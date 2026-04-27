Alec Baldwin egészsége belerokkant a Rust-ügybe: a visszavonulását fontolgatja a világsztár – Videó

Szomorú vallomást tett Alec Baldwin. Az Oscar-jelölt színész elárulta, hogy az elmúlt években drasztikusan leromlott az egészsége és jelenleg sem testileg, sem lelkileg nem áll készen arra, hogy újra kamera elé álljon. Sőt, a világsztár arról is beszélt, hogy a végleges visszavonulását fontolgatja. Baldwin a Rust-ügy óta nem szerepelt új filmben és úgy érzi, hogy többet nem lesz képes rá, hogy újra ugyanolyan motivációval és örömmel színészkedjen, mint a tragédia előtt. Mutatjuk a részleteket!

Alec Baldwin a héten újra bíróság elé állt, miután a film fővilágosítója pert indított ellene

Alec Baldwin belebetegedett a Rust-tragédiába

A Rust című westernfilm forgatása közben kellékfegyver helyett egy éles pisztoly került a színész kezébe, ő pedig elsütötte azt a kamera felé állva.

A lövés halálos sebet ejtett Halyna Hutchins operatőrön, a rendező Joel Souza pedig szintén megsérült az incidensben.

A tragédia után éveken keresztül bíróságra kellett járnia a színésznek, akit nem szándékos emberöléssel vádoltak. A bíróság a tavalyi évben azonban felmentette őt mindegyik vádpont alól.

A film végül a tragédia ellenére elkészült és a mozikba is látható volt. Bár Alec Baldwin nem akarta befejezni az alkotást, a szerződése kötelezte rá.

A világsztár a felmentése ellenére nem nyugodhatott meg, ugyanis a film fővilágosítója, Serge Svetnoy is pert indított ellene. A férfi gondatlanságból eredő érzelmi károkozásért perelte be a korábbi főnökét. Az ügy tárgyalását 2026 áprilisában indította a bíróság, a színész pedig személyesen jelent meg a vádlottak padján.

A folyamatos jogi harc és a lelki megterhelés mellett tönkrement a színész egészsége is. Alec Baldwin nemrég egy podcast-interjú során megrázó részleteket osztott meg arról, hogy milyen fizikai fájdalmakkal kellett megküzdenie az elmúlt években. Ha kíváncsi vagy a megrázó részletekre, akkor nézd meg a színészről készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official Alec Baldwin egészsége is ráment a Rust-ügyre A Rust című forgatáson történt tragédia nemcsak a színész karrierjét, hanem az egészségét is súlyosan megviselte. Alec Baldwin most először beszélt arról, milyen mélypontra került, és miért fontolgatja komolyan a visszavonulást. #life #AlecBaldwin #Rust #tragédia #Hollywood #sztárhírek

