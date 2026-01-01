Tyúklábminta az otthonodban? Elton John 50 éves kanapéja visszahozhatja − FOTÓ

A brit stílus egyszerre patinás, komfortos és némiképp pimasz. Szinte öröknek is nevezhetnénk, de ez nem minden ágára igaz. Most azonban újra reflektorfénybe került. A lakberendezési trend 2026-ban a klasszikus minták rajongói számára kedvez. Nem másról van szó, mint a tyúklábminta újbóli betöréséről, ami egyenesen Sir Elton John 1974-es nappalijából utazott hozzánk az időben.

Sir Elton John retró kanapéja miatt újra hódítani fog a tyúklábminta.

Forrás: Getty Images North America

A rettegett tyúklábminta visszatér Inspirálódj a nagyi kabátjából, de helyezd át az otthonodba.

A brit stílus örök, kicsit elegáns, kicsit rock’n’roll, épp, mint Sir Elton John.

A zenész több mint 50 évvel ezelőtti fotója meghódítja a trendérzékeny szemeket.

Készülj, mert most el fogod dobni az agyadat! Előkerült egy 1974-es fotó, amin a ma már jóval 70 felett járó Elton John egy fekete-fehér tyúklábmintás kanapén fekszik, rendkívül fiatalon. A csillogó napszemüvegre és a cipőkre nincsenek szavak, de a heverőre már annál inkább. A látvány ugyanis annyira időtlen és trendi, hogy ma is simán elférne egy menő nappaliban.

Elton John tyúklábmintás kanapéja ma is bármelyik otthonban megállná a helyét.

Forrás: Getty Images

A tyúklábminta, ami nem öregszik

Sir Elton John mindig is imádta a maximalista luxuskiegészítőket, de ez a fotója azt is bizonyítja, hogy ízlése a lakberendezésben is kiütközött. A tyúklábminta tökéletes egyensúlyt teremt a hagyomány és a vagányság között. Nem tolja túl a retrót, de nem is simul bele unalmasan a háttérbe. Ez a textilminta képes arra, hogy kiemelje még a legegyszerűbb vonalvezetésű bútort vagy lakberendezési kiegészítőt is, miközben megteremti az otthonosság érzését.

Kiknek köszönhetjük a tyúklábmintát?

Bár britként hivatkozunk rá, nem az angolok, hanem a skótok indították el világhódító útjára. A tyúklábminta a 19. század elején egy praktikus és strapabíró szövetként látta meg a napvilágoz. Az 1930-as években azonban beszivárgott a felsőbb körökbe, és hamar a gazdagság és időtállóság szimbólumává vált – írja a Homes&Gardens. Pár évvel később pedig szinte berobbant a divatiparba, és olyan olyan nagy divatházak kezdték el használni, mint a Dior vagy a Chanel.

Így használd otthonodban a tyúklábmintát

Bár itthon leginkább kabátokon, kosztümökön, szoknyákon és divatkiegészítőkön találkozhatunk ezzel a sokrétű mintával, itt az ideje ajtót nyitni neki az otthonokba is. Nem kell persze egyből lecserélned a kanapéd, kezdheted kicsiben is. Egy tyúklábmintás díszpárna, fotel vagy puff, esetleg egy pléd, netán szőnyeg is elég ahhoz, hogy karaktert adj vele a térnek. A bátrabbak kombinálhatják már fekete-fehér mintával, de ezek inkább maradjanak a geometrikus vonalon. A lényeg, hadd érvényesülni, ne nyomd el más hangsúlyos formákkal és mintákkal! Keltsen otthonod luxus hatást!