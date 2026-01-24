Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új kutatás: ez az érzés rontja legjobban a nők intim örömét

lélek nők öröm intimitás szexualitás
Simon Benedek
2026.01.24.
A nők számára az intim együttlétek bensőségesebbek, mint a férfiak esetében. Egy új kutatás szerint van egy érzés, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy egy nő intim örömöt érezzen.

Egy friss indonéziai kutatás szerint azok a nők, akik bűntudatot és szorongást éreznek, általában negatívan élik meg az intim együttléteket és képtelenek intim örömöt érezni. A tanulmányt az International Association for Cross-Cultural Psychology Conferences publikálta. 

Egy felnőtt nő és egy férfi intim örömöt érez szex közben.
A nők kevésbé éreznek intim örömöt, ha a szoronganak vagy bűntudatot éreznek. 
Forrás:  Getty Images
  • Egy indonéz kutatás szerint a nők intim örömét a bűntudat és a szorongás rontja leginkább.
  • A kutatók kiemelik, hogy gyakran tabuként van kezelve a szexualitásról való beszélgetés.
  • A szexuális bűntudat a saját belső erkölcsi gátakat jelenti.
  • Akik bűntudatról és szorongásról számoltak be, azoknál sokkal alacsonyabb volt a szexuális elégedettség. 

A nők számára a bűntudat lehetetlenné teszi az intim örömöt

Egy új indonéz kutatásban kimutatták, hogy a bűntudatot érző nők sokkal rosszabb szexuális élményeket gyűjtöttek, mint azok, akik nem éreztek bűntudatot. A szexuális működés tekintetében a vágy, az izgalom, az orgazmus és az elégedettség megtapasztalását is figyelembe vették a kutatók. Ezt a szakértők szerint a biológiai tényezők (hormonok, egészség), a pszichológiai tényezők (hangulat, egészséges önkép) és a párkapcsolati tényezők (partneri reagálás, bizalom) egyaránt befolyásolják.

A kutatók kiemelik, hogy Indonéziában a hagyományos, mérsékelt iszlám értékek és a „helyes erkölcs” miatt gyakran tabuként kezelik a szexualitásról való beszélgetést. Éppen ezért a fiatalok ellentmondásos társadalmi és kulturális üzenetekkel találkoznak, ami hozzájárulhat az úgynevezett szexuális bűntudat és szexuális szorongás kialakulásához – írja a PsyPost.

A szexuális bűntudat a saját belső erkölcsi gátakat jelenti. Ez sok felnőtt nőt érint, akik egyszerűen félnek megélni az intim vágyaikat és tartanak az intim örömöktől. A szexuális szorongás ezzel szemben a társadalmi normák megsértésétől való félelemből ered. A kutatás során 169 19-40 év közötti, főként városi nőt vontak be. Az eredmények azt mutatták, hogy akik magasabb szintű bűntudatról és szorongásról számoltak be, azoknál sokkal alacsonyabb volt a szexuális elégedettség. 

Érdekesség, hogy a gyermekes és gyermek nélküli nők között nem volt különbség, de az egyedülálló nők nagyobb valószínűséggel számoltak be rosszabb szexuális életről. A szerzők szerint a kutatás megerősíti, hogy a pszichológiai tényezők – a bűntudat és a szorongás – jelentősen befolyásolhatják a női szexualitást.

