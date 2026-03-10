Az emberek megszavazták, az AI megalkotta: így néz ki a tökéletes férfi és nő szépségideálja generációk szerint

Kék szem vagy barna? Szőke haj, vagy sötét tincsek? Atletikus test, vagy klasszikus alkat? Bár gyakran azt hisszük, a vonzalom teljesen szubjektív, egy friss brit felmérés szerint generációnként meglepően hasonló elképzeléseink vannak arról, ki számít ideális férfinak vagy nőnek. Mutatjuk, hogyan változik generációról generációra a szépségideál.

A szépségideál koronként és korosztályonként változik Sőt, a mesterséges intelligenciának is megvan az elképzelése a tökéletes nőről és férfiról.

Forrás: shutterstock

Egy friss brit kutatás azt vizsgálta, milyen a tökéletes nő és férfi a különböző generációk szerint.

A kutatásban résztvevők életkor, szemszín, haj, arcforma, testalkat és magasság alapján választották ki ideális partnerüket.

A férfiaknál a trapéz vagy fordított háromszög testalkat, a nőknél a homokóra forma a legnépszerűbb.

A fiatalabb generációk inkább atletikusabb testalkatot és sötétebb hajat kedvelnek, az idősebbek a világosabb, klasszikusabb vonásokat.

A mesterséges intelligencia vizualizációi generációnként mutatják meg az ideális partner képét.

Kutatás: így változik a tökéletes férfi és női szépségideál generációról generációra

A londoni Harley Streeten működő CREO Klinika – egy plasztikai sebészeti központ – ezer brit felnőttet kérdezett meg arról, milyen fizikai tulajdonságokat tartanak a legvonzóbbnak, milyen lenne számukra az ideális partner. A válaszadókat négy korcsoportba sorolták: boomerek (1946–1964), X generáció (1965–1980), millenniumi generáció (1981–1996) és Z generáció (1997–2012). A résztvevők a szemszínről és -formáról, hajszínről és frizuráról, arctípusról, testalkatról, magasságról és bőrtónusról mondhatták el véleményüket. A leggyakoribb válaszok alapján a klinika mesterséges intelligencia segítségével generált képeket is készített, így vizualizálva, hogyan nézhet ki az ideális partner generációnként.

BOOMEREK

Ideális boomer férfi:

170–175 cm magas

trapéz alkat (széles váll, keskeny derék)

vékonyabb testfelépítés

mandulavágású kék szem

pisze orr

telt ajkak

téglalap alakú arc

sötétbarna, hullámos, rövidre vágott haj

Érdekesség: bár sok férfi már őszül, mindössze 3% jelölte az ősz hajat ideálisnak, ami jól mutatja a vágyott kép és a valóság közti különbséget.

Ideális boomer nő:

170–175 cm magas

homokóra alkat

kerek, kék szem

pisze orr

telt ajkak

kerek vagy ovális arc

világos szőke, egyenes haj

X generáció

Ideális X-generációs férfi:

168–182 cm magas

trapéz alkat (széles váll, keskeny derék)

barna, mandulavágású szem

pisze orr

szív alakú ajkak

sötétbarna, rövid haj

Ideális X-generációs nő:

163–172 cm magas

homokóra alkat

barna, mandulavágású szem

telt ajkak

kerek arc

világos szőke, egyenes, közepes hosszúságú haj

Millenniumi generáció

Ideális milleniumi férfi:

175–180 cm magas

atlétikus, izmos, fordított háromszög (V-alakú) felsőtest

barna, mandulavágású szem

pisze orr

telt ajkak

fordított háromszög arcforma

sötétbarna, hullámos, rövid frizura

Ideális milleniumi nő:

homokóra alkat

barna, kerek szem

telt ajkak

kerek arcforma

sötétbarna, hullámos, közepes hosszúságú haj

Ideális Z-generációs férfi:

170–175 cm magas

atlétikus, V-alakú, izmos felsőtest

barna, mandulavágású szem

pisze orr

telt ajkak

fordított háromszög arcforma

sötétbarna, hullámos haj

rövid, fade/taper stílusú frizura

Ideális Z-generációs nő:

170–175 cm magas

homokóra alkat

barna, mandulavágású szem

pisze orr

telt ajkak

fehér, világos bőrtónus

szív alakú arc

fekete, egyenes haj

hosszú haj (hát közepétől derékig)

A kutatásból kiderül, hogy a vonzalom generációnként eltérő a részletekben, de sok szempontból meglepően hasonló: a boomereknél a világos haj és a klasszikusabb testalkat volt a favorit, míg a fiatalabb generációk körében a sötétebb haj és az atletikus, sportos test vált hangsúlyosabbá. A férfiaknál általában a trapéz vagy fordított háromszög testalkat a legvonzóbb, a nőknél pedig minden korosztályban a homokóra forma maradt etalonnak.