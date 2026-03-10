Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az emberek megszavazták, az AI megalkotta: így néz ki a tökéletes férfi és nő szépségideálja generációk szerint

kutatás Generációk AI szépségideál mesterséges intelligencia
Rideg Léna
2026.03.10.
Egy friss brit kutatás szerint generációnként meglepően hasonló elképzeléseink vannak arról, ki számít tökéletes nőnek vagy férfinak. A londoni CREO Klinika mesterséges intelligenciával vizualizálta is az eredményt, azt pedig döntse el mindenki maga, hogy az alábbi szépségideálok mennyire tükrözik a valós elképzeléseinket.

Kék szem vagy barna? Szőke haj, vagy sötét tincsek? Atletikus test, vagy klasszikus alkat? Bár gyakran azt hisszük, a vonzalom teljesen szubjektív, egy friss brit felmérés szerint generációnként meglepően hasonló elképzeléseink vannak arról, ki számít ideális férfinak vagy nőnek. Mutatjuk, hogyan változik generációról generációra a szépségideál.

szépségideál: a tökéletes nő és férfi
A szépségideál koronként és korosztályonként változik Sőt, a mesterséges intelligenciának is megvan az elképzelése a tökéletes nőről és férfiról. 
Forrás: shutterstock
  • Egy friss brit kutatás azt vizsgálta, milyen a tökéletes nő és férfi a különböző generációk szerint.
  • A kutatásban résztvevők életkor, szemszín, haj, arcforma, testalkat és magasság alapján választották ki ideális partnerüket.
  • A férfiaknál a trapéz vagy fordított háromszög testalkat, a nőknél a homokóra forma a legnépszerűbb.
  • A fiatalabb generációk inkább atletikusabb testalkatot és sötétebb hajat kedvelnek, az idősebbek a világosabb, klasszikusabb vonásokat.
  • A mesterséges intelligencia vizualizációi generációnként mutatják meg az ideális partner képét.

Kutatás: így változik a tökéletes férfi és női szépségideál generációról generációra

A londoni Harley Streeten működő CREO Klinika – egy plasztikai sebészeti központ – ezer brit felnőttet kérdezett meg arról, milyen fizikai tulajdonságokat tartanak a legvonzóbbnak, milyen lenne számukra az ideális partner. A válaszadókat négy korcsoportba sorolták: boomerek (1946–1964), X generáció (1965–1980), millenniumi generáció (1981–1996) és Z generáció (1997–2012). A résztvevők a szemszínről és -formáról, hajszínről és frizuráról, arctípusról, testalkatról, magasságról és bőrtónusról mondhatták el véleményüket. A leggyakoribb válaszok alapján a klinika mesterséges intelligencia segítségével generált képeket is készített, így vizualizálva, hogyan nézhet ki az ideális partner generációnként.

BOOMEREK

Ideális boomer férfi: 

  •  170–175 cm magas
  • trapéz alkat (széles váll, keskeny derék)
  • vékonyabb testfelépítés
  • mandulavágású kék szem
  • pisze orr
  • telt ajkak
  • téglalap alakú arc
  • sötétbarna, hullámos, rövidre vágott haj

Érdekesség:  bár sok férfi már őszül, mindössze 3% jelölte az ősz hajat ideálisnak, ami jól mutatja a vágyott kép és a valóság közti különbséget.

Ideális boomer nő:

  • 170–175 cm magas
  • homokóra alkat
  • kerek, kék szem
  • pisze orr
  • telt ajkak
  • kerek vagy ovális arc
  • világos szőke, egyenes haj

 X generáció  

Ideális X-generációs férfi:

  • 168–182 cm magas
  • trapéz alkat (széles váll, keskeny derék)
  • barna, mandulavágású szem
  • pisze orr
  • szív alakú ajkak
  • sötétbarna, rövid haj

Ideális X-generációs nő:

  • 163–172 cm magas
  • homokóra alkat
  • barna, mandulavágású szem
  • telt ajkak
  • kerek arc
  • világos szőke, egyenes, közepes hosszúságú haj

Millenniumi generáció  

Ideális milleniumi férfi:

  • 175–180 cm magas
  • atlétikus, izmos, fordított háromszög (V-alakú) felsőtest
  • barna, mandulavágású szem
  • pisze orr
  • telt ajkak
  • fordított háromszög arcforma
  • sötétbarna, hullámos, rövid frizura

Ideális milleniumi nő: 

  • homokóra alkat
  • barna, kerek szem
  • telt ajkak
  • kerek arcforma
  • sötétbarna, hullámos, közepes hosszúságú haj

 Z generáció  

Ideális Z-generációs férfi:

  • 170–175 cm magas
  • atlétikus, V-alakú, izmos felsőtest
  • barna, mandulavágású szem
  • pisze orr
  • telt ajkak
  • fordított háromszög arcforma
  • sötétbarna, hullámos haj
  • rövid, fade/taper stílusú frizura

Ideális Z-generációs nő: 

  • 170–175 cm magas
  • homokóra alkat
  • barna, mandulavágású szem
  • pisze orr
  • telt ajkak
  • fehér, világos bőrtónus
  • szív alakú arc
  • fekete, egyenes haj
  • hosszú haj (hát közepétől derékig)

A kutatásból kiderül, hogy a vonzalom generációnként eltérő a részletekben, de sok szempontból meglepően hasonló: a boomereknél a világos haj és a klasszikusabb testalkat volt a favorit, míg a fiatalabb generációk körében a sötétebb haj és az atletikus, sportos test vált hangsúlyosabbá. A férfiaknál általában a trapéz vagy fordított háromszög testalkat a legvonzóbb, a nőknél pedig minden korosztályban a homokóra forma maradt etalonnak.

Érdekesség továbbá, hogy minden generáció elsősorban a saját korosztályához tartozó partnert részesíti előnyben, és a legtöbben a világosabb bőrtónust tartják ideálisnak. A szemszín tekintetében a kék vezet a boomereknél, míg a fiatalabbaknál egyre inkább a barna kerül előtérbe. Bár a vonzalom továbbra is szubjektív és személyes, a felmérés jól mutatja, hogy ízlésünket nemcsak egyéni tapasztalataink, hanem a generációs hatások is formálják.

Az eredeti fényképeket ide kattintva tekintheted meg.

