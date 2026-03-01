Mi a bérigényed? – Így válaszolj taktikusan a legizzasztóbb állásinterjú-kérdésre

Sokan félnek túl sokat mondani, nehogy kiessenek a jelöltek közül, míg mások inkább alálőnek, majd később jönnek rá, hogy borzalmasan szerények voltak. Pedig a bérigényről való tárgyalás jó alkalom arra, hogy elmondd, számokban mennyire értékeled magad és mennyire ismered a jelenlegi piaci árakat. Eláruljuk, hogyan készülj fel a kérdésre, és azt is, mi az, ami tilos, hogy elhagyja a szád.

Bérigény az állásinterjún? Nem izzaszt meg, ha megtanulsz néhány trükkös mondatot.

Forrás: Shutterstock

Bérigény Milyen szempontokat vegyél figyelembe bérigényed meghatározásakor?

Léteznek profi válaszok bérigénnyel kapcsolatban, amiket nyugodtan bevethetsz az állásinterjún.

Mutatjuk a pancser válaszokat is, amiket muszáj kerülnöd.

Nem az a fontos, hogy bérigény címén egyetlen konkrét számot bemondj

Nagyon akarod az állást, de tartasz attól, hogy ha túl magas számot mondasz, azonnal kiesel a jelöltek mezőnyéből? Kevesebbet mondanál, csak, hogy biztosan felvegyenek, aztán később vered a fejed a falba, vagy kullogsz fizetésemelést kérni? Igazából nem létezik rossz válasz. A munkáltató nem egy konkrét összegre kíváncsi, hanem egy bérsávra, amivel azt méri fel, mennyire vagy tájékozott a munkád értékével kapcsolatban.

Készülj fel a saját piaci értékedből, hogy reális bérsávot mondhass, ha állásinterjún szóba kerül a bérigény kérdése.

Forrás: Shutterstock

Készülj fel a bérkérdésre lelkiismeretesen

Az sem mindegy, milyen színű ruhában jelensz meg az állásinterjún, az meg pláne, hogy mit mondasz a béreddel kapcsolatos elképzeléseidről. Nézd meg az adott pozícióhoz tartozó aktuális álláshirdetéseket és figyeld meg, milyen sávokat adnak meg a hirdetésekben. Vedd számításba

az eddigi tapasztalataid,

a képzéseidet

és, hogy mekkora cégnél dolgoztál korábban, illetve hogy

vidéken, külföldön vagy a fővárosban töltöttél be pozíciót.

Így hangzik egy profi válasz a bérigényre az állásinterjún

Fontos, hogy az alábbi mondatokat teljes meggyőződéssel, magabiztosan mondd, és ne mentegetőzz.

„ Tájékozódtam a piacon, és ez alapján nettó X ezer forint körüli sávot tartok reálisnak az Önök által elvárt munkáért.” Ez a válasz egyértelműen jelzi, hogy felkészültél és alkudozni is hajlandó vagy.

Ez a válasz egyértelműen jelzi, hogy felkészültél és alkudozni is hajlandó vagy. „ Fontos számomra a béren kívüli juttatási csomag is, de alapvetően X ezer forint körüli szintben gondolkodom. ”

” „Nettó X ezer forint körüli sávot tartok reálisnak, de amennyiben pontosabb képet kapok a feladatkörről, nyitott vagyok az egyezkedésre."

Pancser válaszok bérigényre az állásinterjún

„Nem tudom, mondjanak egy összeget inkább Önök!”

„Hát, igazából mindegy, csak legyen több, mint most.”

„X ezer alatt ki sem kelek az ágyból.”

Ha a fentiek valamelyikét válaszolod, a munkáltató vagy a HR-es 2 dolgot fog gondolni: 1. Magas ívből teszel az egészre, csak szeretnél végre bekerülni, hogy a nullánál több pénzt kereshess., 2. Átadod az irányítást, kiszolgáltatod magad.

Mint látod, az egésznek a kulcsa a felkészültség, a tájékozódás, az önismeret és a profi panelmondatok. Ha ezeket betartod, mindent megtettél. A többit bízd a tudásodra és a szerencsére!

