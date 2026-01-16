Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A szabály, amit kevesen ismernek: ezért nem viselhet tiarát Sarolta hercegnő

hagyományőrzés tiara brit királyi család Sarolta hercegnő
Hiába harmadik a brit trónöröklési rendben, még hosszú évekig nem viselhet tiarát. Egy évszázadok óta élő királyi hagyomány szigorúan szabályozza, mikor és milyen körülmények között jelenhetnek meg a monarchia legfényesebb ékszerei, ezek pedig Sarolta hercegnőre is érvényesek.

A 10 éves Sarolta hercegnőt olyan íratlan, de következetesen alkalmazott szabályok kötik, amelyek a tiarákat elsősorban a felnőttkorhoz, leggyakrabban a házassághoz kapcsolják. Bár a történelemben voltak kivételek, a jelenlegi gyakorlat szerint Sarolta számára még nincs itt az idő a fejdísz viseléséhez.

III. Károly koronázási szertartásán Sarolta hercegnő kristálylevél fejdíszt viselt – a tiara egyértelmű alternatívájaként. Katalin egy ehhez illő tiarát válsztott az ünnepségre.
Forrás: Getty Images Europe
  • Sarolta hercegnő jelenleg nem aktív királyi személy.
  • A tiarák viselése hagyományosan házassághoz vagy királyi szolgálathoz kötött.
  • A szabály nem írott, mégis az egyik legszigorúbban követett királyi szokás.
  • A történelemben voltak kivételek, elsősorban uralkodók lányai esetében.
  • Sarolta felnőtt királyi életre való felkészítése már zajlik.

Miért „tiltott” a tiara Sarolta hercegnő számára?

A 10 éves Sarolta hercegnő, Vilmos herceg és Katalin hercegné lánya, jelenleg a harmadik a brit trónöröklési sorban, ám egyelőre nem számít aktív királyi személynek, ami önmagában is szigorú korlátokat jelent a történelmi ékszerek viselését tekintve. A királyi hagyomány szerint a nők többsége az esküvője napján visel először tiarát, különösen akkor, ha nem ők az uralkodók. Bár ezt a szabályt soha nem írták le, a monarchián belül az egyik leginkább tiszteletben tartott szokásként él. 

A tiarák ugyanis nem pusztán díszek: a királyi rang, a folytonosság és a tekintély vizuális jelképei, ezért hozzáférésük szigorúan ellenőrzött.

Palotai források szerint Sarolta fiatal kora önmagában is indokolja, hogy még nem viselhet tiarát, nevelése pedig már most a királyi viselkedés finom szabályaira épül. Ebben kiemelt szerepet vállal Anna hercegnő, Erzsébet királynő 75 éves lánya. Egy bennfentes így fogalmazott:
„Anna szerepvállalása messze túlmutat a protokoll vagy a ceremónia oktatásán. Segít Saroltának megérteni a királyi élet társadalmi mechanizmusait, például hogyan kezdjen barátságosan egy beszélgetést, hogyan zárja le udvariasan, és hogyan lépjen tovább anélkül, hogy megsértene bárkit is. Ez egy olyan készség, amit édesanyjának, Katalinnak idővel kellett elsajátítania, de Sarolta már ebbe született bele, és sok dolgot ösztönösen érez is ezekből.”

Sarolta Károly király koronázásán a tiara alternatíváját viselte

III. Károly király koronázásán, Sarolta egy Jess Collett és Alexander McQueen által tervezett kristálylevél fejdíszt viselt – a tiara egyértelmű alternatívájaként. Katalin hercegnő ugyanezt a motívumot egy nagyobb, hozzá illő változatban választotta, erősítve a folytonosságot anélkül, hogy megszegte volna a hagyományokat. „A királyi öltözékben semmi sem véletlen, mindennek jelentése van” − idéz egy királyi szakírót a RadarOnline

A házasság belépő a tiaraviselés világába 

A tiaraviseléshez a belépő továbbra is a házasság. Katalin hercegné 2011-ben, Vilmos herceggel kötött esküvőjén a Cartier Halo tiarát viselte...

Katalin hercegné Vilmos herceggel kötött esküvőjén a Cartier Halo tiarát viselte.
Forrás: Getty Images

... míg Meghan Markle 2018-ban, Harry herceg feleségeként a Queen Mary Diamond Bandeau mellett döntött. 

Meghan Markle a Queen Mary Diamond Bandeau tiarában ment férjhez.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin később olyan darabokat viselt, mint a Strathmore Rose, a Queen Mary Lover’s Knot, a Lotus Flower és az Oriental Circlet. Meghan Markle, aki 2020-ban visszalépett királyi feladataitól, azóta nem viselt nyilvánosan tiarát.

Dráma a királyi családban – Tiarák, amelyek miatt harcba szálltak a hercegnők

Az uralkodás szimbólumai miatt egyenesen perre mentek egymással a királyi családok tagjai.

Voltak, akik megszegték a tiaraviselés szabályait

Margit hercegnő már 1956-ban, egy kelet-afrikai körút állami bankettjén viselte a Cartier Halo tiarát, négy évvel az esküvője előtt. 

Margit hercegnő a Cartier Halo tiarában 4 évvel az esküvője előtt.
Forrás: Getty Images

Anna hercegnő szintén tiarában jelent meg fiatal lányként, jóval azelőtt, hogy 1973-ban férjhez ment Mark Phillipshez. Királyi történészek szerint mindkét esetben az volt a döntő tényező, hogy uralkodó lányaiként nagyobb mozgásterük volt.

Anna hercegnő a házassága előtt viselt már tiarát.
Forrás: Getty Images

Nem tiltás, hagyományőrzés

Az, hogy Sarolta hercegnőn nem látunk tiarát, tudatos hagyományőrzés. A királyi ékszerek viselése továbbra is az érettség, a szolgálat és a rang fokmérői – és a Palota minden jel szerint kivárja azt a pillanatot, amikor mindez együtt lesz ahhoz, hogy Katalin és Vilmos lánya tiarában lépjen a nyilvánosság elé. 

