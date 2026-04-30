Súlyos titkot őrzött a Vámpírnaplók sztárja, Ian Somerhalder és felesége − A színész nem bírta tovább és most mindenről kitálalt

A képernyőn mindketten vámpírokat játszottak, az életben azonban eszük ágában sincs egymás vérét szívni. Helyette több mint 12 éve Ian Somerhalder és Nikki Reed az ügyeletes hollywoodi álompár, akik példás, botrányoktól mentes életet élnek, és jóban, rosszban kitartanak egymás mellett. Vagy mégsem? A Vámpírnaplók sztárja nem bírta tovább, és mindent elmondott.

Ian Somerhalder és Nikki Reed valóban egymás támaszai.

A színész élete hét évvel ezelőtt teljesen megváltozott.

Saját bevallása szerint is rendkívül meggondolatlanul cselekedett.

Amikor feleségével maguk mögött hagyták Hollywoodot, bizony komoly bajba sodorták magukat.

Ian Somerhalder őszintén beszélt élete legnagyobb hibájáról

A Vámpírnaplók sorozat és az Alkonyat-filmek két sztárja 2014-ben talált egymásra, egy évvel később pedig már Ian Somerhalder és Nikki Reed esküvőjétől volt hangos minden. Sokáig úgy tűnt, átható szerelmüket és nyugodt életüket semmi sem tudja felforgatni, de hét évvel ezelőtt komoly bajba kerültek.

Egyetlen meggondolatlan tett, ami örökre nyomott hagyott a pár életén

Ian Somerhalder most először beszélt arról, hogy feleségével, Nikki Reeddel hatalmas adósságot halmoztak fel, miután maguk mögött hagyták a színészi karrierjüket.

Hét évvel ezelőtt vonultam vissza a színészettől. Egy őrülten jövedelmező televíziós karriert hagytam ott egy, az én hibámból csődbe ment vállalkozás után. Emiatt a feleségemmel egy nyolc számjegyű gödörbe kerültünk – vallotta be Ian Somerhalder az E! Newsnak adott interjújában. Az egykori ügyeletes szépfiú azonban mindenkit megnyugtatott, hogy feleségének köszönhetően sikerült kimászniuk ebből a kétségbeejtő helyzetből. Eladták a házukat, a festményeiket, autóikat, karóráikat, gyakorlatilag mindenüket pénzzé tették, hogy vissza tudják fizetni a banknak ezt a hihetetlen összeget.

Azóta az egykori színész már sikeres vállalkozást vezet, és a hollywoodi álompár anyagi nehézségei is megoldódtak.

