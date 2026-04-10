Ez a ház változtatta meg George Clooney életét: így fest a színész olaszországi luxusvillája

Simon Benedek
2026.04.10.
Vajon miért ilyen különleges a világsztár színész olaszországi luxusvillája? George Clooney számára mindennél többet jelent a Comói-tó partjá fekvő ingatlan. Mutatjuk, miért!

Az otthonunk nem csupán a praktikum és kényelem, hanem az érzések szempontjából is fontos. Így van ezzel George Clooney is, aki valószínűleg semmi pénzért nem válna meg az olaszországi Comói-tó partján található luxusvillájától, ugyanis ez az ingatlan örökre megváltoztatta az életét.

Amal Clooney és George Clooney.
Amal Clooney és George Clooney olaszországi luxusvillája nagyon különleges számukra. 
Forrás:  Northfoto 
  • George Clooney-nak az olaszországi Comói-tó partján álló villája az egyik legfontosabb hely az életében.
  • A lagliói, 18. századi villa egy teljes luxuskomplexum, több mint 20 szobával.
  • A villa kulcsszerepet játszott a kapcsolatában Amal Clooney-val.
  • Ez az otthon egy olyan fordulópontot jelképez, amely alapjaiban változtatta meg a színész életét. 
  • Galériánkból megtudhatod a részleteket!

Mitől olyan különleges George Clooney számára ez a luxusvilla?

A hollywoodi sztárok otthonaiból Dunát lehet rekeszteni, különösen, ha a különböző extravagáns luxusingatlanokról beszélünk. Azt gondolhatnánk, hogy George Clooney-nak is annyi ingatlanja van, hogy egyikhez sem kötődik túlságosan, de a valóság egészen más. A a szívéhez legközelebb egyértelműen az olaszországi Laglio településen, a Comói-tó partján álló 18. századi villája áll. A barokk stílusú villa valójában egy luxuskomplexum: több mint húsz szobával, medencével, edzőteremmel, moziszobával és teniszpályával is rendelkezik. A hollywoodi színész azonban mégsem emiatt kedveli annyira, hanem egészen más, személyes okból, amely elsősorban feleségéhez, Amal Clooney-hoz kapcsolódik. Galériánkból megtudhatod, hogy pontosan, miért ilyen fontos ez a luxusvilla George Clooney-nak!

George Clooney és Amal Clooney számára nagyon fontos az olaszországi luxusvillájuk, ezer szállal kötődnek hozzá. Mutatjuk, miért!
