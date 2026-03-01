Mi a bérigényed? – Így válaszolj taktikusan a legizzasztóbb állásinterjú-kérdésre

Sokan félnek túl sokat mondani, nehogy kiessenek a jelöltek közül, míg mások inkább alálőnek, majd később jönnek rá, hogy borzalmasan szerények voltak. Pedig a bérigényről való tárgyalás jó alkalom arra, hogy elmondd, számokban mennyire értékeled magad és mennyire ismered a jelenlegi piaci árakat. Eláruljuk, hogyan készülj fel a kérdésre, és azt is, mi az, ami tilos, hogy elhagyja a szád.
Bérigény
- Milyen szempontokat vegyél figyelembe bérigényed meghatározásakor?
- Léteznek profi válaszok bérigénnyel kapcsolatban, amiket nyugodtan bevethetsz az állásinterjún.
- Mutatjuk a pancser válaszokat is, amiket muszáj kerülnöd.
Nem az a fontos, hogy bérigény címén egyetlen konkrét számot bemondj
Nagyon akarod az állást, de tartasz attól, hogy ha túl magas számot mondasz, azonnal kiesel a jelöltek mezőnyéből? Kevesebbet mondanál, csak, hogy biztosan felvegyenek, aztán később vered a fejed a falba, vagy kullogsz fizetésemelést kérni? Igazából nem létezik rossz válasz. A munkáltató nem egy konkrét összegre kíváncsi, hanem egy bérsávra, amivel azt méri fel, mennyire vagy tájékozott a munkád értékével kapcsolatban.
Készülj fel a bérkérdésre lelkiismeretesen
Az sem mindegy, milyen színű ruhában jelensz meg az állásinterjún, az meg pláne, hogy mit mondasz a béreddel kapcsolatos elképzeléseidről. Nézd meg az adott pozícióhoz tartozó aktuális álláshirdetéseket és figyeld meg, milyen sávokat adnak meg a hirdetésekben. Vedd számításba
- az eddigi tapasztalataid,
- a képzéseidet
- és, hogy mekkora cégnél dolgoztál korábban, illetve hogy
- vidéken, külföldön vagy a fővárosban töltöttél be pozíciót.
Így hangzik egy profi válasz a bérigényre az állásinterjún
Fontos, hogy az alábbi mondatokat teljes meggyőződéssel, magabiztosan mondd, és ne mentegetőzz.
- „Tájékozódtam a piacon, és ez alapján nettó X ezer forint körüli sávot tartok reálisnak az Önök által elvárt munkáért.” Ez a válasz egyértelműen jelzi, hogy felkészültél és alkudozni is hajlandó vagy.
- „Fontos számomra a béren kívüli juttatási csomag is, de alapvetően X ezer forint körüli szintben gondolkodom.”
- „Nettó X ezer forint körüli sávot tartok reálisnak, de amennyiben pontosabb képet kapok a feladatkörről, nyitott vagyok az egyezkedésre."
Pancser válaszok bérigényre az állásinterjún
- „Nem tudom, mondjanak egy összeget inkább Önök!”
- „Hát, igazából mindegy, csak legyen több, mint most.”
- „X ezer alatt ki sem kelek az ágyból.”
Ha a fentiek valamelyikét válaszolod, a munkáltató vagy a HR-es 2 dolgot fog gondolni: 1. Magas ívből teszel az egészre, csak szeretnél végre bekerülni, hogy a nullánál több pénzt kereshess., 2. Átadod az irányítást, kiszolgáltatod magad.
Mint látod, az egésznek a kulcsa a felkészültség, a tájékozódás, az önismeret és a profi panelmondatok. Ha ezeket betartod, mindent megtettél. A többit bízd a tudásodra és a szerencsére!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: