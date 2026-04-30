Eufória 3.: Koncepció vagy hatalmas baki? Sydney Sweeney mellei önálló életet éltek − Videón a kínos jelenet

Ahhoz kétség sem fér, hogy az egyébként is tabudöntögető céllal készült Eufória sorozat harmadik évada a széria legmegosztóbb darabja. Jól mutatja ezt az is, hogy Cassie karaktere, akit Sydney Sweeney alakít, ismét kihúzta a gyufát a nézőknél, méghozzá az esküvőjén.
- Az Eufória harmadik évada tele van megbotránkoztató jelenetekkel, amelyek nagy része a szőke bombázóhoz köthető.
- Cassie alakja kulcsszerepet kap, sokak szerint azonban igen mostohán bántak vele a készítők.
- Sydney Sweeney színésznő mellei egyébként is szeretnek rakoncátlankodni, a sorozatbéli esküvői ruha azonban erre még egy lapáttal rátett.
Ez áll Sydney Sweeney villantása mögött
Sokan vélik úgy, hogy nem igazán érte meg a várakozást az Eufória harmadik évada, amely jóleső meghökkentés helyett szimplán csak egy botrányshow lett. Nem elég, hogy Cassie kutyának vagy kislánynak öltözik be, hogy OnlyFans követőitől gyűjtsön pénzt az álomesküvőjére, az HBO sikersorozatának még egy ijesztő és veszélyes szextrendet is sikerült elhintenie.
Ahhoz persze kétség sem fér, hogy Sydney Sweeney az Eufória új évadában dögösebb, mint valaha, de az esküvői ruha, amit visel, bizony kiakasztotta a nézőket. Nem csupán az erőteljesen sliccelt szoknyarész keltett visszhangot az internetezők körében, sőt, ezen botránkoztak meg a legkevesebben. A gondjuk inkább a ruha felső részével van: ebből ugyanis szinte kikandikálnak a színésznő mellbimbói.
Az egyik néző például ezt írta: „Cassie mellbimbói az életükért küzdenek abban a ruhában.”
Megszólalt az Eufória harmadik évadának jelmeztervezője
A színésznő mellvillantása nem volt véletlen, de nem is tervezték el előre. A próbán szembesültek először ezzel a problémával a készítők, amikor Sydney Sweeney és Jacob Elordi a táncot gyakorolták. A jelmeztervező azonban ahelyett, hogy gyorsan átszabatta volna az esküvői ruha felső részét, úgy döntött, így hagyja. Az InStyle magazinnak Natasha Newman-Thomas elmondta, rájött, hogy ez rendkívül jól illik Cassie karakteréhez, aki bár hercegnő szeretne lenni az esküvője napján, de mint mindig, mégiscsak szüksége van egy kis vadságra. Hiszen ő ilyen.
Nézd meg, hogy „küzdenek” Sydney Sweeney mellbimbói:
Ezek is érdekelhetnek: