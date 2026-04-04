Megvan a döntés − Hatalmasat bukott Blake Lively a Justin Baldoni elleni perben

Blake Lively 2024-ben a Velünk véget ér című film forgatását követően több súlyos vádat fogalmazott meg Justin Baldoni ellen. A mostani bírósági döntés azonban azok nagy részét elutasította.

2024 decemberében a Velünk véget ér forgatása után Blake Lively beperelte Justin Baldonit.

Forrás: Getty Images

A Velünk véget ér forgatása után 2024 decemberében Blake Lively beperelte Justin Baldonit.

Blake Lively szexuális zaklatással, rágalmazással és összeesküvéssel vádolta meg a színészt.

A bíró 13 vádpontból 10-et elutasított.

A szerződésszegés, megtorlás és megtorlásban való bűnrészesség vádpontokban május 18-án kezdődnek a tárgyalások.

Lively és Badoni jogi csapata is nyilatkozott.

Blake Lively nem alkalmazott volt, így bizonyos vádpontok értelmüket vesztették

A szövetségi bíró döntése értelmében a 13 vádpontból tízet elutasítottak, köztük olyan súlyos állításokat is, mint a szexuális zaklatás, a rágalmazás és az összeesküvés. A döntés indoklása nem a vádak tartalmát minősítette, hanem azok jogi besorolását: a bíróság szerint Lively, aki amúgy eleinte jó barátságban volt Baldonival, nem alkalmazotti jogviszonyban dolgozott a produkcióban, hanem független vállalkozóként, így bizonyos, munkahelyi zaklatásra vonatkozó jogszabályok nem alkalmazhatók az esetére. Ez a megközelítés jelentősen leszűkítette az ügy kereteit.

Jelenleg három vádpont maradt érvényben, köztük a szerződésszegés és a megtorlással kapcsolatos állítások, amelyek továbbra is komoly következményekkel járhatnak.

A színésznő ügyvédje kijelentette: nem hátrálnak meg

Lively és jogi képviselete gyorsan reagált a döntésre, hangsúlyozták, hogy az elutasított vádpontok továbbra is érvényesek, csupán más jogi megítélés alá kerültek.

A színésznő továbbra is kitart amellett, hogy a forgatás során súlyos sérelmek érték, és állítása szerint Justin Baldoni és csapata lejárató kampányt indított ellene, miután kifogásolta a munkakörülményeket.

Ügyvédje, Sigrid McCawley egyértelművé tette, hogy nem hátrálnak meg, és a tárgyaláson részletesen bizonyítani kívánják az állításaikat: „Alig várja, hogy tanúskodhasson a tárgyaláson Baldoniék kegyetlen online megtorlásáról.”