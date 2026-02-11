Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Christian Dior és Jonathan Anderson megváltoztatta 2026 divatját: itt a virágmintareform

trend divat virágminta Christian Dior
Jonathan Anderson megreformálta a tavaszi virágmintás divatot! Christian Dior haute couture kollekciója teljesen felrázta 2026 divatját. Nézd meg, hogyan uralta le a virágminta a kifutót és az utcai divatot!

Jonathan Anderson lett a legújabb kreatív igazgatója a Christian Dior divatháznak. A fiatal férfi már most komoly változást hozott a divatban, és a legújabb párizsi divathéten bebizonyította elképesztő tehetségét. A legújabb tavaszi/nyári Christian Dior Haute Couture kollekciótól még a legfagyosabb divatdiktátorok szívei is elolvadtak. Nézd meg, hogyan hozta vissza Jonathan Anderson a klisés virágmintát 2026 divatjába!

2026 divat Jonathan Anderson christian dior
Jonathan Anderson 2026 divatját is megváltoztatta új, Christian Dior kollekciójával.
Forrás:  Getty Image

2026 divatja Jonathan Anderson szemével

  • A legújabb párizsi Christian Dior Haute Couture divatbemutatón Jonathan Anderson bebizonyította, hogy ő a high fashion jövője.
  • Bármilyen klisés is a virágminta, szuper népszerű lesz a tavaszi és nyári divatban is. 
  • A haute couter kollekció megihlette az utcai divatot is, így a te ruhatáradba is be kell, hogy kerüljön.

Nemrég rendezték meg a párizsi divathetet, ahol a legnagyobb divatházak mutathatták be új kollekciójukat. Jonathan Anderson csak pár hónapja került reflektorfénybe, amikor júniusban kineveztek a Christian Dior új kreatív igazgatójának. Ő a divattörténelemben az első divattervező, aki egyszerre felel a női, férfi és a haute couture kollekciókért is. Új nyári/tavaszi haute couture kollekciója hatalmas sikert aratott Párizsban, és ezzel bebizonyította kiválóságát ebben a művészetben. A haute couture kifejezés grandiózus, dekadens és sokszor hétköznapi ember szemével nézve furcsa tervezéseket takar. Jonathan megmutatta, hogy bár a tavasszal használt virágminta klisés, de mégis gyönyörű. 

haute couter
Jonathan Anderson által tervezett Christian Dior haute couter kollekció.
Forrás:  Getty Image

Tervezései elképesztően nőiesek és szinte tündériek voltak. Kézzel festett és varrt virágdíszeket viseltek a modellek, tovább fokozva az esztétikát. Minden apró részlet hónapok munkáját takarta. Jonathan megtartotta a Dior hagyományait, miközben megreformálta a tavaszi divatot. Ezek a látványos és egyedi ruhák, nemcsak az alkalmi stílust ihlette meg, de az utcai divatot is. A legfrissebb street style fotók alapján a hétköznapi öltözködésben is erőteljes lesz a virágminta. Ez a trend azt mutatja, hogy bár nagyon elrugaszkodott a haute couter stílus, még is hatással lehet a mi ruhatárunkra is.

utcai divat
Virágminta 2026 utcai divatjában.
Forrás:  Getty Image

Jonathan Anderson egy új, egyedi korszakot hozott el, amit érdemes minden divatrajongónak figyelemmel követni. Már most rengeteg TikTok videó készült a tervezőről, amelyek átlagosan milliós nézettséget számolnak. A virágminta nem kell, hogy ódivatú vagy giccses legyen, lehet nőies, bájos sőt még merész is. 2026 tavaszi divatja nemcsak élénk, de végtelenül izgalmas is. 

Nézd meg Jonathan Anderson 2026-os nyári és tavaszi kollekcióját!

@modelsreprise NEW!! #Dior ♬ som original - Models Reprise

