Alapítványt hozott létre Oláh Gergő: "A gyerekek jövője a családban dől el"

Emberi történetek, küzdelmek és példamutató életutak állnak a középpontban A mi történetünk legújabb epizódjában. Oláh Gergő ezúttal nemcsak előadóként, hanem családapaként és mentorként is megmutatja, mit jelent számára a felelősségvállalás és a közösség iránti elköteleződés. Az énekes úgy véli, a gyerekek jövője elsősorban a családban dől el, és ezen szeretne változtatni készülő alapítványával.

A mi történetünk: Oláh Gergő alapítványt hozott létre.

Forrás: TV2

A mi történetünkben eddig kevésbé ismert arcát is megmutatta Oláh Gergő

A népszerű éenekes jelenleg Bátonyterenyén dolgozik egy iskolában, ahol motivációs trénerként segíti a többségében roma fiatalokat. Ezúttal elkalauzolta A mi történetünk stábját is az eseményre, ahol rendszeresen beszélget a diákokkal – sokszor négyszemközt –, hogy megértse élethelyzetüket, céljaikat és nehézségeiket. Előadásainak középpontjában az áll, miért fontos a tanulás és az önfejlesztés.

Meglepetésbulin jelentette be, hogy alapítványt hozott létre

Az ötgyerekes Oláh Gergő számára kiemelten fontos a család: meglepetésbulin jelentette be édesanyjának és szeretteinek régi álma, az alapítvány indulását. A zenész nem titkolja, hogy felesége hatalmas segítség számára, vele együtt is tart előadásokat arról, hogy mitől működik jól egy házasság.

„Az alapítványom céljai gondosan elő vannak készítve és bízom benne, hogy idén már neki is tudunk indulni. Az első, amit szeretnék, az már egy elkészült, kidolgozott terv, ‘Otthon dől el’ a programsorozat neve. A szülőket fogja megcélozni különböző témákban, előadás formájában. Milyen jövője lesz a gyereknek, milyen személyisége lesz, a család megtartó fontosságáról, a minőségi időtöltésről” − nyilatkozta Gergő.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: