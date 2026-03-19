Újabb névvel bővült a világsztárok listája, akiknek házasságon kívüli gyermeke született

A hírességek magánélete sem mentes a botrányoktól és a párkapcsolati problémáktól. Ma olyan világsztárokat mutatunk be, akiknek házasságon kívüli gyermeke született. A lista most újabb névvel bővült, miután lebukott a Bee Gees frontembere, Maurice Gibb, hogy gyereke született az egyik szeretőjétől.

Maurice Gibb sem kivétel: 5 világsztár, akinek házasságon kívüli gyermeke született

Világsztárok, akiknek házasságon kívüli gyermeke született

1. Maurice Gibb

Most egy skót énekesnő, Lulu borította a bilit, aki a 70-es években 4 éven át volt a Bee Gees legendájának felesége. Az előadó szerint a kapcsolatuk a világsztár sorozatos hűtlensége miatt ért véget. Arról is beszámolt, hogy 53 évvel a válásuk után tudta meg, hogy Maurice gyereket nemzett egy vadidegen nőnek, miközben ők még házasok voltak. Az énekesnő szerint cáfolhatatlan bizonyítékai vannak arról, hogy Angliában él egy férfi, aki talán nem is tud róla, hogy valójában a világsztár gyermeke.

Arnold Schwarzenegger törvénytelen gyereket nemzett a házvezetőnőjének

2. Arnold Schwarzenegger

Talán a világ legismertebb törvénytelen gyermeke az osztrák származású filmsztár nevéhez kapcsolódik. Arnold Schwarzeneggerről 2011-ben derült ki, hogy a 90-es évek végén viszonya volt a házvezetőnőjükkel, Mildred Patricia Baenával, akitől egy fia, Joseph Baena született. A helyzetet csak tetézte, hogy a színész 1986-tól 2011-ig végig Maria Shriver televíziós újságíró férje volt. Schwarzenegger miután megtudta, hogy a házvezetőnőjük fia valójában az ő gyermeke, saját maga vallotta be a feleségének, hogy mi történt, később pedig hivatalosan is elismerte, hogy Joseph az ő fia. Emellett kiskorától kezdve anyagilag támogatta a srácot, akinek még azt a lehetőséget is felajánlotta, hogy felveheti a nevét. Joseph azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Ennek ellenére jó viszonyt ápol a biológiai apjával és a féltestvéreivel is. Arnold Schwarzenegger szerelemgyereke például tavaly személyesen vett részt a féltestvére, Patrick Schwarzenegger esküvőjén is.

Dave Grohl a nyilvánosság előtt is őszintén beismerte, hogy házasságon kívüli gyermeke született

3. Dave Grohl

A Foo Fighters énekese néhány évvel ezelőtt nyilvánosan ismerte el, hogy házasságtörést követett el és a félrelépéséből gyereke született. Dave Grohl a megcsalás ellenére továbbra is együtt van a feleségével, akivel három közös gyermeket nevelnek. Emellett leszögezte azt is, hogy gondoskodik a törvénytelen gyermekéről is.