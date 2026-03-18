Stephen King bevallotta, ettől a karaktertől benne is megfagy a vér – Sosem ír folytatást!

Simon Benedek
2026.03.18.
Stephen King könyvei kötelező darabok minden horrort kedvelő ember számára. A legendás író azonban nemrég bevallotta, hogy van egy karakter, amelytől még ő maga is retteg, ezért nem tervez folytatást írni hozzá. Mutatjuk, melyik gonosztevőtől fél a világhírű horrorzseni, Stephen King!

Stephen King a horror koronázatlan királya, akinek neve szinte egyet jelent a rettegéssel. Nemrég  a horrorpápa egy igazán meglepő vallomással borzolta a kedélyeket. Bár az elmúlt évtizedekben számtalan könyvével és filmadaptációjával okozott rémálmokat a horrorzsáner kedvelőinek, van egy történet, amihez még ő maga sem mer visszatérni, méghozzá annak rémisztő főszereplője miatt.

Stephen King alkotta Az, vagyis Pennywise, Bill Skarsgard alakításában.
Pennywise-t Stephen King alkotta meg, de mégis retteg tőle!
Forrás: NORTHFOTO

 

  • Stephen King, a horror műfaj koronázatlan királya meglepő vallomással sokkolta rajongóit.
  • Az író szerint van egy karakter, amelytől még ő is retteg.
  • King a Redditen tartott kérdezz-felelek során így nyilatkozott: „Túl rémisztő, még nekem is”.
  • Tudd meg, ki Az!

Stephen King: „Túl rémisztő, még nekem is”

A horrorműfaj atyjaként is emlegetett Stephen King nem az az ijedős fajta, de van egy olyan karakter, amely még számára is túlságosan gonosz, sokkoló és rémisztő. Ez pedig nem más, mint a gyilkos bohóc, Pennywise! 

Nem hiszem, hogy újra képes lennék foglalkozni Pennywise-szal. Túl rémisztő, még nekem is.

Stephen King ezt a Redditen tartott tartott kérdezz-felelek játékban válaszolta egy rajongói kérdésre. Ezzel az egyszerű mondattal King egyértelművé tette, hogy az Az-regényekből ismert Krajcáros karakterétől még benne is megfagy a vér. Stephen King horrorjai mind-mind hátborzongatóak, így ezzel a válasszal sok rajongónak egyértelművé tette, hogy mind közül Pennywise a legveszélyesebb és legrémisztőbb. 

Kicsoda az említett Pennywise, másnéven Az?

A Stephen King regényében feltűnő Pennywise egy amerikai kisvárosban, Derry-ben élő rejtélyes szörnyeteg, akit több néven is emlegetnek: Az, Pennywise, a bohóc, Krajcáros. A fizika törvényein felül létező szörny 27 évente tér magához, hogy jól lakjon a gyerekek félelmeiből és húsából. Az első Az-regény története 1989-ig utazik vissza az időben, majd 27 évvel később ugyanezek a gyerekek győzik le végleg Pennywise-t.

Elsőként a könyvet 1990-ben filmesítették meg, egészen pontosan Tim Curry egy minisorozatban keltette életre a bohócot. A legnépszerűbb feldolgozás azonban kétségtelenül a Bill Skarsgård főszereplésével és Andy Muschietti rendezésében készült két film, amelyeket 2017-ben és 2019-ben küldtek a mozikba. Skarsgård és Muschietti nemrég az IT: Welcome to Derry című sorozatban folytatták Pennywise történetét. Az IT: Welcome to Derry ezzel a tavalyi év legjobb horrorsorozata lett. A produkció az HBO-nak is hatalmas siker volt, ezért Muschietti már egy 2. évad lehetőségét is felvetette.

