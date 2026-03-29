Zooey Deschanel ijesztő, de káprázatos kanapéja: 40 év után visszatér a nagymamasikk

A nappali berendezése idén új irányt vesz. A steril minimalizmust felváltja valami sokkal merészebb, méghozzá a Zooey Deschanel által is képviselt grandma chic, vagyis a retró lakberenedzés merész kanapé stílusa.

Az utóbbi évek lakberendezési trendjeit a visszafogott színek és a letisztult formák határozták meg, de most bekövetkezett az, amire már sokan vártunk. A nappali berendezése ugyanis egyre jobban elmozdul a személyesség és az egyediség felé, ezzel együtt pedig visszatér egy 40 évvel ezelőtti merész stílus is. A retró lakberendezés új hulláma jelenik meg Zooey Deschanel kanapéján is, amely modern, mégis kedvesen nagymamás.

Zooey Deschanel New York-i lakása maga a retró lakberendezés és a grandma chic stílus példája.
Grandma chic: a trend, ami még Zooey Deschanel nappalijának hangulatát is újraírta

  • A lakberendezés idén nem ijed meg a karakteresebb vonalaktól.
  • A mintás kanapé mellett jól működnek a minimalista darabok.
  • A retró lakberendezés modern elemekkel keveredik.

A grandma chic trend egyik legnagyobb éllovasa Zooey Deschanel New York-i otthona. Az izgalmas lakás nappalijában egy virágmintás kanapé kapta a főszerepet, ami elsőre talán meghökkentő lehet, valójában azonban tudatos stílusválasztás eredménye. A sztárotthonban található nagymamabútorhoz hasonló kanapé nem a múlt másolása, hanem annak friss, mai értelmezése. Ezt bizonyítják a 2026-os tavaszi Christian Dior haute couture kollekció virágmintái is.

Ne becsüld alá a nagymamasikk erejét!

A nagymamabútor kifejezés sokáig negatív felhanggal bírt, ma viszont egyre többen fedezik fel benne a lehetőséget. Egy gondosan kiválasztott tyúklábmintás kanapé vagy virágmintás fotel önmagában is karakteressé teszi a teret, így akár egyetlen hangsúlyos bútorral megtörhetjük a túlzottan egységes, már-már steril összhatást. A nappali berendezése így nemcsak esztétikus, de személyesebb és meghittebb is lesz.

A Homes&Gardens szakértői szerint a mintás kanapé nemcsak stílusos, de praktikus döntés is lehet. Jobban elrejti ugyanis a használat nyomait, mint az egyszínű változatok. Emellett optikailag is megtöri a nagyobb felületeket, így könnyedebbnek hat a tér. Nem véletlen, hogy egyre több lakberendező ajánlja fókuszpontként.

Így vidd be a nappalidba Zooey Deschanel grandma chic stílusát!

A retró lakberendezés egyik kulcsa az egyensúly. Nem kell minden bútort lecserélned ahhoz, hogy elérd a színésznő otthonában is látható hangulatot. Válassz egy hangsúlyos darabot, és egészítsd ki visszafogott kiegészítőkkel, letisztult színekkel és formavilággal. Egy virágmintás kanapé mellé jól illenek az egyszínű párnák, természetes anyagok, világos falak vagy modern lámpák. Így a végeredmény nem túlzsúfolt, hanem friss és izgalmas marad.

A nagymamabútorok, vagyis a grandma chic stílusú virágmintás kanapék remekül működnek egy világos tónusú térben is.
A nappali berendezése ma már nem szabályokról szól, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat a saját otthonunkban. A virágmintás, nosztalgikus darabok visszatérése pedig azt bizonyítja, hogy a múlt inspirációi igenis működnek a jelenben. A Zooey Deschanel színésznőnél látott grandma chic stílus pedig egyszerre bátor és trendi választás, feltéve persze, ha jól használod.

