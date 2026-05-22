A párjának hazudta magát, de a gépekről is lekapcsoltatta volna – Kitálalt a kómából ébredt lány

11 évvel ezelőtt a fiatal Brooke Hudson olyan súlyos balesetet szenvedett az Egyesült Államokban, amely egyetlen pillanat alatt darabokra törte az addigi életét. A lány mély kómába esett, az orvosok pedig súlyos agysérülést állapítottak meg nála. Amikor azonban a kóma után végre kinyitotta a szemét és magához tért, egy számára ismeretlen ember látványa fogadta.

„A barátom, aki velem volt azon a végzetes napon, azt mondta, hogy csak két sört ittam. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, mert semmire sem emlékszem magából az esésből, de még az azt megelőző egész napból sem” – emlékezett vissza Brooke, aki több mint hatméteres magasságból zuhant a mélybe, a szörnyű becsapódás következtében pedig tíz napig tartó kómába esett.

Bár túlélte a zuhanást, a súlyos agysérülés maradandó nyomokat hagyott rajta, ugyanis egyensúlyproblémákkal, látászavarral és súlyos emlékezetkieséssel kellett szembenéznie.

De bármennyire is megrázóak voltak a fizikai sérülései, az igazi sokk csak az ébredés után következett. Ami a kómából való feleszmélése után várt rá, az egyszerre volt hátborzongató, megmagyarázhatatlan és mélyen nyugtalanító a számára. Amikor kinyitotta a szemét, az ágya mellett egy idegen férfi állt, valaki, akire mindaddig nem is emlékezett.

– tette fel a kérdést a férfi Brooke-nak

– tette fel a kérdést a férfi Brooke-nak, aki a súlyos agysérülés miatt akkor még teljesen zavart állapotban volt. Bár a férfi vonásai halványan ismerősnek tűntek számára, képtelen volt visszaemlékezni arra, hogy valaha is randiztak volna. Amikor végül kérdőre vonta, a férfi beismerte neki, hogy a baleset előtt semmi közük nem volt egymáshoz, de mivel a kórházban már ezt hazudta, mostantól akár együtt is maradhatnának. A férfi válasza azonnal gyanút keltett a lányban, de a kritikus állapota miatt túl gyenge volt a tiltakozáshoz.

A férfi ezután mindennapos vendéggé vált a kórteremben, ahol rendszeresen ki is használta a lány memóriazavarait, Brooke elmondása szerint ugyanis rendszeresen elhitette vele, hogy órákig virrasztott mellette annak ellenére, hogy pontosan tudta, akkor valójában meg sem látogatta.

A szüleivel is elhitette a történetet

A férfi nem érte be Brooke megtévesztésével, egy idő után már a lány szüleit is megpróbálta meggyőzni arról, hogy egy ideje komoly kapcsolatban élnek.

Furcsának éreztem az egészet. Nagyon különös volt, ahogy a kapcsolatunk zanzásított verzióját mesélte. Akkoriban a baleset előtti időkből már derengtek bizonyos emlékképek vele kapcsolatban. Ezek valamennyire egybevágtak azzal, amit állított, vagyis azzal, hogy valóban volt köztünk valami minimális kötődés.

– mesélte Brooke, aki hozzátette, hogy a férfi viselkedéséből ugyanakkor szinte teljesen hiányzott a testi gyengédség felé, azonban a lány számára ez a távolságtartás kezdetben nem tűnt gyanúsnak. „Sosem volt szerencsém a párkapcsolatokkal. Gyakran viccelődtem azzal, hogy a bántalmazó kapcsolatok mágnese vagyok, mert korábban sok olyan partnerem volt, aki pszichológiailag, érzelmileg terrorizált. Emiatt a férfi hűvös, távolságtartó viselkedése számomra akkor kifejezetten egészségesnek és normálisnak tűnt. Nem éreztem rossznak. Ráadásul alaptermészetemből adódóan én sem vagyok egy bújós, ragaszkodó típus, így az sem tűnt fel, hogy ő egyáltalán nem gyengéd velem” – magyarázta.