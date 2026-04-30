2026. ápr. 30., csütörtök

Így fest ma az Unortodox sorozat leborotvált hajú főszereplője − A változás megdöbbentő: Fotó

A világ egyik legmegrázóbb sorozatának főszereplője mára teljesen megváltozott. Az Unortodox sztárja, Shira Haas legalább 10 évet letagadhatna korából, ráadásul a frizurája is elképesztő változáson esett át.

Az utóbbi években több olyan Neflix minisorozat is készült, amely sikerét elsősorban nem a szórakoztató mivoltának köszönheti. Ebbe tartozik a 2019-ben bemutatott Unortodox − A másik út című alkotás is, amely amellett, hogy mély társadalmi kérdéseket boncolgat, egy zárt vallási közösség életét is bemutatja. Az őszintén, megrendítően és rendkívül emberien ábrázolt igaz történet főszereplője, Shira Haas elképesztő alakításán túl, mostani külsejével is meglepett minket.

Így változott az Unortodox-sorozat főszereplője

  • A történetben Shira Haas egy fiatal, szabadságát kereső nőt formál meg.
  • A sorozat valós eseményeken és egy memoáron alapszik.
  • A főszereplőhöz hasonlóan, az őt alakító színésznő is nagy átalakuláson ment keresztül.

A Netflix minisorozat egy New York-i haszid zsidó közösség szigorú szabályai közül menekülő fiatal lány életét követi nyomon. A történet alapját Deborah Feldman önéletrajzi ihletésű könyve adta, amely részletesen bemutatja ezt a zárt világot és az abból való megrendítő kilépés nehézségeit. A négyrészes Unortodox - A másik út különlegessége, hogy nem csupán egy egyéni sorsot ábrázol, hanem a haszid zsidó nők igen bizarr életébe enged bepillantást.

Az Unortodox színésznőjének átalakulása

A főszereplőt alakító Shira Haas alakítása szinte azonnal nemzetközi elismerést hozott számára. Érzékeny játéka nemcsak a nézőket érintette mélyen, de még egy Primetime Emmy-díj jelölést is kiérdemelt vele. A karakter kedvéért az izraeli színésznő radikális külső változáson is átesett a forgatás alatt, ami még hitelesebbé tette a történet egészét. A Netflix minisorozat egy pontján ugyanis teljesen levágják a haját, mivel a haszid zsidó nőknek feleségként ez a sorsuk.
Azóta azonban közel hét év telt el, a színésznő pedig igazi nővé cseperedett. Egészen pontosan május közepén fogja betölteni a 31. életévét. Míg a sorozatban egy visszafogott, zárt világban élő fiatalt alakított, aki tele volt félelemmel és kétséggel, a való életben Shira Haas egy magabiztos, modern felfogású nő. Jól látszik ez abból is, hogy stílusa merész, kisugárzása erős, ami egyértelműen mutatja, sikerült kilépnie a szerep árnyékából.

Ez a kontraszt teszi igazán izgalmassá a róla készült friss fotót, amin szinte rá sem lehet ismerni arra a törékeny lányra, akit a képernyőn láttunk. Izraeli zsidó nőként ezzel azoknak a haszid nőknek is példát mutat, akik még most is kopaszként, parókában várják haza a férjüket, persze csak ha épp nem menstruálnak, mert akkor meg sem közelíthetik őket. Ezt pedig az Unortodox-sorozat alapjául szolgáló könyv szerzője, Deborah Feldman is egészen biztosan elismerné.

