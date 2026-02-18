Gazdag örökösnők stílusa: 5 trükk, amellyel luxushangulatot csempészhetsz az otthonodba

A glamour, más néven glam stílus lényege a luxus, a nőiesség, a csillogás és a „magazin-lakás” hangulat. Olyan, mintha egy divatikon lakna ott és minden apró részletéből süt az elegancia. Ha te is vágysz az igazi örökösnői hangulatra az otthonodban, ahol nem csak a selyemköntösöd és a drága kávéd adja meg a luxushatást, akkor kövesd útmutatónkat. Ezzel a pár apró lakberendezési trükkel igazi glam lakásod lehet.

Ha igazi gazdag örökösnői hatást szeretnél otthonodba, válaszd a glamour lakberendezési stílust.

Forrás: Shutterstock

Így lehet olyan a lakásod, mint egy old money örökösnőé

A klasszikus luxushangulat megteremtésére több lakberendezési stílus is alkalmas lehet. Ilyen a Hollywood regency, a neo-klasszikus luxus, a modern luxury vagy a glamour.

Aki igazi gazdag örökösnői stílust szeretne a lakásába, válassza a glamourt, ami csillogó felületekkel (arany, króm, márvány), tükrökkel és kristálycsillárokkal, valamint bársonnyal, selyemmel és szaténnal kombinál.

Bár elsőre azt gondolnánk, nem kell hitelbe verni magunkat ahhoz, hogy ezt a hatást elérjük. Elég pár trükk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani.

A kulcsszó a „drága hatású"

Nem, nem kell valódi örökösnői vagyon ahhoz, hogy ilyen lakásban éljünk. Elég ha csak drága hatású az otthonunk. Ennek alapja a színekbe rejlik. Az alapszínek legyenek a fehér, törtfehér és a bézs, vagy a világosszürke és a púderrózsaszín, a kiemelőszínek pedig az arany, pezsgőszín, rose gold, fekete, smaragdzöld vagy bordó. Ezeket a színeket tetszés szerint kombinálhatjuk, hogy nekünk melyik párosítás jön be a legjobban. Egy törtfehér-bordó lakás is ugyanolyan kifinomult tud lenni, mint egy bézs-rose gold. Ezektől a színektől a lakásod 70 százalékban neutrális, 30 százalékban pedig csillogó és elegáns lesz.

A glamour lakberendezés alapja az anyaghasználat. Válassz bársonyt, márványt, üveget, sok tükörrel, és fémet is a megfelelő árnyalatban (arany, króm, rose gold). A függöny legyen vastagabb anyagú, a pléd szőrmehatású, díszpárnából pedig sosem elég, akárcsak egy hotelben. Ezeket használva olyan lesz a lakásod, mintha maga Blair Waldorf lakná.

Fontos az anyaghasználat és a sok kiegészítő a glamour stílusnál. Forrás: Shutterstock

Bútorokkal tilos túlzsúfolni a teret, az egyes darabok viszont legyenek különlegesek. Tipikus glamour a steppelt és a magasfényű felületek, de egy elegáns fésülködőasztallal, bársony ágytámlával vagy magas állólámpával könnyen hozhatod te is ezt a hatást a lakásodba, ahelyett, hogy mindenből újat vennél.

Nagyon fontosak a tükrök és a világítás is. Nagy tükrökkel – pláne arany kerettel –, valamint nagy, textil burával felszerelt asztali lámpával máris old money hatású lesz a szoba.

Fontos kiegészítők a luxushatású lakberendezéshez

Ha a színek, a bútorok és az anyagok is rendben vannak, akkor már csak pár kiegészítő kell ahhoz, hogy teljes legyen az örökösnő hatás. Arany gyertyatartókkal, parfümöstálcákkal, Chanel, Dior vagy Vogue divatkönyvekkel és egy kristályvázával máris feltehetjük a pontot az i-re. A luxus azonban nem csak látvány — a tudatalattira is hatni kell. A vanília-, pézsma- vagy rózsaillat tökéletes választás lehet ahhoz, hogy aki csak belép az otthonodba, azonnal elkezdjen irigykedni.