Alapítványt hozott létre Oláh Gergő: "A gyerekek jövője a családban dől el"

Oláh Gergő nemcsak a dalain keresztül, hanem a mindennapokban is aktív szerepet vállal a fiatalok támogatásában. A TV2 A mi történetünk doku-realytijében is szereplő énekes számára a társadalmi felelősségvállalás nem kampány, hanem küldetés.

Emberi történetek, küzdelmek és példamutató életutak állnak a középpontban A mi történetünk legújabb epizódjában. Oláh Gergő ezúttal nemcsak előadóként, hanem családapaként és mentorként is megmutatja, mit jelent számára a felelősségvállalás és a közösség iránti elköteleződés. Az énekes úgy véli, a gyerekek jövője elsősorban a családban dől el, és ezen szeretne változtatni készülő alapítványával.

A mi történetünk: Oláh Gergő alapítványt hozott létre.
A mi történetünk: Oláh Gergő alapítványt hozott létre.
A mi történetünkben eddig kevésbé ismert arcát is megmutatta Oláh Gergő

A népszerű éenekes jelenleg Bátonyterenyén dolgozik egy iskolában, ahol motivációs trénerként segíti a többségében roma fiatalokat. Ezúttal elkalauzolta A mi történetünk stábját is az eseményre, ahol rendszeresen beszélget a diákokkal – sokszor négyszemközt –, hogy megértse élethelyzetüket, céljaikat és nehézségeiket. Előadásainak középpontjában az áll, miért fontos a tanulás és az önfejlesztés.

Meglepetésbulin jelentette be, hogy alapítványt hozott létre

Az ötgyerekes Oláh Gergő számára kiemelten fontos a család: meglepetésbulin jelentette be édesanyjának és szeretteinek régi álma, az alapítvány indulását. A zenész nem titkolja, hogy felesége hatalmas segítség számára, vele együtt is tart előadásokat arról, hogy mitől működik jól egy házasság. 

„Az alapítványom céljai gondosan elő vannak készítve és bízom benne, hogy idén már neki is tudunk indulni. Az első, amit szeretnék, az már egy elkészült, kidolgozott terv, ‘Otthon dől el’ a programsorozat neve. A szülőket fogja megcélozni különböző témákban, előadás formájában. Milyen jövője lesz a gyereknek, milyen személyisége lesz, a család megtartó fontosságáról, a minőségi időtöltésről” − nyilatkozta Gergő.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A mi történetünk – Valóra vált Oláh Gergő nagy álma

Oláh Gergő régóta dédelgetett terve végre megvalósult. A színpadon kívül is maradandót alkot: fiatalok jövőjébe fektet be, rászorulókon segít.

A mi történetünk − Sipos Mihály önfenntartó gazda: "Azt hitték, megőrültünk"

A TV2 új doku-realityjének negyedik epizódjában ismét bepillantást nyerhetünk Sipos Mihály és családja mindennapjaiba. A mi történetünk szereplője az önfenntartó élet mellett tette le a voksát és egy pillanatig nem bánta meg döntését.

A mi történetünk – Palkó-Béres Diána, a kárpátaljai édesanya: "Hazamenni, az nagyon-nagyon nehéz"

Palkó-Béres Diána kisfiával menekült hazánkba az ukrán háború borzalmai elől. A ma már sikeres virágbolt tulajdonos, a TV2 A mi történetünk szereplője, a háború borzalmairól beszélt, és arról, miért a fia nélkül látogatja meg otthon maradt szüleit.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu