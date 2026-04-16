Már felkelni sem tudott: Alec Baldwin egészsége is ráment a Rust-ügyre

Alec Baldwin az utóbbi időben egyre többször beszél arról, hogy hátat fordítana a színészetnek, és inkább a családjára szeretne koncentrálni. Döntésében kulcsszerepet játszik a 2021 őszén történt tragédia, amely a Rust című western forgatásán rázta meg az életét. Most úgy tűnik, a színész végleg visszavonul a színészettől.

Alec Baldwin nem tudta túltenni magát a Rust forgatásán történt tragédián.

Alec Baldwin már nem kér a színészetből

Az egész világot sokkota az Új-Mexikóban történt forgatási baleset, amikor Alec Baldwin kezében váratlanul elsült egy kellékfegyver. A lövés következtében életét vesztette Halyna Hutchins operatőr, Joel Souza rendező pedig megsérült. Az eset amellett, hogy az egész filmipart megdöbbentette, a színész életére is mély árnyékot vetett.

Alec Baldwin pályafutása során számos ikonikus szerepet alakított, többek között a Beetlejuice, a Vadászat a Vörös Októberre, A tégla és az Aviátor című filmekben. A Rust forgatásán történt tragédia azonban mindent átírt: nemcsak a karrierjére, hanem a mindennapjaira is komoly hatással volt. A történtekről később egy dokumentumfilmben is beszélt, amelyben részletesen felidézte a baleset körülményeit és az azt követő időszakot.

A tragédiát követően Baldwin hosszú ideig jogi eljárásokkal volt elfoglalva. Gondatlanságból elkövetett emberöléssel is megvádolták, ám az eljárást végül kétszer is megszüntették, az ügy pedig 2024-ben lezárult. Mindez azonban nem könnyítette meg számára a történtek feldolgozását.

A színész karrier helyett már csak a családja közelségére vágyik

Egy podcastbeszélgetésben őszintén vallott arról, milyen mély nyomot hagyott benne az eset. Elmondása szerint a baleset után évekre visszavonult a nyilvánosságtól, és ideje nagy részét otthon, a gyerekeivel töltötte. Bár az utóbbi időben újra munkát vállalt, már nem vágyik a korábbi, folyamatosan pörgő életmódra.

A színész jelenlegi feleségével, Hilaria Baldwinnal hét kiskorú gyermeket nevel, emellett van egy felnőtt lánya is, Ireland, aki Kim Basingerrel kötött házasságából született. Baldwin szerint a családja jelentette számára a legnagyobb támaszt ebben az időszakban, és ma már egyre inkább úgy érzi, nem szeretne távol lenni tőlük.