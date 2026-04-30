SZÉP-kártya tulajdonosok figyelem! Még ma menj a boltba, ha ERRE szeretnél költeni, holnaptól változás jön

Május 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártya-egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel-fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken, de élelmiszer-vásárlásra nem.

Forrás: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Május 1-től már nem lehet élelmiszerért SZÉP-kártyával fizetni

A tavaly őszi rendeletmódosítás szerint ideiglenesen lehetővé vált, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) tulajdonosai a 2025. december 1-jétől 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználhatják az egyenleget azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer-kiskereskedelmet.

Az élelmiszer-vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-jétől kezdődőben a SZÉP-kártyán lévő egyenleg nem használható fel élelmiszer-vásárlásra − emlékeztet a VG.

