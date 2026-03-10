Az emberek megszavazták, az AI megalkotta: így néz ki a tökéletes férfi és nő szépségideálja generációk szerint

Kék szem vagy barna? Szőke haj, vagy sötét tincsek? Atletikus test, vagy klasszikus alkat? Bár gyakran azt hisszük, a vonzalom teljesen szubjektív, egy friss brit felmérés szerint generációnként meglepően hasonló elképzeléseink vannak arról, ki számít ideális férfinak vagy nőnek. Mutatjuk, hogyan változik generációról generációra a szépségideál.
Kutatás: így változik a tökéletes férfi és női szépségideál generációról generációra
A londoni Harley Streeten működő CREO Klinika – egy plasztikai sebészeti központ – ezer brit felnőttet kérdezett meg arról, milyen fizikai tulajdonságokat tartanak a legvonzóbbnak, milyen lenne számukra az ideális partner. A válaszadókat négy korcsoportba sorolták: boomerek (1946–1964), X generáció (1965–1980), millenniumi generáció (1981–1996) és Z generáció (1997–2012). A résztvevők a szemszínről és -formáról, hajszínről és frizuráról, arctípusról, testalkatról, magasságról és bőrtónusról mondhatták el véleményüket. A leggyakoribb válaszok alapján a klinika mesterséges intelligencia segítségével generált képeket is készített, így vizualizálva, hogyan nézhet ki az ideális partner generációnként.
BOOMEREK
Ideális boomer férfi:
- 170–175 cm magas
- trapéz alkat (széles váll, keskeny derék)
- vékonyabb testfelépítés
- mandulavágású kék szem
- pisze orr
- telt ajkak
- téglalap alakú arc
- sötétbarna, hullámos, rövidre vágott haj
Érdekesség: bár sok férfi már őszül, mindössze 3% jelölte az ősz hajat ideálisnak, ami jól mutatja a vágyott kép és a valóság közti különbséget.
Ideális boomer nő:
- 170–175 cm magas
- homokóra alkat
- kerek, kék szem
- pisze orr
- telt ajkak
- kerek vagy ovális arc
- világos szőke, egyenes haj
X generáció
Ideális X-generációs férfi:
- 168–182 cm magas
- trapéz alkat (széles váll, keskeny derék)
- barna, mandulavágású szem
- pisze orr
- szív alakú ajkak
- sötétbarna, rövid haj
Ideális X-generációs nő:
- 163–172 cm magas
- homokóra alkat
- barna, mandulavágású szem
- telt ajkak
- kerek arc
- világos szőke, egyenes, közepes hosszúságú haj
Millenniumi generáció
Ideális milleniumi férfi:
- 175–180 cm magas
- atlétikus, izmos, fordított háromszög (V-alakú) felsőtest
- barna, mandulavágású szem
- pisze orr
- telt ajkak
- fordított háromszög arcforma
- sötétbarna, hullámos, rövid frizura
Ideális milleniumi nő:
- homokóra alkat
- barna, kerek szem
- telt ajkak
- kerek arcforma
- sötétbarna, hullámos, közepes hosszúságú haj
Z generáció
Ideális Z-generációs férfi:
- 170–175 cm magas
- atlétikus, V-alakú, izmos felsőtest
- barna, mandulavágású szem
- pisze orr
- telt ajkak
- fordított háromszög arcforma
- sötétbarna, hullámos haj
- rövid, fade/taper stílusú frizura
Ideális Z-generációs nő:
- 170–175 cm magas
- homokóra alkat
- barna, mandulavágású szem
- pisze orr
- telt ajkak
- fehér, világos bőrtónus
- szív alakú arc
- fekete, egyenes haj
- hosszú haj (hát közepétől derékig)
A kutatásból kiderül, hogy a vonzalom generációnként eltérő a részletekben, de sok szempontból meglepően hasonló: a boomereknél a világos haj és a klasszikusabb testalkat volt a favorit, míg a fiatalabb generációk körében a sötétebb haj és az atletikus, sportos test vált hangsúlyosabbá. A férfiaknál általában a trapéz vagy fordított háromszög testalkat a legvonzóbb, a nőknél pedig minden korosztályban a homokóra forma maradt etalonnak.
Érdekesség továbbá, hogy minden generáció elsősorban a saját korosztályához tartozó partnert részesíti előnyben, és a legtöbben a világosabb bőrtónust tartják ideálisnak. A szemszín tekintetében a kék vezet a boomereknél, míg a fiatalabbaknál egyre inkább a barna kerül előtérbe. Bár a vonzalom továbbra is szubjektív és személyes, a felmérés jól mutatja, hogy ízlésünket nemcsak egyéni tapasztalataink, hanem a generációs hatások is formálják.
Az eredeti fényképeket ide kattintva tekintheted meg.
