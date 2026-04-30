10 évet öregít rajtad ez az 5 frizurabaki - Durván előnytelenek

A stylistok és a mesterfodrászok nem győznek panaszkodni: sokan olyan bődületesen rossz rutinokat követnek, ha hajápolásról és frizuráról van szó, hogy gyakorlatilag éveket öregítenek velük a megjelenésükön. Az alábbiakban bemutatjuk az 5 leggyakoribb frizurabakit.

Forrás: 123rf.com

Ősz haj előnytelenül

Az ősz haj divat, az ősz haj elegáns. Azt viszont nem árt tudnod, hogy az ősz haj szerkezete teljesen más, mint a pigmentekben gazdag hajszálaké. Ne szépítsük: szárazabb. Ha szeretnél olyan egészséges fehér hajkoronát, mint amilyen Meryl Streepé vagy Andie MacDowellé, akkor bizony érdemes fodrásszal beszélned, aki tuti, hogy fehérjepótlást, speciális kezelést, vitaminokat vagy mélyhidratálást fog javasolni, amitől egészségesen csillogóak lesznek a tincseid.

Forrás: Getty Images North America

Heti rendszerességgel szárítod a hajad

Noha már kaphatók olyan hajszárítók, amelyek szárítás közben formázzák is a tincseket, a fodrászok mégis óva intenek a gyakori, magas hőfokon történő hajszárítástól, merthogy roncsolja, törékennyé teszi és elvékonyítja a hajszálakat. Ha nem változtatsz, pár évvel később elkezd majd hullani a hajad és látványosan kopik is a fénye.

Adj néha pihenőt a hajadnak, hagyd természetesen megszáradni, és ha mégis hőt használsz, maradj a közepes hőfoknál. Emellett érdemes nem kiöblítendő ápoló spray-ket használnod szárítás előtt.

Forrás: 123rf.com

Mindenütt ugyanolyan hosszú a hajad

Rétegek nélkül a haj elveszíti a természetes könnyedségét. Amennyiben egészséges hajkoronát szeretnél, és nem akarsz úgy kinézni, mint egy lestrapált öregasszony, bízz meg a fodrászodban, és hagyd, hogy néha átmeneteket vagy lépcsőzetességet vágjon a hajadba. Ez nem csak volument ad, de lágyítja is az arcvonásaidat. Már egy oldalfrufru is fiatalító erővel bír, ráadásul épp trendi is.

Forrás: 123rf.com

Hajformázó termékek tucatját használod egyszerre

Dolly Parton a mai napig elköveti azt a hibát, hogy túlzásba viszi a hajlakk, a hajhab és a zselé használatát. Sokkal fiatalabb lehetne a megjelenése, ha nem tenné szándékosan merevvé a haját ezekkel a termékekkel. Ha jól van vágva a hajad, nincs szükség raklapnyi termékre. Egy könnyű hab és fényt biztosító hajszérum bőven elegendő.