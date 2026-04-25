Gwyneth Paltrow nem köntörfalazott: elárulta, hogy Brad Pitt vagy Ben Affleck jobb az ágyban

Gwyneth Paltrow ritkán beszél nyíltan a magánéletéről, most azonban kivételt tett. Az 53 éves színésznő egy podcastben válaszolt arra a kérdésre, amely évek óta foglalkoztatja a rajongókat: vajon Brad Pitt vagy Ben Affleck volt jobb az ágyban?

Gwyneth Paltrow kapcsolatairól nem tudunk olyan sok részletet, ugyanis nem szeret erről pletykálni. A színésznő a '90-es években szinte egymás után randizott a két világsztárral, Brad Pitt-tel és Ben Affleck-kel. Pitt-tel 1994-ben ismerkedett meg a Hetedik című film forgatásán. A kapcsolatuk viszonylag sokáig, három évig tartott, sőt még az eljegyzésig is eljutottak. Nem sokkal a szakítás után következett Ben Affleck, akivel szintén több évig tartó, azonban hullámzó viszonyban élt a színésznő.

Noha Gwyneth Paltrow általában kerüli a magánéletével kapcsolatos témák bővebb kifejtését, azonban nemrég az Alex Cooper nevével fémjelzett Call Her Daddy című beszélgetős podcastben pontot tett egy fontos kérdés végére. A műsorvezető feltette a kérdést, hogy a színésznő melyik híres exét tartotta a legjobbnak az ágyban: Brad Pitt-tet vagy Ben Afflecket?

„Ez nagyon nehéz kérdés. Braddel nagyon jó volt köztünk a kémia, akkoriban őt tartottam életem szerelmének. De Ben technikailag kiváló volt” – válaszolta az együttléteket firtató kérdésre Gwyneth Paltrow.

Paltrow azt is mondta, hogy Brad Pitt romantikusabb alkat volt Ben Affleck-hez képest, aki viszont nagyon humoros volt és mindig megnevettette – bár való igaz, többet is veszekedtek. Az 53 éves színésznő még egy intim titkot megosztott: mindkét világsztár rendkívül jól csókolt.

