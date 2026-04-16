Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 16., csütörtök Csongor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
visszavonulás

Már felkelni sem tudott: Alec Baldwin egészsége is ráment a Rust-ügyre

visszavonulás színészet tragédia Alec Baldwin
Rideg Léna
2026.04.16.
A Rust című forgatáson történt tragédia nemcsak a színész karrierjét, hanem az egészségét is súlyosan megviselte. Alec Baldwin most először beszélt arról, milyen mélypontra került, és miért fontolgatja komolyan a visszavonulást.

Alec Baldwin az utóbbi időben egyre többször beszél arról, hogy hátat fordítana a színészetnek, és inkább a családjára szeretne koncentrálni. Döntésében kulcsszerepet játszik a 2021 őszén történt tragédia, amely a Rust című western forgatásán rázta meg az életét. Most úgy tűnik, a színész végleg visszavonul a színészettől.

Alec Baldwin nem tudta túltenni magát a Rust forgatásán történt tragédián.
Forrás: WireImage

Alec Baldwin már nem kér a színészetből

Az egész világot sokkota az Új-Mexikóban történt forgatási baleset, amikor Alec Baldwin kezében váratlanul elsült egy kellékfegyver. A lövés következtében életét vesztette Halyna Hutchins operatőr, Joel Souza rendező pedig megsérült. Az eset amellett, hogy az egész filmipart megdöbbentette, a színész életére is mély árnyékot vetett.

Alec Baldwin pályafutása során számos ikonikus szerepet alakított, többek között a Beetlejuice, a Vadászat a Vörös Októberre, A tégla és az Aviátor című filmekben. A Rust forgatásán történt tragédia azonban mindent átírt: nemcsak a karrierjére, hanem a mindennapjaira is komoly hatással volt. A történtekről később egy dokumentumfilmben is beszélt, amelyben részletesen felidézte a baleset körülményeit és az azt követő időszakot.

A tragédiát követően Baldwin hosszú ideig jogi eljárásokkal volt elfoglalva. Gondatlanságból elkövetett emberöléssel is megvádolták, ám az eljárást végül kétszer is megszüntették, az ügy pedig 2024-ben lezárult. Mindez azonban nem könnyítette meg számára a történtek feldolgozását.

A színész karrier helyett már csak a családja közelségére vágyik

Egy podcastbeszélgetésben őszintén vallott arról, milyen mély nyomot hagyott benne az eset. Elmondása szerint a baleset után évekre visszavonult a nyilvánosságtól, és ideje nagy részét otthon, a gyerekeivel töltötte. Bár az utóbbi időben újra munkát vállalt, már nem vágyik a korábbi, folyamatosan pörgő életmódra.

A színész jelenlegi feleségével, Hilaria Baldwinnal hét kiskorú gyermeket nevel, emellett van egy felnőtt lánya is, Ireland, aki Kim Basingerrel kötött házasságából született. Baldwin szerint a családja jelentette számára a legnagyobb támaszt ebben az időszakban, és ma már egyre inkább úgy érzi, nem szeretne távol lenni tőlük.

Alec Baldwin egészsége is ráment az ügyre

A Rust-ügy kapcsán több súlyos biztonsági hiányosság is napvilágra került, hiszen egy filmforgatáson nem lenne szabad éles lőszernek a kellékfegyverek közelébe kerülnie. Mivel a színész nemcsak főszereplőként, hanem producerként is dolgozott a projekten, a történtek súlya duplán nyomta a vállát. Végül azonban megállapodás született Hutchins családjával, így Baldwin visszatért a forgatásra, hogy befejezze a filmet.

Mint mondta, ez komoly megterhelést jelentett számára, különösen, mivel ekkor már egészségügyi problémákkal is küzdött. Elmondása szerint volt időszak, amikor a stressz és a gyógyszerek mellékhatásai miatt napokig ágyhoz volt kötve, és fizikoterápiára szorult. Bár végül eleget tett a kötelezettségeinek, úgy érzi, már nem tudott ugyanazzal az energiával és koncentrációval dolgozni, mint korábban.

Victoria Beckham megtörte a csendet: ezt mondta fiával, Brooklynnal való kapcsolatáról

Az egész világot lázban tartja a Beckham család viszálya. Egy interjúban Victoria Beckham is megszólalt: igaz, csak szűkszavúan, de annál beszédesebben.

Közeleg az év esküvője: Taylor Swift és Travis Kelce nagy napjáról még a szüleik sem tudnak részleteket

A sztárpár mindent megteszn azért, hogy életük nagy napja valóban az övék maradjon. A hírek szerint olyan szintű titoktartás övezi Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjét, hogy még a legközelebbi családtagok sem látnak rá a részletekre.

Gyászol a zenei világ: meghalt Enya testvére, a világhírű énekesnő

Elhunyt Moya Brennan Grammy-díjas énekesnő. Halálhírét húga, Enya erősítette meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
