Meghan Markle-t porig alázták: senki nem volt rá kíváncsi

Klusovszki Kíra
2026.05.21.
Sokkoló érdektelenség fogadta a sussexi hercegnét Svájcban, miután a legújabb gyermekvédelmi kiállítás megnyitóján szinte teljesen üresen kongott a nézőtér. Meghan Markle hiába utazott el a megrázó beszéde kedvéért, a helyszíni fotók szerint a helyieket sem hozta lázba a jelenléte.

Meghan Markle ismét a nyilvánosság elé állt, ezúttal Svájcba látogatott, ahol egy egészen megható beszédet mondott el az online térben élő gyerekek védelmének fontosságáról. A nagyvonalú jótékonysági akció azonban rendkívül kínos véget ért, a helyszínen készült képeken ugyanis jól látszik, hogy az üresen kongó téren alig egy tucat ember volt csak kíváncsi a szavaira, így a hercegné gyakorlatilag teljesen feleslegesen utazott ilyen messzire.

A sussexi hercegi pár számára mindig is kiemelten fontos volt a gyermekek jóléte, hiszen Meghan Markle és Harry herceg szülőként és jótékonysági munkájuk során is rendszeresen kiállnak a legfiatalabb generációk védelme és mentális egészsége mellett. 
Meghan Markle megrázó beszédet tartott

Meghan hercegné az ENSZ genfi központja melletti Place des Nations téren nyitotta meg a „The Lost Screen Memorial” elnevezésű, megrázó emlékkiállítást. 

Az installáció ötven óriási, okostelefont szimbolizáló, megvilágított kijelzőből állt, amik egyesével modellezték le azon gyerekek lezárt telefonjait, akik a közösségi média sötét oldala, az online megfélemlítés vagy a digitális ártalmak miatt tragikus hirtelenséggel vesztették életüket.

Meghan a kiállítás megnyitóján elmondott beszédében kemény szavakkal bírálta a techóriásokat és a gátlástalan algoritmusokat is, emellett részletezte a kijelző mögött húzódó gyermeki életeket, és azok fontosságát. A résztvevők előtt azt is hangsúlyozta, hogy minden egyes, a megemlékezésen feltüntetett áldozat egy olyan hang, akinek a nevetése egyszer vidáman töltötte be a csendes, családi konyhát, és egy-egy olyan cipő, ami egyszer a bejárat előtt várakozott, bízva a határtalan jövőben. 

Úgy tűnik, a közönség nem volt elragadtatva 

Bár a beszéd kétségkívül megrázó volt, úgy tűnt, hogy viszonylag mégis kevesen gyűltek össze, hogy meghallgassák a hercegnét. A helyzetet tovább fokozta, hogy még Harry herceg, Meghan férje sem jelent meg az eseményen, pedig a gyermekvédelem köztudottan az ő szívügye is.

Az interneten megjelent fotók és helyszíni felvételek is egyértelműen erről árulkodtak, hogy a közönség nem éppen volt kíváncsi a sussexi hercegnére: az eseményen készült képeken maximum 20 ember szerepelt közönség gyanánt, akik ráadásul inkább csak lézengtek a téren, mintsem Meghan valódi, figyelmes érdeklődői lettek volna.

A kommentelők szinte azonnal felkapták a kínos felvételeket, amihez többen gúnyos hangvételű megjegyzést is fűztek: „El tudjátok képzelni, hogy elrepül Svájcig, és ekkora a közönség?” 

Mások pedig nyers őszinteséggel megjegyezték, hogy a hercegné közönsége azt tükrözi, Meghannak most már végleg fel kellene adnia a szereplést. 

