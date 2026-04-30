10 évet öregít rajtad ez az 5 frizurabaki - Durván előnytelenek

Jónás Ágnes
2026.04.30.
Nem kell teljesen megváltoztatnod a frizurád ahhoz, hogy éveket letagadhass a megjelenésedből: elég néhány rossz beidegződésnek és hajápolási szokásnak búcsút mondanod. Bizonyos frizurabakik akár 10 évvel korosabbnak láttathatnak. Mutatjuk, melyek ezek és azt is, hogy mivel tudsz éveket csalni a javadra.

A stylistok és a mesterfodrászok nem győznek panaszkodni: sokan olyan bődületesen rossz rutinokat követnek, ha hajápolásról és frizuráról van szó, hogy gyakorlatilag éveket öregítenek velük a megjelenésükön. Az alábbiakban bemutatjuk az 5 leggyakoribb frizurabakit.

Ne öregítsd magad felelegesen, higgy néha a fodrászodnak is! 5 frizurabaki, amivel 10 évvel tűnz idősebbnek.
Ne öregítsd magad felelegesen, higgy néha a fodrászodnak is! 5 frizurabaki, amivel 10 évvel tűnz idősebbnek.
5 frizurabaki, ami 10 évet öregít rajtad

  • A nem megfelelő hajápolás és -formázás éveket öregíthet a megjelenéseden.
  • Felejtsd el a szélsőségeket úgy mint a túl gyakori hajfestést vagy a hajvasalást.
  • Mutatjuk az 5 legfőbb frizurabakit!

Ősz haj előnytelenül

Az ősz haj divat, az ősz haj elegáns. Azt viszont nem árt tudnod, hogy az ősz haj szerkezete teljesen más, mint a pigmentekben gazdag hajszálaké. Ne szépítsük: szárazabb. Ha szeretnél olyan egészséges fehér hajkoronát, mint amilyen Meryl Streepé vagy Andie MacDowellé, akkor bizony érdemes fodrásszal beszélned, aki tuti, hogy fehérjepótlást, speciális kezelést, vitaminokat vagy mélyhidratálást fog javasolni, amitől egészségesen csillogóak lesznek a tincseid.

Az ősz haj különleges ápolást igényel.
Az ősz haj különleges ápolást igényel, és ezt Andie MacDowell is tudja.
Heti rendszerességgel szárítod a hajad

Noha már kaphatók olyan hajszárítók, amelyek szárítás közben formázzák is a tincseket, a fodrászok mégis óva intenek a gyakori, magas hőfokon történő hajszárítástól, merthogy roncsolja, törékennyé teszi és elvékonyítja a hajszálakat. Ha nem változtatsz, pár évvel később elkezd majd hullani a hajad és látványosan kopik is a fénye. 

Adj néha pihenőt a hajadnak, hagyd természetesen megszáradni, és ha mégis hőt használsz, maradj a közepes hőfoknál. Emellett érdemes nem kiöblítendő ápoló spray-ket használnod szárítás előtt.

 

Mindenütt ugyanolyan hosszú a hajad

Rétegek nélkül a haj elveszíti a természetes könnyedségét. Amennyiben egészséges hajkoronát szeretnél, és nem akarsz úgy kinézni, mint egy lestrapált öregasszony, bízz meg a fodrászodban, és hagyd, hogy néha átmeneteket vagy lépcsőzetességet vágjon a hajadba. Ez nem csak volument ad, de lágyítja is az arcvonásaidat. Már egy oldalfrufru is fiatalító erővel bír, ráadásul épp trendi is. 

Hajformázó termékek tucatját használod egyszerre

Dolly Parton a mai napig elköveti azt a hibát, hogy túlzásba viszi a hajlakk, a hajhab és a zselé használatát. Sokkal fiatalabb lehetne a megjelenése, ha nem tenné szándékosan merevvé a haját ezekkel a termékekkel. Ha jól van vágva a hajad, nincs szükség raklapnyi termékre. Egy könnyű hab és fényt biztosító hajszérum bőven elegendő.

Túl világos szőke árnyalat vagy túl sötét hajszín

Az életkor előrehaladtával a bőröd veszít a színéből, és ha platinaszőkére vagy világosbarnára festeted a hajad, az felerősíti a sápadtságot. A melegebb tónusok – például arany vagy mézes árnyalatok, illetve a gesztenyebarna – sokkal előnyösebbek. 

Az sem jó ötlet, ha túl sötét hajszínre váltasz, mert mélyebbnek mutatja a ráncaidat, és kihangsúlyozza őket. Vállalj be néhány világosabb tincset, meglátod, hogy lágyabbá és természetesebbé teszi a megjelenésed. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu