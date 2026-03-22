Előkerült Maurice Gibb eltitkolt gyermeke

Megdöbbentő hírek érkeztek! Pár nappal ezelőtt bulvárbombát robbantott egy Lulu nevű énekesnő, aki azt állította, hogy Maurice Gibbnek született egy házasságon kívüli gyermeke, miközben ők még házastársak voltak a 70-es évek elején. Most újabb részletek láttak napvilágot a történtekről. Váratlanul előkerült a Bee Gees sztárjának törvénytelen gyermeke. A megjelenése pedig mindent megváltoztatott.

Maurice Gibbnek gyermeke született egy egyéjszakás kalandból

Maurice Gibb eltitkolt gyermeke évtizedekig kereste az igazi apját

Lapunk korábbi cikkben beszámolt arról, hogy Lulu szerint az akkori férje rendszeresen megcsalta őt és nemrég tudomására jutott, hogy 57 évvel ezelőtt az egyik légyottból szerelemgyerek született. Néhány nap alatt kiderült, hogy a Bee Gees énekese valóban gyermeket nemzett egy idegen nőnek, de a fia szerint nem történt megcsalás, ugyanis korábban született, mint hogy Maurice elvette volna Lulut. Az eltitkolt gyermek, Nick Endacott-Gibb most megtörte a csendet és először vállalta az arcát és a nevét a nyilvánosság előtt.

„Igen, valóban én vagyok Maurice Gibb biológiai gyermeke. Egy 2019-es DNS-vizsgálat bizonyította, hogy ki vagyok valójában. Az viszont hazugság, amit Lulu terjeszt rólam és az édesapámról. Az elmúlt évtizedek alatt kiderítettem, hogy egy egyéjszakás kalandból születtem 1968 áprilisában. Az apám viszont csak 1969-ben kezdett randevúzni a későbbi feleségével. Engem pedig az édesanyám árvaházba adott és később nevelőszülők fogadtak örökbe" - kezdte beszámolóját az eltitkolt gyermek. Nickről kiderült, hogy örökölte az apja tehetségét, ugyanis ő is énekesként tevékenykedik. Felnőtt korában aztán feltámadt benne a vágy, hogy megismerhesse a származását, ezért a nevelőcsaládja támogatásával együtt belevágott a kutatásban, és végül 2003-ban megtalálta a biológiai anyját, Patti Noldert. A hölgy egykor egy zenestúdió menedzsere volt, így ismerte meg a világsztárt. Patti először rossz úton indította el a fiát, mert azt feltételezte, hogy Chris Andrewstól esett teherbe 30 évvel korábban. Nicknek így az első DNS-teszt csalódást okozott. Hosszú évekkel később azonban a génállománya szinte 100%-os egyezést mutatott egy fiatalemberrel, akiről kiderült, hogy Maurice Gibb törvényes fia. Ekkor mindent megértett az ekkor már 51 éves férfi.