Feszült forgatások krónikái: ez az 5 színészpáros a kulisszák mögött utálta egymást

Kevés illúziórombolóbb dolog létezik annál, mint amikor egy ikonikus filmes párosról kiderül, hogy a színfalak mögött fékevesztett rivalizálás folyt köztük. Pedig olykor éppen ez a feszültség kell ahhoz, hogy a kamerák előtt jól működjön a színészek közötti kémia. Egyes rivalizálások maguk is legendássá váltak, másokra pedig újra és újra rácsodálkozunk. Összeszedtük a mozitörténet legiszonyúbb színészviszonyait.

Nem minden színész volt puszipajtás a forgatásokon.

Miért utálják egymást az ikonikus színészek? A színészek általában erős, extrovertált személyiségek, ami a konfliktusok melegágya lehet.

Számos filmforgatáson született feszültség a nézeteltérések miatt.

Színészek, akik ki nem állhatták egymást a forgatáson – 5 pokoli kolléga

Ugyan helyük lenne a listán, de Lena Headey és Jerome Flynn csak azért nem került fel, mert szerződésben kötötték ki, hogy nem hajlandóak egy jelenetben szerepelni.

Kim Catrall és Sarah Jessica Parker

Ez a két New York-i szingli kerüli egymást, mint Carrie a lapossarkút! A Szex és New York sztárjainak rivalizálása szinte már a popkultúra részévé vált, ami odáig fajult, hogy Kim Catrall az És egyszer csak… c. szörnyszülöttbe sem tért vissza. Viszályuk oka abban keresendő, hogy Sarah Jessica Parker aránytalanul sokat keresett kollégáihoz képest és rendszeresen lekezelően viselkedett a stábbal. Igazi álomkolléga!

Kim Catrall és SJP rivalizálása mára már legendás

Leighton Meester és Blake Lively

Blair Waldorf, valamint Serena van der Woodsen párosa lányok millióinak szívébe lopta be magát a Gossip Girl-sorozatban. Hideg zuhanyként érte őket a hír, amikor kiderült, hogy a kedvenceiket alakító színésznők ki nem állhatták egymást a forgatásokon. Bennfentes infók szerint a színésznők viszálya az egész forgatást megmérgezte, mert a többi színész is kénytelen volt oldalt választani. A pletykákat maga Meester és Livevely sem cáfolta meg, nyilatkozataik szerint olyan munkaként tekintettek a sorozatra, mint más az irodai adatrögzítésre.

Leighton Meester és Blake Lively két táborra osztotta a stábot.

Jennifer Grey és Patrick Swayze

A Dirty Dancing szerelmespárja és az őket megformáló színészek között izzott a levegő a forgatásokon. Igaz, merőben eltérő okokból. Ugyanis Grey és Swayze állandó civakodásaitól volt hangos a forgatás helyszíne, ami egy apró félreértésből fakadt. A hosszú forgatási napok végén a kissé megfáradt színésznő rendszeresen elviccelte a jeleneteket, amiket így újra kellett forgatni. Ezt pedig nem vette jó néven színésztársa, így állandó volt a konfliktus.