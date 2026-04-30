Eufória 3.: Koncepció vagy hatalmas baki? Sydney Sweeney mellei önálló életet éltek − Videón a kínos jelenet

Ahhoz kétség sem fér, hogy az egyébként is tabudöntögető céllal készült Eufória sorozat harmadik évada a széria legmegosztóbb darabja. Jól mutatja ezt az is, hogy Cassie karaktere, akit Sydney Sweeney alakít, ismét kihúzta a gyufát a nézőknél, méghozzá az esküvőjén.

Az Eufória harmadik évada tele van megbotránkoztató jelenetekkel, amelyek nagy része a szőke bombázóhoz köthető.

Cassie alakja kulcsszerepet kap, sokak szerint azonban igen mostohán bántak vele a készítők.

Sydney Sweeney színésznő mellei egyébként is szeretnek rakoncátlankodni, a sorozatbéli esküvői ruha azonban erre még egy lapáttal rátett.

Ez áll Sydney Sweeney villantása mögött

Sokan vélik úgy, hogy nem igazán érte meg a várakozást az Eufória harmadik évada, amely jóleső meghökkentés helyett szimplán csak egy botrányshow lett. Nem elég, hogy Cassie kutyának vagy kislánynak öltözik be, hogy OnlyFans követőitől gyűjtsön pénzt az álomesküvőjére, az HBO sikersorozatának még egy ijesztő és veszélyes szextrendet is sikerült elhintenie.