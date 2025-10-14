Elhagyott irodaházból varázsolt pazar rezidenciát magának Zooey Deschanel és párja

Megmutatták, hogyan alakították át az elhagyatott, nyolcvanas évekre emlékeztető belvárosi irodaházat pazar álomotthonná. Zooey Deschanel és férje, Jonathan Scott remek ízléssel és igazán kreatív ötletekkel álltak neki a felújításnak, és többéves fáradozásuk meghozta gyümölcsét.

Zooey Deschanel mindig is imádta a színeket. Épp a narancsárgáért bolondul az Új lány c. filmben

Forrás: FOX Image Collection

Zooey Deschanel otthona: először inkább csalódott volt, mint boldog

A pár 2019 végén lépett be először az ingatlanba, ekkor inkább csalódottak voltak, mint lelkesek. „Nagy volt a belmagasság. Ennyiben ki is merült az összes pozitívum” – mesélte Deschanel nevetve, Scott pedig hozzátette: „A hely egy teljesen csupasz tér volt, de mi láttunk benne fantáziát. Tudtuk, hogy rengeteg türelemre és munkára lesz szükség, de mi bizakodóak voltunk, és belevágtunk.”

Zooey Deschanel és férje egy szuper karaoke-állomás és 3 terasz boldog tulajdonosai

A felújításhoz a New York-i belsőépítészt, Young Huh-t kérték fel, aki segített a színésznő egyedi, enteriőrrel kapcsolatos kívánságait maximálisan megvalósítani. Deschanel már gyerekkora óta imádja a színek tobzódását és azt is, ha sokféle szín és minta találkozik egy enteriőrben. A konyhában ennek megfelelően világoskék szekrények, márvány munkapult és színes, játékos minták uralják a teret. Scott a térszervezésért felelt, és ügyesen megoldotta, hogy a konyha és a nappali közötti átmenet természetesnek hasson.

Zooey Deschanelnek és párjának kétségkívül remek az ízlése

Forrás: Credit:AD/Frank Frances

A nappaliban a televíziót a mennyezetbe, egy süllyesztett vászon mögé rejtették, hogy ne törje meg a tér eeganciáját. Scott saját kezűleg épített be ide egy karaoke-állomást, ami csak családi és baráti összejövetelekkor válik láthatóvá, távirányító segítségével.

A ház alsó szintjén szintén számos felújítást végeztek: a téglafalat díszes, antik hatású kandallóval egészítették ki, így gyakorlatilag el is űzték a rideg irodaház „ártó hatását”.

Három tágas, privát terasz is helyet kapott, ami meglehetősen ritka elem New York City belvárosában. „Ezzel egy kis darabot visszakaptunk abból, amit Los Angelesben megszoktunk” – jegyezte meg Scott, utalva másik, Los Angelesben lévő otthonukra. Deschanel elárulta, hogy szerencsésnek érzi magát, mert férje minden elképzelését támogatta, mire Jonathan Scott − akinek testvérével, Drew-val közös házfelújítós műsoruk volt − rávágta:

„Igen, hiszen neked sokkal jobb ízlésed van, mint nekem.”

A felújítás hosszú évekig tartott, de a végeredmény pontosan olyan lett, amilyet a pár megálmodott. „Emlékszem, hogy amikor először beléptünk a kész otthonunkba, úgy éreztük, mintha karácsonyi ajándékot kaptunk volna”– áradozott Deschanel, aki láthatóan nagyon büszke New York-i otthonukra. Ha többre vagy kíváncsi és elidőznél még a pár pazar otthonában, nézd meg az alábbi videót, mely az Architectural Digest magazinműsor számára készült.