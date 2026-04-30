Jön a virághold, és mindent felforgat: jobb ha vigyázunk − Fájdalom és feszültség a láthatáron

Tekintetünket érdemes május 1-jén, 19:23 perckor az égre emelni, mert ritka égi jelenség részesei lehetünk. A telihold különleges szöget zár be a Földdel, ám a virághold nem csak csillagászati, de asztrológiai szempontból is érdekes. A májusi telihold ugyanis a Skorpió állatövi jegyében kel fel, ami felszínre hozza a kozmosz titkait, kizökkentve azt békés medréből. Vajon mit hoz számunkra a Skorpió telihold? Jó helyen jársz, épp ennek jártunk utána!

Az utolsó tavaszi holdtöltét virágholdnak is nevezik.

Virághold 2026-ban 2026. május 1-jén a Skorpió jegyben kel fel a telihold.

A virágholdnak nevezett égi jelenség új kezdetet manifesztál.

Az elengedés és újrakezdés azonban fájdalommal és feszültséggel is járhat

Honnan ered a virághold kifejezés?

Mivel a tavaszi virágzás májusban érte el csúcspontját az amerikai kontinensen, az indiánok – például a Lakoták – virágholdnak nevezték el a májusi teliholdat. Az őslakosok harmóniában éltek a természettel, a holdtölte pedig az újjászületést, az élet születését, friss tervek elvetését jelképezi számunkra.

A Skorpió telihold 2026-ban azonban nem csak ezért lesz különleges: mivel a Föld körüli pályájának legtávolabbi pontján helyezkedik el, mintegy 4,6%-kal kisebbnek tűnik, mint általában. Ezt a csillagászati jelenséget nevezik mikroholdnak.

A kis méret azonban csak a látszat, hisz a májusi telihold idén is felszabadítja a spirituális energiákat.

A Skorpió telihold spirituális üzenete

Mivel az egyik legszélsőségesebb állatövi jegyről van szó, senkinek sem lesz unalmas a május 1-jéje. Persze megtehetjük, hogy babérjaink felett kotlunk, de akkor elszalasztjuk a virághold által kínált páratlan lehetőségeket a fejlődésre, aminek másik neve az ültetőhold. A Skorpió telihold mély titkokat hoz felszínre, segít észrevenni a színfalak mögött mozgolódó folyamatokat, feltárni érzelmi mélységeinket.

Új kezdetet ígér, ám nem úgy, hogy sült galambot töm a szánkba, helyette megtisztítja életünket a fölösleges, korlátozó elemektől, amik nem szolgálják fejlődésünket.

Ez a gyakorlatban régi félelmekkel való szembenézést, személyes kapcsolataink átgondolását, mérgező kapcsolatok elengedését jelentheti. A májusi telihold spirituális üzenete egyfajta tisztulási rituáléban keresendő, lelki útkeresésben, ahol újfent átvehetjük az irányítást az életünk felett. Ez egyben új ötletek születését, igazságok felfedezését is jelenti.