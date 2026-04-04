Életnagyságú nyúl és giccsparádé − Így ünneplik a húsvétot a külföldi hírességek: videó

Ha azt hiszed, Hollywoodban csak a karácsonyt tolják meg a sztárok, nagyot tévedsz: legalább olyan lelkesedéssel és töménytelen giccsparádéval várják a húsvéti nyuszit, mint Krisztus eljövetelét!
Húsvét Hollywoodban
A 45 éves Paris Hilton például a tőle megszokott minimalizmussal ünnepel: hatalmas szárnyasokkal és rengeteg cuki kis kutyával. Bezzeg a Beckhamék megadják a módját: ők egy szolid kis jachton várják a locsolókat, stílusosan nyuszifülekkel! Khloe Kardashian is a minél több, annál jobb elvet követi: ő minden évben hatalmas tojásvadászatot rendez húsvétkor a család legapróbb tagjainak. Végül pedig itt vannak Schwarzeneggerék: az ő ünnepi asztaluknál még egy életnagyságú nyúl is helyet kap!
