Így fest ma az Unortodox sorozat leborotvált hajú főszereplője − A változás megdöbbentő: Fotó

Az utóbbi években több olyan Neflix minisorozat is készült, amely sikerét elsősorban nem a szórakoztató mivoltának köszönheti. Ebbe tartozik a 2019-ben bemutatott Unortodox − A másik út című alkotás is, amely amellett, hogy mély társadalmi kérdéseket boncolgat, egy zárt vallási közösség életét is bemutatja. Az őszintén, megrendítően és rendkívül emberien ábrázolt igaz történet főszereplője, Shira Haas elképesztő alakításán túl, mostani külsejével is meglepett minket.

Shira Haas színésznő az Unortodox - A másik út minisorozat egy pontján kénytelen megválni hajától.

Így változott az Unortodox-sorozat főszereplője A történetben Shira Haas egy fiatal, szabadságát kereső nőt formál meg.

A sorozat valós eseményeken és egy memoáron alapszik.

A főszereplőhöz hasonlóan, az őt alakító színésznő is nagy átalakuláson ment keresztül.

A Netflix minisorozat egy New York-i haszid zsidó közösség szigorú szabályai közül menekülő fiatal lány életét követi nyomon. A történet alapját Deborah Feldman önéletrajzi ihletésű könyve adta, amely részletesen bemutatja ezt a zárt világot és az abból való megrendítő kilépés nehézségeit. A négyrészes Unortodox - A másik út különlegessége, hogy nem csupán egy egyéni sorsot ábrázol, hanem a haszid zsidó nők igen bizarr életébe enged bepillantást.

Az Unortodox színésznőjének átalakulása

A főszereplőt alakító Shira Haas alakítása szinte azonnal nemzetközi elismerést hozott számára. Érzékeny játéka nemcsak a nézőket érintette mélyen, de még egy Primetime Emmy-díj jelölést is kiérdemelt vele. A karakter kedvéért az izraeli színésznő radikális külső változáson is átesett a forgatás alatt, ami még hitelesebbé tette a történet egészét. A Netflix minisorozat egy pontján ugyanis teljesen levágják a haját, mivel a haszid zsidó nőknek feleségként ez a sorsuk.

Azóta azonban közel hét év telt el, a színésznő pedig igazi nővé cseperedett. Egészen pontosan május közepén fogja betölteni a 31. életévét. Míg a sorozatban egy visszafogott, zárt világban élő fiatalt alakított, aki tele volt félelemmel és kétséggel, a való életben Shira Haas egy magabiztos, modern felfogású nő. Jól látszik ez abból is, hogy stílusa merész, kisugárzása erős, ami egyértelműen mutatja, sikerült kilépnie a szerep árnyékából.