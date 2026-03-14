Rúzsa Magdi Kossuth-díjat kapott.

2026.03.14.
Az énekesnőt március 14-én Kossuth-díjjal jutalmazták. Rúzsa Magdi az Országházban vette át a kitüntetését.

Korábbi elismerései mellé 2026-ban Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi. 

Rúzsa Magdi megkapta a legnagyobb elismerést: Kossuth-díjas lett

„Kárpát-medence szerte kiemelkedően sikeres és példaértékű, a magyar könnyűzenét sokszínűen gazdagító előadóművészete, jazz- és klasszikus elemeket is ötvöző karakteres stílusú szerzeményei, egyedi hangulatú dalszövegei elismeréseként Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző, szövegíró részére”köszöntötték Rúzsa Magdit. A vajdasági Verbászon született énekesnő 2026. március 14-én az Országházban vehette át a Kossuth-díjat.

Rúzsa Magdi sikere töretlen

Rúzsa Magdi országos ismertségét a Megasztárban nyújtott teljesítményének köszönhette: ő lett a műsor 2006-os harmadik évadának nyertese, 2007-ben már ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Szinte minden albuma arany- vagy többszörös platinalemez lett, az évek alatt pedig számos rangos szakmai és közönségdíjat nyert el, többek között a Fonogram-, a, Máté Péter- és a Prima Primissima-díjat is. 2024-ben Rúzsa Magdi Megasztárban mint zsűritagként foglalt helyet. 

A színpad és a magánélet egyensúlya

Magdi telt házas koncerteket ad, de nem csak mint énekesnő sikeres, hanem boldog családanya és feleség, férjével együtt nevelik négyéves hármasikereiket, Lujzát, Kevét és Zalánt.

