Tyúklábminta az otthonodban? Elton John 50 éves kanapéja visszahozhatja − FOTÓ

Minimalista, bohém vagy vintage? 2026-ban nem ezek lesznek a lakberendezés legfelkapottabb trendjei. Bizony, visszatér a britek nagy kedvence, a tyúklábminta, amit nagyon könnyű imádni - és gyűlölni is.

A brit stílus egyszerre patinás, komfortos és némiképp pimasz. Szinte öröknek is nevezhetnénk, de ez nem minden ágára igaz. Most azonban újra reflektorfénybe került. A lakberendezési trend 2026-ban a klasszikus minták rajongói számára kedvez. Nem másról van szó, mint a tyúklábminta újbóli betöréséről, ami egyenesen Sir Elton John 1974-es nappalijából utazott hozzánk az időben.

Tyúklábminta, Sir Elton John kanapéján
Sir Elton John retró kanapéja miatt újra hódítani fog a tyúklábminta.
Forrás: Getty Images North America

A rettegett tyúklábminta visszatér

  • Inspirálódj a nagyi kabátjából, de helyezd át az otthonodba.
  • A brit stílus örök, kicsit elegáns, kicsit rock’n’roll, épp, mint Sir Elton John.
  • A zenész több mint 50 évvel ezelőtti fotója meghódítja a trendérzékeny szemeket.

Készülj, mert most el fogod dobni az agyadat! Előkerült egy 1974-es fotó, amin a ma már jóval 70 felett járó Elton John egy fekete-fehér tyúklábmintás kanapén fekszik, rendkívül fiatalon. A csillogó napszemüvegre és a cipőkre nincsenek szavak, de a heverőre már annál inkább. A látvány ugyanis annyira időtlen és trendi, hogy ma is simán elférne egy menő nappaliban.

Elton John 50 évvel ezelőtt is lakberendezési zseni volt
Elton John tyúklábmintás kanapéja ma is bármelyik otthonban megállná a helyét.
Forrás: Getty Images

A tyúklábminta, ami nem öregszik

Sir Elton John mindig is imádta a maximalista luxuskiegészítőket, de ez a fotója azt is bizonyítja, hogy ízlése a lakberendezésben is kiütközött. A tyúklábminta tökéletes egyensúlyt teremt a hagyomány és a vagányság között. Nem tolja túl a retrót, de nem is simul bele unalmasan a háttérbe. Ez a textilminta képes arra, hogy kiemelje még a legegyszerűbb vonalvezetésű bútort vagy lakberendezési kiegészítőt is, miközben megteremti az otthonosság érzését.

Kiknek köszönhetjük a tyúklábmintát?

Bár britként hivatkozunk rá, nem az angolok, hanem a skótok indították el világhódító útjára. A tyúklábminta a 19. század elején egy praktikus és strapabíró szövetként látta meg a napvilágoz. Az 1930-as években azonban beszivárgott a felsőbb körökbe, és hamar a gazdagság és időtállóság szimbólumává vált – írja a Homes&Gardens. Pár évvel később pedig szinte berobbant a divatiparba, és olyan olyan nagy divatházak kezdték el használni, mint a Dior vagy a Chanel.

Így használd otthonodban a tyúklábmintát

Bár itthon leginkább kabátokon, kosztümökön, szoknyákon és divatkiegészítőkön találkozhatunk ezzel a sokrétű mintával, itt az ideje ajtót nyitni neki az otthonokba is. Nem kell persze egyből lecserélned a kanapéd, kezdheted kicsiben is. Egy tyúklábmintás díszpárna, fotel vagy puff, esetleg egy pléd, netán szőnyeg is elég ahhoz, hogy karaktert adj vele a térnek. A bátrabbak kombinálhatják már fekete-fehér mintával, de ezek inkább maradjanak a geometrikus vonalon. A lényeg, hadd érvényesülni, ne nyomd el más hangsúlyos formákkal és mintákkal! Keltsen otthonod luxus hatást! 

lakberendezés trend 2026 - tyúklábminta
A tyúklábminta finoman, egy-egy kiegészítő formájában is beilleszthető.
Forrás: shutterstock

