Filléres megoldás a fülledt éjszakákon – Az egyiptomi technikával álomra hajthatod a fejed

Biztos mindenkinek ismerős az az érzés, mikor a nagy meleg következtében a lakás olyan szinten felmelegszik, hogy északánként szinte teljesen képtelenek vagyunk aludni tőle. Bármivel is próbálkoztunk a fülledt szobában, legyen szó jéghideg zuhanyról vagy a résnyire nyitott ablakról, egyszerűen semmi sem segít a lehűtésben. Most azonban mutatunk egy olyan zseniális taktikát, ami egyszer és mindenkorra véget vet a hőség miatt kialakult alvás mentes éjszakáknak és folyamatos forgolódásnak.

Amikor a kánikula már az őrületbe kerget minket, a pihentető alvás érdekében hajlamosak vagyunk egészen drasztikus, már-már kétségbeesett megoldásokhoz is folyamodni.

Forrás: Shutterstock

A nyugodt alvás eléréséhez 18 fokos hőmérséklet lenne az ideális.

A légkondicionáló folyamatos használata azonban komoly összegeket von maga után.

Létezik egy egyszerű technika, amivel könnyen lehűthetjük magunkat, ráadásul nem kerül semmibe.

Alvás kánikulában? Sokaknak pokoli élmény

A tudományos tények arról árulkodnak, hogy a garantáltan nyugodt és pihentető alváshoz a hálószobának ideális esetben 18 fokosnak kellene lennie, ezzel a bűvös számmal kerülhetnénk el legkönnyebben a gyötrő álmatlanságot, ám ezt a hőmérsékletet szinte képtelenség elérni a fülledt nyári éjszakákon. Bár a legtöbben ilyenkor azonnal a klímához nyúlnak, a megváltó hűsítésnek kőkemény ára van, és könnyen a pénztárcánk bánhatja ezt a fajta megoldást.

Így nem marad más, mint a fülledt szoba, ahol az éjszaka puszta túléléssé válik, hiszen órákon át csak izzadtan forgolódunk a lepedőn, míg imádkozunk azért, hogy végre elaludhassunk.

Pedig a megoldásért sokkal közelebb van, mint gondolnád, hiszen létezik egy pofonegyszerű, mégis zseniális technika, amivel a legdurvább kánikulában is azonnal lehűtheted magad.

A hálószobában lapul a hűsítő megoldás

Az utóbbi időszakban valósággal elárasztotta a közösségi médiát egy különleges egyiptomi módszer, ami amellett, hogy elképesztően praktikus, meglepően egyszerű, és semmilyen extra költséget nem igényel.

A technika azt ígéri, hogy segítségével a legnagyobb hőségben is könnyedén elérhetjük a pihentető alvást és a testünk tökéletes lehűtését, ráadásul minden egyes kulcsfontosságú kelléke már most is ott lapul a lakásodban.

Ez az úgynevezett vizes lepedős megoldás egyetlen filléredbe sem kerül, és nincs szükséged másra hozzá, mint egy vékony lepedőre vagy egy könnyű textilre, amit egyszerűen magadra teríthetsz alvás közben. Itt azonban rendkívül fontos a precizitás: a textilt éppen csak egy picit szabad benedvesíteni, ugyanis ha a víz csurogni kezd belőle, akkor a matracod és a teljes ágyneműd is elázhat.

Ha ezt a finoman nyirkos anyagot magadra teríted takaróként, a párolgó hűvösség azonnal megnyugtatja a szervezetedet, és szinte percek alatt garantálja a mély, pihentető elalvás elérését. Ugyanez a trükkel a szoba lehűtése is lehetséges,csak akkor az ablakokra érdemes terítani a nedves anyagot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: