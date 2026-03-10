Itt az igazság Pink válásáról: nem hiába tagadott olyan hevesen a világhírű énekesnő

Pink egy Instagram-videóban, felháborodottan cáfolta a találgatásokat. „Most szóltak, hogy elváltam a férjemtől. Én erről eddig nem is tudtam. Köszönöm, hogy szóltatok. A gyerekeinknek is elmondanátok? A 14 és a 9 éves gyerekeim sem tudnak róla.” Kevin Hart, Pink féje azonban azóta is mélyen hallgat.

Pink és férje, Carey Hart - Az énekesnő felháborodott a pletykákon, a férje azóta is hallgat

Pink válása: valóban a jövőről egyeztetnek

A párhoz közel álló források szerint a helyzet azonban igen bonyolult. Egy bennfentes úgy fogalmazott: Pinket valóban váratlanul érte, hogy a pletykák ilyen gyorsan elterjedtek, de valójában tényleg a jövőjükről egyeztetnek.

„Még nem döntötték el, mi legyen a gyerekekkel, és azt sem, hogy hosszabb távon hol fognak élni” – mondta a forrás. Nem akarták nyilvánosságra hozni a problémáikat. „Pink elsősorban a gyerekeket szeretné megóvni.”

A bennfentes szerint a kívülállóknak úgy tűnhet, hogy Pink és Hart közelebb állnak egymáshoz, mint valaha, de ez félrevezető. „Valójában azért töltenek most sok időt együtt, mert próbálják kitalálni, hogyan tudják a gyerekeiket a lehető legkiegyensúlyozottabban nevelni akkor is, ha külön folytatják az életüket.”A hétvégén is együtt mentek el a gyerekekkel egy Broadway-előadásra. A család egyébként nemrég költözött New Yorkba a 200 hektáros kaliforniai szőlőbirtokukról, hogy lányuk, Willow közelebb kerülhessen a Broadway világához, és komolyabban foglalkozhasson a színházzal.

Pink és Carey Hart viharos kapcsolata

Pink és Carey Hart kapcsolata a kezdettől fogva tele van hullámvölggyel. 2001-ben találkoztak a philadelphiai Summer X Games versenyen, majd 2006-ban összeházasodtak, előtt azonban többször szakítottak. 2008-ban hivatalosan is bejelentették, hogy különválnak. A kapcsolat azonban nem szakadt meg teljesen: baráti viszonyban maradtak, sőt Hart még Pink So What című dalának videoklipjében is szerepelt, amely éppen a szakításról szólt. 2009 tavaszán végül kibékültek. „Újraépítjük a kapcsolatunkat” – mondta akkor Hart. „Néha vissza kell lépni párat ahhoz, hogy később előre tudjunk haladni.”

Pink később azt is elárulta, hogy kapcsolatuk megmentése érdekében párterápián is részt vettek.