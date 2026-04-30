Nem csak a ráktól szenved Károly király: kiderült, újabb eltitkolt betegség gyötri − Sokkoló fotó leplezte le

Ismét a figyelem középpontjába került a bit királyi család. A szemfüles fotósok ugyanis kiszúrták, hogy Károly király egy eltitkolt betegségben szenved, ami árnyékot vethet az uralkodó egészségére.

Károly király egészsége ismét veszélyben van. Az amerikai látogatásán ugyanis a sajtósok meglepő dolgot vettek észre a király kézfején.

Károly király titkos betegsége

  • Úgy tűnik, Károly király ismét egy furcsa betegségben szenved.
  • Az amerikai útján furcsán megdagadt virsliujjakkal jelent meg.
  • Egy szakértő szerint Károly daktilitiszben szenved.

Veszélyben Károly király egészsége

A brit királyi család feje úgy látszik ismét veszélyben van. A 77 éves monarchát még 2024-ben diagnosztizáltak rákkal, ami miatt rendszeresen kapta a kemoterápiát. A tavaly év végi hírek alapján már sokat javult az állapota, de egyelőre még orvosi megfigyelés alatt áll, illetve kapja még a kezeléseket. Az internet népe most ismét felfedezett nála egy titkos betegséget: a nemrég nyolcadik születésnapját ünneplő Lajos herceg nagyapjának kézfején furcsa dolgot észleltek. Az amerikai útján ugyanis Károly feltűnően nagy ujjakkal jelent meg. Azt mindig is tudni lehetett, hogy óriási a király keze, de a duzzadt ujjak egy furcsa rendellenességre engednek következtetni. 

Milyen betegség állhat a háttérben?

Gaeth Nye, a Salfordi Egyetem orvosbiológia-oktatója szerint a király valószínűleg a daktilitisz nevezetű betegségben szenved, mely egy pszoriázisos ízületi gyulladásra utalhat. Ennek során az ujjak egységesen megduzzadnak, mely a szövetek megvastagodásához is vezethet. Ez az állapot tehát idővel egyre csak romlik, vagyis Károly király valószínűleg régóta küzd daktilitisszel.

A szakértő szerint az sem segít a helyzeten, hogy az uralkodó egy rendkívül feszített tempó alapján él: a sok álldogálás, a rengeteg utazás és a kötelezettségek intézése mind segítik a folyadék felgyülemlését a végtagokban. Vagyis a király valószínűleg nem tud egyhamar kigyógyulni a betegségből. Dr. Nye szerint

Olyan állapotról van szó, mely miatt Károly király nincs életveszélyben, csupán az életkorával járó társbetegségek jelenhetnek meg emiatt, mint például az ödéma.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Károly király meghökkentő szokásai a hálószobában – Furcsa, intim titkokra derült fény

A brit királyi család élet habár gyakran szabályozottnak tűnik, a kulisszák mögött egészen meglepő szokások húzódnak meg.

Még halála előtt hihetetlen kiváltságot adott II. Erzsébet királynő Harry hercegnek – ezzel a trónörökösöket is maga mögé utasította

Ha eddig azt hitted, Vilmos herceg öccse mindig is a brit királyi család fekete báránya volt, nagyot tévedtél.

Katalin és Vilmos újraírják a királyi házasság szabályait: teljesen másképp élnek, mint a családtagjaik

Családcentrikusak és teljesen más a viszonyuk egymással és a gyerekeikkel, mint egykor Erzsébet királynőnek és Fülöp hercegnek.

 

