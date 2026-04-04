Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
könyv

Szívszorító: napvilágot látott Rute Caroso utolsó üzenete, amit már nem olvasott el Diogo Jota

könyv liverpool diogo jota rute cardoso
Könyv jelent meg a tavaly tragikusan elhunyt labdarúgó életéről. A kötetben Diogo Jota özvegye Rute Caroso is megszólal.

Diogo Jota és testvére, André Silva halála az egész világot megrázta. A futballista az Instagramra pár órával a halála előtt posztolt: az esküvő pillanatait tette közzé. „A nap, amire mindig emlékezni fogunk” − írta. Jota két héttel a tragédia előtt vette feleségül szerelmét, akinek most nyilvánosságra került az utolsó üzenete, amit férjének írt, de az már soha nem olvasta el. 

Diogo Jota és Rute Cardoso nem sokkal a tragédia előtt házasodtak össze.
Forrás: Forrás: Instagram / Diogo Jota

Diogo Jota felesége mit sem sejtett

A Liverpool egykori játékosa, Diogo Jota és testvére, Andre Silva tavaly júliusban vesztette életét egy spanyolországi autópályán történt balesetben. A 28 évesen elhunyt portugál labdarúgóról könyv jelent meg, amelyből nem csupán a pályafutását ismerhetjük meg, hanem hanem a magánéletének legintimebb pillanatait is. Ezek közül az egyik legmegrendítőbb részlet felesége, Rute Cardoso utolsó üzenetéhez kapcsolódik. 

Megrázó részletek is napvilágot láttak

José Manuel Delgado Nunca Mais é Muito Tempo (A soha többé hosszú idő) életrajzi kötete megrázó részleteket idéz fel fel a végzetes napról. A könyv szerint Rute Cardoso mit sem sejtett arról, mi történt férjével, éppen egy közös, boldog emléket szeretett volna megosztani vele. Üzenetében ezt írta: „Szerelmem, ha megállsz, hívj fel, mert van itt valami, amit meg akarok mutatni” – idézi a The Sun.  A sorok azonban már soha nem jutottak el a címzetthez.  

Diogo Jota és Rute Cardoso gyerekkoruk óta szerették egymást, mindössze 11 nappal a tragédia előtt, június 22-én mondták ki a boldogító igent, három gyerekük van.  

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megvan a döntés − Hatalmasat bukott Blake Lively a Justin Baldoni elleni perben

A színésznő valószínűleg nem erre számított, amikor beperelte Justin Badonit. Blake Lively továbbra is kitart az álláspontja mellett.

Erzsébet királynő sötét titkai: András herceg ügyei mellett mást is eltussolt

Súlyos állítások láttak napvilágot a brit királyi család működéséről és a palota falai mögött zajló ügyekről. A beszámolók szerint Erzsébet királynő uralkodása alatt több botrányt is igyekeztek eltitkolni, hogy megóvják a monarchia hírnevét.

Britney Spears fia elhagyta apja, Kevin Federline nevét

Sean Preston Federline megváltoztatta nevét a közösségi médiában. Britney Spears fia az Instagramon már édesanyja vezetéknevét is használja, ami arra utalhat, hogy közelebb kerültek egymáshoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
