Majd, ha azbeszthó esik! Pokoli filmforgatások a mozi történetéből

Legjobban úgy lehet elképzelni egy filmforgatást, mint egy gondosan felépített szerkezetet, melybe a legapróbb anyacsavarnak is helye van. Csakhogy olykor olyan rosszul van megtervezve az a bizonyos forgatás, hogy a film elkészítése a teljes stábnak felért a pokollal. Vajon melyik lehetett a legrosszabb forgatás?

Némelyik filmforgatás Hollywoodban pokoli élmény volt a stáb számára.

Forrás: Getty Images

Pokoli filmforgatások Hollywoodban A hódító stábjának fele rákos lett.

Az Óz a csodák csodáján mérgezték a színészeket.

Az Üvöltésben vadállatok marcangolták a stábot.

A Mélység titka forgatásán egy színésznő idegösszeomlást kapott.

A Visszatérő volt minden idők leghidegebb filmforgatása.

5 filmfogatás, amely kikészítette a stábot

Ráadásul nem is mindegyik film robbantott a mozikasszáknál, a kritikákról már nem is beszélve. Vajon így is megérte a sok szenvedést?

1. Óz, a csodák csodája (1939)

A mozivásznon egy könnyed, technicolor-mesét láthattak a nézők, ám a film forgatása leginkább egy emberkísérlethez volt hasonló. Az, hogy a 16 éves Judy Garlandot gyógyszerekkel tömték, cigiztették és koplaltatták, már szinte klisé volt Hollywood aranykorában. Az sem volt kirívó, hogy a havat abból a súlyosan mérgező azbesztől készítették, melyet ma már veszélyes hulladékként kezelnek. Az viszont már groteszk, hogy a bádogembert játszó színész, Buddy Ebsen több hétig kórházban feküdt, mert ólomalapú sminkjét belélegezve mérgezést kapott; a nyugati boszorkányt játszó színésznő sminkje pedig kigyulladt. Talán a pokoli forgatás táplálta azt az összeesküvés-elméletet, hogy egy stábtag a díszletben, önkezével vetett véget az életének.

2. A hódító (1956)

A John Wayne főszereplésével készült Dzsingisz kán életét feldolgozó történelmi film ugyan nem ért el kritikai sikert, ám bizarr forgatása miatt mégis bekerült a mozitörténelembe. Ugyanis a forgatás végeztével a népes stábnak több mint a felénél kialakult a rák, amelybe sokuk bele is halt. A furcsa jelenségnek az volt az oka, hogy a több hetes forgatás helyszíne St. George-ban volt, Utah államban, ahol korábban atomkísérleteket folytattak, és ahol nagy dózisú radioaktív sugárzásnak volt kitéve a stáb.