SZÉP-kártya tulajdonosok figyelem! Még ma menj a boltba, ha ERRE szeretnél költeni, holnaptól változás jön

2026.04.30.
Április 30-ig lehet felhasználni a SZÉP-kártyán lévő egyenleget élelmiszer-vásárlására. Az átmeneti rendelkezés 2025 decembere óta volt érvényben.

Május 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártya-egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel-fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken, de élelmiszer-vásárlásra nem.

Forrás:  Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Május 1-től már nem lehet élelmiszerért SZÉP-kártyával fizetni

A tavaly őszi rendeletmódosítás szerint ideiglenesen lehetővé vált, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) tulajdonosai a 2025. december 1-jétől 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználhatják az egyenleget azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer-kiskereskedelmet.

Az élelmiszer-vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-jétől kezdődőben a SZÉP-kártyán lévő egyenleg nem használható fel élelmiszer-vásárlásra − emlékeztet a VG.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
