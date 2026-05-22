Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
hegymászás

Megdőlt a rekord a Mount Everesten: ennyien még sosem másztak egyszerre

hegymászás Mount Everest rekord
Bár a nepáli kormány egyre jobban megnehezíti a hegymászók dolgát, és több millió forintba kerül egy túra, mégis egyre többen akarják meghódítani a csúcsot. A Mount Everesten most újabb rekord dőlt meg.

A világ legveszélyesebb hegye, elképesztő felkészülést és felszerelést igényel, évente mégis több százan kísérlik meg meghódítani. A Mount Everest közel 9000 méteres magassága szinte szédítő.

Mount Everest
Hegymászó rekord a Mount Everesten.
Forrás: Shutterstock

Hegymászó rekord dőlt meg a Mount Everesten

Már így is a világ legmagasabb hegye, de a Mount Everest minden évben egyre csak nő. A világ egyik legveszélyesebb helyeként számon tartott hegytől a hegymászó-tragédiák sora, például Suhajda Szilár esete, sem képes eltántorítani az embereket.

Már Nepál sem látja túl szívesen a Mount Everest megmászására készülőket. Elsősorban az engedélyek árának emelésével szeretnék elérni, hogy kevesebb ember próbálja meghódítani az égbe törő csúcsokat. 

Idén mintegy 494 hegymászó váltotta ki azt a papírt, amivel jogosulttá válnak a hegy megmászására, pedig ez fejenként 15 ezer dollárba, átszámítva mintegy 5,4 millió forintba kerül.

Ez a fajta taktika olyannyira nem vált be, hogy május 20-án, szerdán rekordmennyiségű, 274 hegymászó mászta meg a nepáli oldalról a Mount Everest. A korábbi csúcsot 223 hegymászóval 2019. május 22-én regisztrálták.

A  Nepál és Kína határán fekvő, 8849 méter magas Mount Everestet mindkét oldalról meg lehet mászni. A kínai vagyis tibeti oldalról azonban nem igazán szoktak adatok érkezni. Arról, hogy a pár napja történt hegymászó rekord elismeri-e a Guinness Rekordok Könyve, még nincs információ. Jelenleg még 354 hegymászó van feltüntetve, akik mind 2019. május 23-án mászták meg a hegyet.

Ezek is érdekelhetnek:

A leghíresebb női serpa, akiért eljött a jeti, de legyőzte

A nepáli hamupipőke története, aki saját rekordjait újra meg újra megdöntötte. Már tízszer járt A Mount Everest tetején, legutoljára egy bántalmazó házasság traumája után érezte úgy hogy, az élete múlik ezen a csúcstámadáson. Mára a hegymászónő a leghíresebb serpa lett a világon.

Folyamatosan növekszik a Mount Everest: ez áll a különös jelenség hátterében

Akár 15-50 méterrel is megnőhet a világ legmagasabb hegye.

Suhajda Szilárd felesége a hegymászó halálának évfordulóján: „A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet"

Tavaly május végén a legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat emberfeletti munkája ellenére sem találta meg Suhajda Szilárdot a Mount Everesten. Órákon át kutattak a Hillary-lépcső bővebb területén, ahol a hegymászót utoljára életben látták. A serpák 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték Szilárd nyomát, mindhiába.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu