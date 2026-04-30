Ismeretlen gyanús számról hívnak? Ezzel a trükkel azonnal lebuktathatod a telefonos csalókat

Az utóbbi időben Magyarországon is egyre több panasz érkezik azokra a hívásokra, ahol ismeretlen szám jelenik meg a kijelzőn. Ezek a felhasználók gyakran olyan célból hívnak, hogy érzékeny információkat csaljanak ki a hívott félből, ezért fontos, hogy ne adjunk ki semmilyen adatot ismeretlen forrásnak.

Az ismeretlen számról érkező hívásokat érdemes óvatosan kezelni.

Hazánkban is megszaporodtak a telefonos csalások, a szélhámosok ismeretlen számról keresik fel a kiszemelt áldozatot.

Ha ismeretlen szám hív, többféle módon utánajárhatsz, ki hívott.

Ha már felvetted a telefont, és a csaló személyes adatokat próbál belőled kihúzni, azonnal szakítsd meg a hívást!

Ne dőlj be az ismeretlen számról érkező telefonos csalásoknak!

Az utóbbi években egyre gyakoribbá váltak az ismeretlen telefonszámokról érkező hívások és üzenetek, amelyek mögött sok esetben csalók állnak. Ezek célja általában az, hogy bizalmat keltsenek, majd valamilyen módon személyes adatokat vagy pénzt szerezzenek az áldozattól. Éppen ezért fontos tudni, hogyan lehet azonosítani az ilyen megkereséseket és hogyan védekezhetünk ellenük.

Az egyik legegyszerűbb módszer, ha leellenőrzöd az adott telefonszámot pénzügyi vagy mobilfizetési platformokhoz köthető applikációkban, mint a Revolut, Venmo vagy a PayPal.

Elég, ha beírod az adott számot az app keresőjébe és amennyiben a hívott fél valódi profilt használt, amelyben szerepel a neve és a száma is, az megjelenik az adatai között. Ha ezek az alkalmazások nem vezetnek eredményre, érdemes a hagyományosabb megoldásokhoz fordulni, például online telefonszám-kereső szolgáltatásokhoz.

Ezekben a szám megadásával utánanézhetsz, kihez tartozhat a hívás, ami főként vállalkozásoknál vagy nyilvánosan elérhető számok esetében működik jól.

Magánszemélyek adatai általában csak akkor jelennek meg, ha ehhez korábban hozzájárultak. Ha így sem sikerül beazonosítani a hívót, a közösségi visszajelzések is segítséget jelenthetnek. Mindezek mellett fontos szerepe van a megelőzésnek is: az iPhone típusú telefonokon már elérhető az ismeretlen szám letiltása funkció, amivel könnyedén elejét vehetjük az ilyen jellegű csalásoknak.

Mit tegyél, ha gyanús szám hív? A legegyszerűbb, ha pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos applikációkban ( Revolut, Venmo vagy PayPal) rákeresel a telefonszámra, így láthatod, milyen felhasználóhoz van hozzárendelve. Ha ez nem segít, érdemes próbát tenni a telefonszám-kereső szolgáltatásokhoz, bár itt a magánszemélyek ritkább esetben jelennek meg. Ha külföldi szám hív, és nincs ott élő ismerősöd, inkább ne vedd fel a telefont, ha viszont magyar számról jön a hívás és azt fel is veszed végül, semmilyen személyes információt vagy bankkártya adatot ne adj meg!

