Feszült forgatások krónikái: ez az 5 színészpáros a kulisszák mögött utálta egymást

Bába Dorottya
2026.03.30.
Örök barátságok mellett évekig tartó rivalizálás is születhet egy-egy filmforgatáson. Olyan mára klasszikussá vált művek esetén, mint a Dirty Dancing vagy az X-akták, a főszereplő színészek ki nem állhatták egymást.

Kevés illúziórombolóbb dolog létezik annál, mint amikor egy ikonikus filmes párosról kiderül, hogy a színfalak mögött fékevesztett rivalizálás folyt köztük. Pedig olykor éppen ez a feszültség kell ahhoz, hogy a kamerák előtt jól működjön a színészek közötti kémia. Egyes rivalizálások maguk is legendássá váltak, másokra pedig újra és újra rácsodálkozunk. Összeszedtük a mozitörténet legiszonyúbb színészviszonyait.

Miért utálják egymást az ikonikus színészek?

  • A színészek általában erős, extrovertált személyiségek, ami a konfliktusok melegágya lehet.
  • Számos filmforgatáson született feszültség a nézeteltérések miatt.

Színészek, akik ki nem állhatták egymást a forgatáson – 5 pokoli kolléga

Ugyan helyük lenne a listán, de Lena Headey és Jerome Flynn csak azért nem került fel, mert szerződésben kötötték ki, hogy nem hajlandóak egy jelenetben szerepelni.

Kim Catrall és Sarah Jessica Parker

Ez a két New York-i szingli kerüli egymást, mint Carrie a lapossarkút! A Szex és New York sztárjainak rivalizálása szinte már a popkultúra részévé vált, ami odáig fajult, hogy Kim Catrall az És egyszer csak… c. szörnyszülöttbe sem tért vissza. Viszályuk oka abban keresendő, hogy Sarah Jessica Parker aránytalanul sokat keresett kollégáihoz képest és rendszeresen lekezelően viselkedett a stábbal. Igazi álomkolléga!

Leighton Meester és Blake Lively

Blair Waldorf, valamint Serena van der Woodsen párosa lányok millióinak szívébe lopta be magát a Gossip Girl-sorozatban. Hideg zuhanyként érte őket a hír, amikor kiderült, hogy a kedvenceiket alakító színésznők ki nem állhatták egymást a forgatásokon. Bennfentes infók szerint a színésznők viszálya az egész forgatást megmérgezte, mert a többi színész is kénytelen volt oldalt választani. A pletykákat maga Meester és Livevely sem cáfolta meg, nyilatkozataik szerint olyan munkaként tekintettek a sorozatra, mint más az irodai adatrögzítésre.

Jennifer Grey és Patrick Swayze

A Dirty Dancing szerelmespárja és az őket megformáló színészek között izzott a levegő a forgatásokon. Igaz, merőben eltérő okokból. Ugyanis Grey és Swayze állandó civakodásaitól volt hangos a forgatás helyszíne, ami egy apró félreértésből fakadt. A hosszú forgatási napok végén a kissé megfáradt színésznő rendszeresen elviccelte a jeleneteket, amiket így újra kellett forgatni. Ezt pedig nem vette jó néven színésztársa, így állandó volt a konfliktus.

Később szerencsére tudták rendezni a konfliktusokat, például Patrick Swayze halálakor Jennifer Grey szívez szóló üzenettel búcsúztatta.

Gillian Anderson és David Duchovny

Mulder és Scully nem bírták egymást a valóságban. Iménti kijelentés sokáig legalább olyan elrugaszkodottnak tűnt, mint maguk az X-akták, pedig ez volt a valóság. Maga Gillian Anderson  ismerte el, hogy közös munkájuk majd egy évtizede alatt voltak időszakok, amikor nem álltak szóba egymással. Ennek oka az volt, hogy a megerőltető forgatási napokon néha egymáson vezették le a feszültséget, halálra idegesítették egymást.

Meryl Streep és Dustin Hoffman

Mivel a Kramer kontra Kramer egy válásról szól, talán nem olyan meglepő, hogy a két főszereplő a valóságban sem szívlelte egymást. Konfliktusuk forrása állítólag az volt, hogy az első nagyobb filmjét forgató Streepet állandóan kritizálta az akkor már befutott sztárnak számító Hoffman. A helyzet odáig fajult, hogy egy jelenetben még fel is pofozta kolléganőjét, ami nem megjátszás volt.

Színészviszályok a forgatáson

A botrányra éhes sajtó a legkisebb szellőből is képes vihart gerjeszteni annak érdekében, hogy minél nagyobb olvasottságot generáljanak. Ilyenformán sok, mára hírhedt rivalizálást valójában a sajtó nagyított fel. Elvégre nem lehetünk jóban mindig minden kollégánkkal.

