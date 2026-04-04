Szívszorító: napvilágot látott Rute Caroso utolsó üzenete, amit már nem olvasott el Diogo Jota

Diogo Jota és testvére, André Silva halála az egész világot megrázta. A futballista az Instagramra pár órával a halála előtt posztolt: az esküvő pillanatait tette közzé. „A nap, amire mindig emlékezni fogunk” − írta. Jota két héttel a tragédia előtt vette feleségül szerelmét, akinek most nyilvánosságra került az utolsó üzenete, amit férjének írt, de az már soha nem olvasta el.

Diogo Jota és Rute Cardoso nem sokkal a tragédia előtt házasodtak össze.

Diogo Jota felesége mit sem sejtett

A Liverpool egykori játékosa, Diogo Jota és testvére, Andre Silva tavaly júliusban vesztette életét egy spanyolországi autópályán történt balesetben. A 28 évesen elhunyt portugál labdarúgóról könyv jelent meg, amelyből nem csupán a pályafutását ismerhetjük meg, hanem hanem a magánéletének legintimebb pillanatait is. Ezek közül az egyik legmegrendítőbb részlet felesége, Rute Cardoso utolsó üzenetéhez kapcsolódik.

Megrázó részletek is napvilágot láttak

José Manuel Delgado Nunca Mais é Muito Tempo (A soha többé hosszú idő) életrajzi kötete megrázó részleteket idéz fel fel a végzetes napról. A könyv szerint Rute Cardoso mit sem sejtett arról, mi történt férjével, éppen egy közös, boldog emléket szeretett volna megosztani vele. Üzenetében ezt írta: „Szerelmem, ha megállsz, hívj fel, mert van itt valami, amit meg akarok mutatni” – idézi a The Sun. A sorok azonban már soha nem jutottak el a címzetthez.

Diogo Jota és Rute Cardoso gyerekkoruk óta szerették egymást, mindössze 11 nappal a tragédia előtt, június 22-én mondták ki a boldogító igent, három gyerekük van.

