Új fordulat, új per a Rust-tragédiában: Alec Baldwin ismét bíróság előtt

Alec Baldwin büntetőpere után az új eljárás középpontjában a gondatlanság kérdése és annak érzelmi következményei állnak. Serge Svetnoy, a film fővilágosítója keresetet nyújtott be a színész ellen. Azt állítja, mély nyomot hagytak benne a történtek, ráadásul akár ő is megsérülhetett volna a végzetes forgatáson.

A keresetet most fogadta el a bíróság.

Baldwint 2024 júliusában a büntetőper során New Mexicóban felmentették.

A színész karrierje és egészsége is ráment a tragédiára.

Alec Baldwin nem nyugodhat meg. A 2024-es felmentése után a Los Angeles-i bíróság helyt adott annak, hogy polgári perben tárgyalják a színész felelőségét a Rust forgatásán történt halálos baleset miatt. A pert Serge Svetnoy, a film fővilágosítója indította gondatlanságból elkövetett érzelmi károkozásért.

„Egy ésszerűen gondolkodó esküdtszék megállapíthatná, hogy Mr. Baldwin gondatlanul figyelmen kívül hagyta annak valószínűségét, hogy ha fegyvert tart valaki felé, miközben az ujja a ravaszon van, az érzelmi stresszt okoz” − fogalmazott. Serge Svetnoy már 2021-ben, kevesebb mint egy hónappal az eset után pert indított Baldwin ellen, aki nem csak a főszereplője, de a producere is volt a filmnek.

„Semmi nem indokolza, hogy éles golyót helyezzenek abba a revolverbe. Egy éles töltény halálos fenyegetést jelentett mindenki számára, aki a közelében tartózkodott” − fogalmazott. Svetnoy körülbelül két-hét méterre állt Baldwintól, amikor a színész a jelenetet gyakorolta. Miután a fegyver elsült, Svetnoy a következő 20–30 percben az operatőr ellátásában segített. A kereset szerint csak később tudatosult benne, hogy az ő élete is veszélyben volt − írja a People.

Alec Baldwin ügye évekig húzódott

A bírósági eljárás a 2021. októberében, a Rust című westernfilm forgatásán történtek miatt indult, amikor a film felvételeinek új-mexikói helyszínén, az Alec Baldwin kezében lévő kellékként használt fegyver elsült és megölte Halyna Hutchins operatőrt, valamint megsebesítette Joel Souza rendezőt. A színész a nyomozás során azt állította, hogy nem húzta meg a ravaszt, az magától lépett működésbe.