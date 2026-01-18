Majd, ha azbeszthó esik! Pokoli filmforgatások a mozi történetéből

Legjobban úgy lehet elképzelni egy filmforgatást, mint egy gondosan felépített szerkezetet, melybe a legapróbb anyacsavarnak is helye van. Csakhogy olykor olyan rosszul van megtervezve az a bizonyos forgatás, hogy a film elkészítése a teljes stábnak felért a pokollal. Vajon melyik lehetett a legrosszabb forgatás?
Pokoli filmforgatások Hollywoodban
Ráadásul nem is mindegyik film robbantott a mozikasszáknál, a kritikákról már nem is beszélve. Vajon így is megérte a sok szenvedést?
1. Óz, a csodák csodája (1939)
A mozivásznon egy könnyed, technicolor-mesét láthattak a nézők, ám a film forgatása leginkább egy emberkísérlethez volt hasonló. Az, hogy a 16 éves Judy Garlandot gyógyszerekkel tömték, cigiztették és koplaltatták, már szinte klisé volt Hollywood aranykorában. Az sem volt kirívó, hogy a havat abból a súlyosan mérgező azbesztől készítették, melyet ma már veszélyes hulladékként kezelnek. Az viszont már groteszk, hogy a bádogembert játszó színész, Buddy Ebsen több hétig kórházban feküdt, mert ólomalapú sminkjét belélegezve mérgezést kapott; a nyugati boszorkányt játszó színésznő sminkje pedig kigyulladt. Talán a pokoli forgatás táplálta azt az összeesküvés-elméletet, hogy egy stábtag a díszletben, önkezével vetett véget az életének.
2. A hódító (1956)
A John Wayne főszereplésével készült Dzsingisz kán életét feldolgozó történelmi film ugyan nem ért el kritikai sikert, ám bizarr forgatása miatt mégis bekerült a mozitörténelembe. Ugyanis a forgatás végeztével a népes stábnak több mint a felénél kialakult a rák, amelybe sokuk bele is halt. A furcsa jelenségnek az volt az oka, hogy a több hetes forgatás helyszíne St. George-ban volt, Utah államban, ahol korábban atomkísérleteket folytattak, és ahol nagy dózisú radioaktív sugárzásnak volt kitéve a stáb.
3. Üvöltés (1981)
Ki gondolta volna, hogy veszélyes élő vadállatokkal filmet forgatni? Az Üvöltés rendezője, Noell Marshall biztosan nem. Ugyanis a film egy olyan családról szólt, akik tigrisek, oroszlánok és egyéb nagyvadak mellett élnek Afrikában, a rendező pedig ragaszkodott ahhoz, hogy élő állatokkal vegyék fel a mozit. A biztonsági előírásokat valószínűleg elhagyták, így mintegy 70 stábtag szenvedett súlyos sérülést. Melanie Griffith-t egyszer például ötven öltéssel kellett összevarrni, arcrekonstrukciós műtétre szorult, édesanyja, Tippi Hedren pedig a lábán és a kezén szenvedett maradandó károsodást.
4. A mélység titka (1989)
Jól érzékelteti egy film forgatásának körülményeit, hogy az egyik színész, Ed Harris kis híján megfulladt, amikor sisakja meghibásodott. Azonban James Cameron nem kímélte a többi stábtagot sem: 70 órás munkahetet és dekompressziós betegséget kellett kibírniuk a színészeknek. Mary Elizabeth Mastrantonio például ideg összeroppanást kapott az elszenvedett traumák hatására, de az is sokatmondó, hogy a stábból senki nem dolgozott többé együtt a rendezővel.
5. A visszatérő (2015)
Leonardo Dicaprio 2016-ban végre megkapta a hőn áhított Oscar-díját, ám ahhoz először ki kellett bírnia a mozi történetének egyik legnehezebb forgatását. Ugyanis A visszatérőt nemcsak eredeti helyszíneken, de eredeti időjárási viszonyok között is forgatták. Csakhogy az olykor -30 fokos hőmérséklet nem csak a színészeket, de még a kamerákat is kikészítette. Az érzékeny berendezések meghibásodtak, mozgatni is nehéz volt őket, amikor pedig a színész átúszott a befagyott folyón, az nem trükkfelvétel volt. Még az a szerencse, hogy nem Alejandro González Iñárritu rendezte a Titanicot!
Pokoli filmforgatás, mesteri mozi?
Ugyan a kemény munka általában meghozza gyümölcsét, az egyszerű megoldások biztosabban megtérülnek. Erre kiváló példák a fenti filmek, amelyek nagy része ugyan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ám a filmforgatás poklát ismerve más szájízzel tekintünk a filmvászonra.
