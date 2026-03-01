Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mi a bérigényed? – Így válaszolj taktikusan a legizzasztóbb állásinterjú-kérdésre

fizetés tippek-trükkök állásinterjú tárgyalás alku
Jónás Ágnes
2026.03.01.
Mennyit szeretnél keresni? – ez az a kérdés, amitől majd’ mindenki úgy érzi, hogy beárazható, és nem több, mint egy szám a munkaerőpiacon. Nyilván te is jól akarsz járni, de félsz attól, hogy bármilyen összeget is mondasz be bérigény címén, kieshetsz az előválogatóról. Eláruljuk, hogyan készülj fel erre a kérdésre, és azt is, mi az, ami tilos, hogy elhagyja a szád.

Sokan félnek túl sokat mondani, nehogy kiessenek a jelöltek közül, míg mások inkább alálőnek, majd később jönnek rá, hogy borzalmasan szerények voltak. Pedig a bérigényről való tárgyalás jó alkalom arra, hogy elmondd, számokban mennyire értékeled magad és mennyire ismered a jelenlegi piaci árakat. Eláruljuk, hogyan készülj fel a kérdésre, és azt is, mi az, ami tilos, hogy elhagyja a szád. 

2 nő beszélget a bérigény kapcsán.
Bérigény az állásinterjún? Nem izzaszt meg, ha megtanulsz néhány trükkös mondatot. 
Bérigény 

  • Milyen szempontokat vegyél figyelembe bérigényed meghatározásakor?
  • Léteznek profi válaszok bérigénnyel kapcsolatban, amiket nyugodtan bevethetsz az állásinterjún. 
  • Mutatjuk a pancser válaszokat is, amiket muszáj kerülnöd. 

Nem az a fontos, hogy bérigény címén egyetlen konkrét számot bemondj

Nagyon akarod az állást, de tartasz attól, hogy ha túl magas számot mondasz, azonnal kiesel a jelöltek mezőnyéből? Kevesebbet mondanál, csak, hogy biztosan felvegyenek, aztán később vered a fejed a falba, vagy kullogsz fizetésemelést kérni? Igazából nem létezik rossz válasz. A munkáltató nem egy konkrét összegre kíváncsi, hanem egy bérsávra, amivel azt méri fel, mennyire vagy tájékozott a munkád értékével kapcsolatban. 

Fiatal nő laptop előtt jegyzetel bérigény témában.
Készülj fel a saját piaci értékedből, hogy reális bérsávot mondhass, ha állásinterjún szóba kerül a bérigény kérdése.
Készülj fel a bérkérdésre lelkiismeretesen

Az sem mindegy, milyen színű ruhában jelensz meg az állásinterjún, az meg pláne, hogy mit mondasz a béreddel kapcsolatos elképzeléseidről. Nézd meg az adott pozícióhoz tartozó aktuális álláshirdetéseket és figyeld meg, milyen sávokat adnak meg a hirdetésekben. Vedd számításba 

  • az eddigi tapasztalataid, 
  • a képzéseidet
  • és, hogy mekkora cégnél dolgoztál korábban, illetve hogy
  • vidéken, külföldön vagy a fővárosban töltöttél be pozíciót.

Így hangzik egy profi válasz a bérigényre az állásinterjún

Fontos, hogy az alábbi mondatokat teljes meggyőződéssel, magabiztosan mondd, és ne mentegetőzz. 

  • Tájékozódtam a piacon, és ez alapján nettó X ezer forint körüli sávot tartok reálisnak az Önök által elvárt munkáért.” Ez a válasz egyértelműen jelzi, hogy felkészültél és alkudozni is hajlandó vagy. 
  • Fontos számomra a béren kívüli juttatási csomag is, de alapvetően  X ezer forint körüli szintben gondolkodom.
  • „Nettó X ezer forint körüli sávot tartok reálisnak, de amennyiben pontosabb képet kapok a feladatkörről, nyitott vagyok az egyezkedésre."

Pancser válaszok bérigényre az állásinterjún

  • „Nem tudom, mondjanak egy összeget inkább Önök!”
  •  „Hát, igazából mindegy, csak legyen több, mint most.”
  • „X ezer alatt ki sem kelek az ágyból.”
    Ha a fentiek valamelyikét válaszolod, a munkáltató vagy a HR-es 2 dolgot fog gondolni: 1. Magas ívből teszel az egészre, csak szeretnél végre bekerülni, hogy a nullánál több pénzt kereshess., 2. Átadod az irányítást, kiszolgáltatod magad. 

Mint látod, az egésznek a kulcsa a felkészültség, a tájékozódás, az önismeret és a profi panelmondatok. Ha ezeket betartod, mindent megtettél. A többit bízd a tudásodra és a szerencsére!

