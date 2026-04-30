Mikor jön már az igazi tavasz? Sokkoló dolgot állítanak az időjósok

A vidám, tavaszi ruhák, pólók és balerinacipők egyelőre sokaknál a szekrényben gubbasztanak a kiszámíthatatlan idő miatt. A nyakunkon lévő hosszú hétvége, illetve május újfent felvetette a kérdést: mikor jön végre a jó idő? Nem kell többet várni, hisz az időjósok nemcsak azt mondták meg, milyen lesz az idő a hosszú hétvégén, de a még a tavaszias időjárásról is osztottak meg infókat.

Kiderült: Ilyen időjárásra számíthatunk a májusi hosszú hétvégén.

Végre itt a tavasz? Csütörtökön jellemzően szeles, hűvösebb időjárásra számíthatunk.

A hosszú hétvégén kitisztul a felhőzet, a levegő hőmérséklete kellemes, langyos lesz.

Az időjósok szerint májusban már megmaradhat a tavaszias idő.

Ilyen időjárásra számíthatunk a hosszú hétvégén

Amikor azt hittük, hogy végre eltehetjük a vastag kabátokat, egy hidegfront mindig keresztül húzta számításainkat. Ugyan csütörtökön még hűvös, szeles lesz az időjárás, a májusi hosszú hétvégén úgy tűnik, elég lesz az átmeneti dzseki. Pénteken a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, napos lesz az ég, csak helyenként nő meg a gomolyfelhőzet, a nappali órákban 14 és 20 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.

A hajnali órákban azonban fagyra is készülhetünk, mivel helyenként akár -5 fok is lehet a hőmérséklet.

Szombaton és vasárnap azonban megérkezik a várva várt tavasz, hisz a reggeli fagyok mellett 20-24 fokot is elérheti a levegő hőmérséklete. A nyugati országrészben egész nap derült maradhat az ég, keleten gomolyfelhők jelenhetnek meg. Vasárnap is folytatódik a kellemes, tavaszias időjárás, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, helyenként déli széllökések is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.

A meteorológusok jóslata szerint úgy tűnik, májusban már velünk marad a meleg, tavaszias idő, hétfőn akár nyári meleg is kialakulhat. Persze hirtelen változások, frontok bármikor bekövetkezhetnek.

Május időjárása: Itt a tavasz? Ugyan a meteorológiában mindig sok a változó, az előrejelzés alapján megmaradhat a tavaszias idő, amit helyenként eső, felerősödő szél szakíthat meg. Alakuljon bárhogy, a májusi hosszú hétvégén kellemes, meleg időjárást élvezhetünk.

