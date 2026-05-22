Megdőlt a rekord a Mount Everesten: ennyien még sosem másztak egyszerre

A világ legveszélyesebb hegye, elképesztő felkészülést és felszerelést igényel, évente mégis több százan kísérlik meg meghódítani. A Mount Everest közel 9000 méteres magassága szinte szédítő.

Hegymászó rekord dőlt meg a Mount Everesten

Már így is a világ legmagasabb hegye, de a Mount Everest minden évben egyre csak nő. A világ egyik legveszélyesebb helyeként számon tartott hegytől a hegymászó-tragédiák sora, például Suhajda Szilár esete, sem képes eltántorítani az embereket.

Már Nepál sem látja túl szívesen a Mount Everest megmászására készülőket. Elsősorban az engedélyek árának emelésével szeretnék elérni, hogy kevesebb ember próbálja meghódítani az égbe törő csúcsokat.

Idén mintegy 494 hegymászó váltotta ki azt a papírt, amivel jogosulttá válnak a hegy megmászására, pedig ez fejenként 15 ezer dollárba, átszámítva mintegy 5,4 millió forintba kerül.

Ez a fajta taktika olyannyira nem vált be, hogy május 20-án, szerdán rekordmennyiségű, 274 hegymászó mászta meg a nepáli oldalról a Mount Everest. A korábbi csúcsot 223 hegymászóval 2019. május 22-én regisztrálták.

A Nepál és Kína határán fekvő, 8849 méter magas Mount Everestet mindkét oldalról meg lehet mászni. A kínai vagyis tibeti oldalról azonban nem igazán szoktak adatok érkezni. Arról, hogy a pár napja történt hegymászó rekord elismeri-e a Guinness Rekordok Könyve, még nincs információ. Jelenleg még 354 hegymászó van feltüntetve, akik mind 2019. május 23-án mászták meg a hegyet.

