Katalin hercegné ismét emlékezetes, valódi hercegnői pillanattal kápráztatta el a közönséget: első tiarás megjelenését ünnepelte 2026-ban a nigériai állami látogatás alkalmából rendezett díszbanketten, amelynek a Windsori kastély adott otthont március 18-án.
- Katalin hercegné 2026-ban először viselt tiarát hivatalos eseményen
- A windsori kastély adott otthont a nigériai állami bankettnek
- A hercegné Diana hercegné kedvelt tiaráját választotta
- Smaragdzöld ruhájával Nigéria előtt tisztelgett
- A királyi pár egyre nagyobb szerepet vállal a diplomáciai eseményeken
- A díszvacsora 160 vendéget fogadott a St. George’s Hallban
A walesi hercegné férjével, Vilmos herceggel vett részt az eseményen, ahol együtt fogadták III. Károly király és Kamilla királyné társaságában Nigéria elnökét és feleségét az Egyesült Királyságba tett hivatalos látogatásuk alkalmából.
Az est egyik legnagyobb figyelmet kapó részlete Katalin megjelenése volt: a 44 éves hercegné kedvenc fejdíszét, Mária királynő szeretőcsomó-tiaráját viselte. Ez a darab különösen közel áll hozzá, és korábban Diana hercegné is gyakran hordta. Katalin már 2025-ben is kétszer választotta ezt a tiarát, amikor az amerikai és a francia elnök tiszteletére rendezett állami banketteken jelent meg benne.
A hercegné öltözéke ezúttal is tudatos üzenetet hordozott: egy Andrew Gn által tervezett zöld ruhát viselt, amely színével finoman Nigéria nemzeti zászlajára utalt. Megjelenését a néhai II. Erzsébet királynő ékszergyűjteményéből származó fülbevalókkal egészítette ki. A protokollnak megfelelően viselte továbbá a királyi családi rend jelvényét, valamint a Királyi Viktória Rend övét és csillagát is.
Katalin hercegné tiarai: történelmi ékszerek és diplomáciai üzenetek
Katalin hercegné eddig öt különböző tiarát viselt nyilvános szereplései során, legyen szó állami bankettekről, diplomáciai eseményekről vagy királyi esküvőkről.
Katalin hercegné 2011 áprilisában viselt először tiarát, amikor a Westminster-apátságban feleségül ment Vilmos herceghez.
A közelmúltban, egy decemberi állami banketten – amelyet a német elnök tiszteletére rendeztek – eddigi legnagyobb fejdíszében jelent meg: akkor Viktória királynő keleti tiaráját viselte. A választás akkor is diplomatikus gesztus volt, hiszen az ékszert 1853-ban készítették Viktória királynő számára férje, Albert herceg irányításával, aki német származású volt.
Így zajlanak a brit állami látogatások
Az állami látogatások az Egyesült Királyság diplomáciai életének kiemelt eseményei, amelyeket a külügyminisztérium és a királyi udvar közösen szervez a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében. Ezek egyik központi eleme a látogatás első estéjén tartott díszvacsora.
A nigériai állami bankettet is a Windsori kastélyban rendezték meg, ahogyan az utóbbi időben több hasonló eseményt is, mivel a hagyományos helyszín, a Buckingham-palota jelenleg felújítás alatt áll. A St. George’s Hallban felállított díszasztal mintegy 160 vendég befogadására alkalmas – ugyanott, ahol Harry herceg és Meghan Markle esküvői vendégeit is fogadták a 2018-as menyegző után.
A palota személyzete már napokkal korábban megkezdte az előkészületeket: az asztal terítését vasárnap kezdték, a végső díszítést pedig a windsori és a Buckingham-palota kertjeiből származó virágkompozíciók tették teljessé.
III. Károly király trónra lépése óta egyre nagyobb szerep hárul Vilmos hercegre és Katalin hercegnére az ilyen eseményeken. A walesi hercegi pár 2025-ben már aktívan részt vett a Franciaországból, Németországból és az Egyesült Államokból érkező vezetők fogadásában is, és szerepük a jövőben tovább erősödhet a brit diplomácia reprezentációjában –írja a People magazin.
