Alec Baldwin a visszavonulásáról beszélt – Nem tudta túltenni magát a Rust-tragédián

Komáromi Bence
2026.04.14.
Valami örökre összetört a színészben a tragikus forgatási baleset után. Alec Baldwin nemrég bejelentette, hogy a visszavonulását fontolgatja és munka helyett a gyermekeivel akar foglalkozni.

Szomorú hírek érkeztek Hollywoodból. Alec Baldwin 5 évvel a Rust-tragédia után arról beszélt egy interjúban, hogy nem akar többé színészkedni. A 68 éves világsztár lesújtó nyilatkozatot adott a jövőjéről. A szavai alapján előfordulhat, hogy többet nem fogjuk újra a filmvásznon látni őt.

Alec Baldwin visszavonulása: a filmsztár nem akar többet színészkedni
A Rust-tragédia

  • A Rust című westerfilm forgatása közben kellékfegyver helyett egy éles pisztoly került a színész kezébe, ő pedig elsütötte azt a kamera felé állva.
  • A lövés halálos sebet ejtett Halyna Hutchins operatőrön, a rendező Joel Souza pedig szintén megsérült az incidensben.
  • A tragédia után éveken keresztül bíróságra kellett járnia a színésznek, akit nem szándékos emberöléssel vádoltak. A bíróság a tavalyi évben azonban felmentette őt mindegyik vádpont alól.
  • A film végül a tragédia ellenére elkészült és a mozikba is látható volt. Bár Alec Baldwin nem akarta befejezni az alkotást, a szerződése kötelezte rá.
  • A forgatások óta visszavonultan élt a filmsztár és a családja körében várta a bírósági döntést.

Alec Baldwint már nem érdekli a filmezés

A színész nemrég kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy miért nem kezdett bele újra a munkába a felmentése után.

„Három és fél évig voltam otthon a gyerekeimmel. Alig dolgoztam. Egyszerűen nem akarom többé elhagyni az otthonomat. Nem és nem. Nem akarok többé dolgozni. Tényleg nem. Nyugdíjba akarok menni és otthon maradni a gyerekeimmel" – árulta el a színész. További tragikus részleteket is elárult magáról Baldwin, ugyanis elmesélte, hogy milyen érzés volt, hogy újra kamera elé kellett állnia abban a filmben, amely egy ember halálát okozta.

„Vissza kellett mennünk és befejeztük a Rust című filmet Montanában. Ebben egyeztünk meg Halyna Hutchins férjével, Matthew-val. Minden szempontból hatással volt az életemre ez a munka. A karrierem szempontjából, anyagilag és lelkileg is. Ráadásul az egészségemet is tönkretette. Beteg voltam. A feleségemet is megterhelte ez az időszak. Végül odaadtuk neki a filmet és azt mondtuk, tessék a tied. Azt csinálsz vele, amit akarsz" – tette hozzá összetörten a színész.

