Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 18., vasárnap Piroska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Hollywood

Majd, ha azbeszthó esik! Pokoli filmforgatások a mozi történetéből

Universal Images Group Editorial - Universal History Archive
Hollywood filmforgatás pokol mozi
Bába Dorottya
2026.01.18.
Ahhoz, hogy egy filmet megnézhessünk, emberek százainak kitartó munkája szükséges. Egyes filmforgatások viszont olyan pokoliak voltak, hogy a stáb szó szerint otthagyta a fogát.

Legjobban úgy lehet elképzelni egy filmforgatást, mint egy gondosan felépített szerkezetet, melybe a legapróbb anyacsavarnak is helye van. Csakhogy olykor olyan rosszul van megtervezve az a bizonyos forgatás, hogy a film elkészítése a teljes stábnak felért a pokollal. Vajon melyik lehetett a legrosszabb forgatás?

Filmforgatások a pokolból
Némelyik filmforgatás Hollywoodban pokoli élmény volt a stáb számára.
Forrás:  Getty Images

Pokoli filmforgatások Hollywoodban

  • A hódító stábjának fele rákos lett.
  • Az Óz a csodák csodáján mérgezték a színészeket.
  • Az Üvöltésben vadállatok marcangolták a stábot.
  • A Mélység titka forgatásán egy színésznő idegösszeomlást kapott.
  • A Visszatérő volt minden idők leghidegebb filmforgatása.

5 filmfogatás, amely kikészítette a stábot

Ráadásul nem is mindegyik film robbantott a mozikasszáknál, a kritikákról már nem is beszélve. Vajon így is megérte a sok szenvedést?

1. Óz, a csodák csodája (1939)

A mozivásznon egy könnyed, technicolor-mesét láthattak a nézők, ám a film forgatása leginkább egy emberkísérlethez volt hasonló. Az, hogy a 16 éves Judy Garlandot gyógyszerekkel tömték, cigiztették és koplaltatták, már szinte klisé volt Hollywood aranykorában. Az sem volt kirívó, hogy a havat abból a súlyosan mérgező azbesztől készítették, melyet ma már veszélyes hulladékként kezelnek. Az viszont már groteszk, hogy a bádogembert játszó színész, Buddy Ebsen több hétig kórházban feküdt, mert ólomalapú sminkjét belélegezve mérgezést kapott; a nyugati boszorkányt játszó színésznő sminkje pedig kigyulladt. Talán a pokoli forgatás táplálta azt az összeesküvés-elméletet, hogy egy stábtag a díszletben, önkezével vetett véget az életének.

2. A hódító (1956)

A John Wayne főszereplésével készült Dzsingisz kán életét feldolgozó történelmi film ugyan nem ért el kritikai sikert, ám bizarr forgatása miatt mégis bekerült a mozitörténelembe. Ugyanis a forgatás végeztével a népes stábnak több mint a felénél kialakult a rák, amelybe sokuk bele is halt. A furcsa jelenségnek az volt az oka, hogy a több hetes forgatás helyszíne St. George-ban volt, Utah államban, ahol korábban atomkísérleteket folytattak, és ahol nagy dózisú radioaktív sugárzásnak volt kitéve a stáb.

3. Üvöltés (1981)

Ki gondolta volna, hogy veszélyes élő vadállatokkal filmet forgatni? Az Üvöltés rendezője, Noell Marshall biztosan nem. Ugyanis a film egy olyan családról szólt, akik tigrisek, oroszlánok és egyéb nagyvadak mellett élnek Afrikában, a rendező pedig ragaszkodott ahhoz, hogy élő állatokkal vegyék fel a mozit. A biztonsági előírásokat valószínűleg elhagyták, így mintegy 70 stábtag szenvedett súlyos sérülést. Melanie Griffith-t egyszer például ötven öltéssel kellett összevarrni, arcrekonstrukciós műtétre szorult, édesanyja, Tippi Hedren pedig a lábán és a kezén szenvedett maradandó károsodást.

4. A mélység titka (1989)

Jól érzékelteti egy film forgatásának körülményeit, hogy az egyik színész, Ed Harris kis híján megfulladt, amikor sisakja meghibásodott. Azonban James Cameron nem kímélte a többi stábtagot sem: 70 órás munkahetet és dekompressziós betegséget kellett kibírniuk a színészeknek. Mary Elizabeth Mastrantonio például ideg összeroppanást kapott az elszenvedett traumák hatására, de az is sokatmondó, hogy a stábból senki nem dolgozott többé együtt a rendezővel.

5. A visszatérő (2015)

Leonardo Dicaprio 2016-ban végre megkapta a hőn áhított Oscar-díját, ám ahhoz először ki kellett bírnia a mozi történetének egyik legnehezebb forgatását. Ugyanis A visszatérőt nemcsak eredeti helyszíneken, de eredeti időjárási viszonyok között is forgatták. Csakhogy az olykor -30 fokos hőmérséklet nem csak a színészeket, de még a kamerákat is kikészítette. Az érzékeny berendezések meghibásodtak, mozgatni is nehéz volt őket, amikor pedig a színész átúszott a befagyott folyón, az nem trükkfelvétel volt. Még az a szerencse, hogy nem Alejandro González Iñárritu rendezte a Titanicot!

Pokoli filmforgatás, mesteri mozi?

Ugyan a kemény munka általában meghozza gyümölcsét, az egyszerű megoldások biztosabban megtérülnek. Erre kiváló példák a fenti filmek, amelyek nagy része ugyan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ám a filmforgatás poklát ismerve más szájízzel tekintünk a filmvászonra.

Érdekel Hollywood és a filmforgatások világa? Hoztunk neked további mozis érdekességeket is:

Hány órán át tart a leghosszabb film? 8 őrült filmes rekord a mozi történetéből

Statiszták százezrei, több, mint 100 alkalommal felvett jelenet, évtizedekig tartó forgatás. A mozi története során elképesztő filmes rekordok születtek, melyből most hoztunk neked egy csokorra valót.

Elfeledett hollywoodi trükkök: ezek segítségével ragyogtak a sztárok a fekete-fehér filmekben is

Ugorjunk vissza egy kicsit az időben Hollywood aranykorába, amikor még csak a moziban nézhették az emberek a legújabb filmeket, ráadásul fekete-fehérben. Olyan kulisszatitkokat gyűjtöttünk össze filmforgatásokról, amik hatással voltak a divatra és megalapozták a mai jelmeztervezők munkáját is.

Tiltott csókok, rejtett szenvedély – Így kezdődött a filmes erotika botrányos története

Nem mindig volt megszokott, hogy a filmalkotásokban a szexjelenet is hangsúlyt kapjon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu