Új fordulat, új per a Rust-tragédiában: Alec Baldwin ismét bíróság előtt

halyna hutchins alec baldwin serge svetnoy rust per
Bár a színész büntetőügye már lezárult, most újra beperelték. Alec Baldwin ellen Serge Svetnoy, a film fővilágosítója kezdeményezett jogi lépéseket.

Alec Baldwin büntetőpere után az új eljárás középpontjában a gondatlanság kérdése és annak érzelmi következményei állnak. Serge Svetnoy, a film fővilágosítója keresetet nyújtott be a színész ellen. Azt állítja, mély nyomot hagytak benne a történtek, ráadásul akár ő is megsérülhetett volna a végzetes forgatáson. 

Alec Baldwint Serge Svetnoy, a film fővilágosítója perelte be.
Alec Baldwint Serge Svetnoy, a film fővilágosítója perelte be.
  • Alec Baldwin Serge Svetnoy, a film fővilágosítója gondatlanságból eredő érzelmi károkozásért perelte be.
  • A keresetet most fogadta el a bíróság.
  • Baldwint 2024 júliusában a büntetőper során New Mexicóban felmentették.
  • A színész karrierje és egészsége is ráment a tragédiára.

Alec Baldwint gondatlanságból elkövetett érzelmi károkozásért perelték be

Alec Baldwin nem nyugodhat meg. A 2024-es felmentése után a Los Angeles-i bíróság helyt adott annak, hogy polgári perben tárgyalják a színész felelőségét a Rust forgatásán történt halálos baleset miatt.  A pert Serge Svetnoy, a film fővilágosítója indította gondatlanságból elkövetett érzelmi károkozásért. 

„Egy ésszerűen gondolkodó esküdtszék megállapíthatná, hogy Mr. Baldwin gondatlanul figyelmen kívül hagyta annak valószínűségét, hogy ha fegyvert tart valaki felé, miközben az ujja a ravaszon van, az érzelmi stresszt okoz” − fogalmazott. Serge Svetnoy már 2021-ben, kevesebb mint egy hónappal az eset után pert indított Baldwin ellen, aki nem csak a főszereplője, de a producere is volt a filmnek.

 „Semmi nem indokolza, hogy éles golyót helyezzenek abba a revolverbe. Egy éles töltény halálos fenyegetést jelentett mindenki számára, aki a közelében tartózkodott” − fogalmazott. Svetnoy körülbelül két-hét méterre állt Baldwintól, amikor a színész a jelenetet gyakorolta. Miután a fegyver elsült, Svetnoy a következő 20–30 percben az operatőr ellátásában segített. A kereset szerint csak később tudatosult benne, hogy az ő élete is veszélyben volt − írja a People

Alec Baldwin ügye évekig húzódott

A bírósági eljárás a 2021. októberében, a Rust című westernfilm forgatásán történtek miatt indult, amikor a film felvételeinek új-mexikói helyszínén, az Alec Baldwin kezében lévő kellékként használt fegyver elsült és megölte Halyna Hutchins operatőrt, valamint megsebesítette Joel Souza rendezőt. A színész a nyomozás során azt állította, hogy nem húzta meg a ravaszt, az magától lépett működésbe. 

Alec Baldwin ellen az első vádemelés 2023 januárjában történt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, amikor ugyanezzel a váddal a film fegyvermestere, Hannah Guttierez Reed ellen is bírósági eljárás indult. 

A színész ártatlannak vallotta magát. 2023 áprilisában a színész ellen az ügyészek új tények felmerülésére hivatkozva ejtették a vádat azzal a megállapítással, hogy az később felújítható. A fegyvermestert a bíróság bűnösnek találta és 18 hónap börtönre ítélte 2023 márciusában.

 A második vádemelés idén januárban történt, amit követően ismét ártatlannak mondta magát, 2024 júliusában a színészt a büntetőper során New Mexicóban felmentették.

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 09: Alec Baldwin attends the The Roundabout Gala 2026 at The Ziegfeld Ballroom on March 09, 2026 in New York City.
Alec Baldwin a visszavonulásáról beszélt. 
Alec Baldwin a felmentés ellenére nem tudta magát túltenni a tragédián és a visszavonulásáról beszélt. Elmondta, hogy a történtek az egészségét is megviselték, volt, hogy az ágyból sem tudott felkelni. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu