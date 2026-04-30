Nem csak a ráktól szenved Károly király: kiderült, újabb eltitkolt betegség gyötri − Sokkoló fotó leplezte le

Károly király egészsége ismét veszélyben van. Az amerikai látogatásán ugyanis a sajtósok meglepő dolgot vettek észre a király kézfején.

Az amerikai útján furcsán megdagadt virsliujjakkal jelent meg.

Egy szakértő szerint Károly daktilitiszben szenved.

A brit királyi család feje úgy látszik ismét veszélyben van. A 77 éves monarchát még 2024-ben diagnosztizáltak rákkal, ami miatt rendszeresen kapta a kemoterápiát. A tavaly év végi hírek alapján már sokat javult az állapota, de egyelőre még orvosi megfigyelés alatt áll, illetve kapja még a kezeléseket. Az internet népe most ismét felfedezett nála egy titkos betegséget: a nemrég nyolcadik születésnapját ünneplő Lajos herceg nagyapjának kézfején furcsa dolgot észleltek. Az amerikai útján ugyanis Károly feltűnően nagy ujjakkal jelent meg. Azt mindig is tudni lehetett, hogy óriási a király keze, de a duzzadt ujjak egy furcsa rendellenességre engednek következtetni.

Milyen betegség állhat a háttérben?

Gaeth Nye, a Salfordi Egyetem orvosbiológia-oktatója szerint a király valószínűleg a daktilitisz nevezetű betegségben szenved, mely egy pszoriázisos ízületi gyulladásra utalhat. Ennek során az ujjak egységesen megduzzadnak, mely a szövetek megvastagodásához is vezethet. Ez az állapot tehát idővel egyre csak romlik, vagyis Károly király valószínűleg régóta küzd daktilitisszel.

A szakértő szerint az sem segít a helyzeten, hogy az uralkodó egy rendkívül feszített tempó alapján él: a sok álldogálás, a rengeteg utazás és a kötelezettségek intézése mind segítik a folyadék felgyülemlését a végtagokban. Vagyis a király valószínűleg nem tud egyhamar kigyógyulni a betegségből. Dr. Nye szerint

Olyan állapotról van szó, mely miatt Károly király nincs életveszélyben, csupán az életkorával járó társbetegségek jelenhetnek meg emiatt, mint például az ödéma.

