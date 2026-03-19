Újabb névvel bővült a világsztárok listája, akiknek házasságon kívüli gyermeke született

Komáromi Bence
2026.03.19.
Megdöbbentő hírek érkeztek! Kiderült, hogy a Bee Gees sztárja, Maurice Gibb titokban gyermeket nemzett az egyik szeretőjének a 70-es években. Azonban nem az énekes volt az egyetlen világsztár, akinek házasságon kívüli gyermeke született.

A hírességek magánélete sem mentes a botrányoktól és a párkapcsolati problémáktól. Ma olyan világsztárokat mutatunk be, akiknek házasságon kívüli gyermeke született. A lista most újabb névvel bővült, miután lebukott a Bee Gees frontembere, Maurice Gibb, hogy gyereke született az egyik szeretőjétől.

Maurice Gibb sem kivétel: 5 világsztár, akinek házasságon kívüli gyermeke született
Forrás: Northfoto

Világsztárok, akiknek házasságon kívüli gyermeke született

1. Maurice Gibb

Most egy skót énekesnő, Lulu borította a bilit, aki a 70-es években 4 éven át volt a Bee Gees legendájának felesége. Az előadó szerint a kapcsolatuk a világsztár sorozatos hűtlensége miatt ért véget. Arról is beszámolt, hogy 53 évvel a válásuk után tudta meg, hogy Maurice gyereket nemzett egy vadidegen nőnek, miközben ők még házasok voltak. Az énekesnő szerint cáfolhatatlan bizonyítékai vannak arról, hogy Angliában él egy férfi, aki talán nem is tud róla, hogy valójában a világsztár gyermeke.

Forrás:  Northfoto 

2. Arnold Schwarzenegger

Talán a világ legismertebb törvénytelen gyermeke az osztrák származású filmsztár nevéhez kapcsolódik. Arnold Schwarzeneggerről 2011-ben derült ki, hogy a 90-es évek végén viszonya volt a házvezetőnőjükkel, Mildred Patricia Baenával, akitől egy fia, Joseph Baena született. A helyzetet csak tetézte, hogy a színész 1986-tól 2011-ig végig Maria Shriver televíziós újságíró férje volt. Schwarzenegger miután megtudta, hogy a házvezetőnőjük fia valójában az ő gyermeke, saját maga vallotta be a feleségének, hogy mi történt, később pedig hivatalosan is elismerte, hogy Joseph az ő fia. Emellett kiskorától kezdve anyagilag támogatta a srácot, akinek még azt a lehetőséget is felajánlotta, hogy felveheti a nevét. Joseph azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Ennek ellenére jó viszonyt ápol a biológiai apjával és a féltestvéreivel is. Arnold Schwarzenegger szerelemgyereke például tavaly személyesen vett részt a féltestvére, Patrick Schwarzenegger esküvőjén is.

Forrás: Getty Images

3. Dave Grohl

A Foo Fighters énekese néhány évvel ezelőtt nyilvánosan ismerte el, hogy házasságtörést követett el és a félrelépéséből gyereke született. Dave Grohl a megcsalás ellenére továbbra is együtt van a feleségével, akivel három közös gyermeket nevelnek. Emellett leszögezte azt is, hogy gondoskodik a törvénytelen gyermekéről is.

Forrás: Getty Images AsiaPac

4. Pelé

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a világbajnok focista végrendeletéből derült ki, hogy van egy eltitkolt lánya. Pelé a dokumentumokban arról írt, hogy a vagyonát egyenlő részben osszák el a gyermekei között, azonban vélhetőleg a 80-as években született egy kislánya is, aki, ha DNS-teszttel bizonyítani tudja a származását, akkor ő is jogosult az örökség egy részére. Pelé eltitkolt lányának kilétét azonban a mai napig homály fedi.

Forrás: Getty Images North America

5. Eddie Murphy

A világhírű nevettető egy kicsit kilóg erről a listáról, ugyanis az ő balkézről született gyermeke nem egy megcsaláshoz, hanem egy hatalmas médiabotrányhoz kapcsolódik. Köztudott ugyanis, hogy Eddie Murphy és a Spice Girls énekesnője, Mel B 2006 elején randizgatni kezdtek egymással és saját bevallásuk szerint rendkívül intenzív érzéseket tápláltak a másik iránt. A kapcsolatuk azonban kérészéletűnek bizonyult, ugyanis még ebben az évben szakítottak egymással. 2007 áprilisában azonban Mel B váratlanul életet adott egy kislánynak, Angelnek. Eddie Murphy ezután támadást indított a sajtóban és azt állította, hogy a kislány nem az ő gyermeke. Ezután apasági tesztet követelt az énekesnőtől. A DNS-teszt azonban egyértelművé tette, hogy a kislány apja nem más, mint Eddie Murphy. A botrány lecsengése után a színész is elfogadta az igazságot, manapság pedig már osztott felügyeletben nevelik a 18 éves gyermeket.

