Nem várt sokat a válasszal: Meghan Markle reagált a színésztársa beszólásaira

Meghan Markle megtörte a csendet és reagált a korábbi kollégája, Patrick J. Adams beszólásaira. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a színészek éveken keresztül együtt dolgoztak a Suits című sorozatban, azonban a széria végeztével megszűnt közöttük a kapcsolat. Sőt, Patrick szerint az okozta a barátságuk végét, hogy Meghan hercegné lett és már csak a hírességek közül választott barátokat magának. A színész még azt is kijelentette, hogy szerinte azért nem kapott soha termékmintákat Meghan Markle cégétől, mert nincs elég követője az Instagram-oldalán.

Meghan Markle és Patrick J. Adams a Suits című sorozatban 2011-ben

Forrás: Profimedia

Meghan Markle elegánsan reagált a kritikára

Hiába a nyilvánosan indított szócsata, a sussexi hercegnét nem lehetett zavarba hozni. Korábbi kollégájáról a hét elején derült ki, hogy az önéletrajzában olyan bemutatkozást írt magáról, amelyben gúnyt űzött Meghan Markle-ből.

„Patrick J. Adams, a srác abból a Netflix-sorozatból, amiről csak annyit tudsz, hogy a női főszereplője hozzáment egy igazi herceghez"

A színész ezen felül azt nyilatkozta, hogy már egyáltalán nem beszélnek Meghannel, mert nem elég népszerű ahhoz, hogy jó barátságot ápoljon egy hercegnével. Az interjúja végén pedig még egyet odaszúrt, amikor kijelentette, hogy szerinte ő azért nem kapott ajándék lekvárt az As Ever cégtől, mert nem elég ismert a közösségi médiában. Bár Patrick több viccet is elsütött Meghan Markle kárára, Harry herceg felesége nem vette a szívére a bántásokat. Egy rövid kommentben azt üzente a sorozatbéli partnerének, hogy szívesen küldd termékmintákat neki:

„Az ajándék lekvárok már úton is vannak felétek. Ölelés neked, a feleségednek, és a gyönyörű babáitoknak."

- írta a hozzászólásában Meghan Markle. Úgy tűnik, hogy van esély rá, hogy egy lekvárnak hála kibéküljenek a felek.

