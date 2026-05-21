2026. máj. 21., csütörtök

Mérgező halak jelentek meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyén – Egyetlen érintés is halálos lehet

Jónás Ágnes
2026.05.21.
Szakemberek figyelmeztetnek egy rendkívül veszélyes trópusi vízi állat jelenlétére az Adriai-tenger horvátországi partvidékén. A mérgező halfaj érintése rendkívül veszélyes és szigorúan tilos.

Az egyedek terjedése, illetve annak megfékezése egyre nagyobb kihívást jelent az egész mediterrán térség számára. A legfrissebb megfigyelések szerint a súlyosan mérgező halfaj már az észak-adriai térségben, az Isztriai-félsziget környékén is felbukkant.  

  • Az ezüstcsíkos gömbhal az elmúlt években több mediterrán térségben, köztük az Adriai-tengerben is felbukkant.
  • A faj rendkívül erős idegméreggel, tetrodotoxinnal rendelkezik, amely nemcsak fogyasztás, hanem akár érintés útján is veszélyt jelenthet.
  • A szakértők arra kérik a lakosságot, hogy a hal észlelése esetén ne érintsék meg azt, mert életveszélyes sérüléseket is okozhat.

Mérgező hal jelent meg az Adrián: az ezüstcsíkos gömbhal

Ezüstcsíkos gömbhalat először 2003-ban azonosítottak a Földközi-tengerben, és valószínűleg a Szuezi-csatornán keresztül jutott át a mediterrán vizekbe, ahol azóta gyors terjedésnek indult. Az elmúlt két évtizedben a faj számos térségben megjelent: megfigyelték többek között az izraeli, török és görög partoknál, de Tunéziában és a francia mediterrán vizekben is kimutatták jelenlétét. 

Mivel a Földközi-tengerben nincsenek természetes ellenségei, a szakértők szerint könnyen elszaporodik és folyamatosan új területeket hódíthat meg.

Egyetlen érintés lebéníthat

Az ezüstcsíkos gömbhal adriai felbukkanása különösen aggasztja a horvát tengerkutatókat, ugyanis a halfaj komoly veszélyt jelent az emberi egészségre, másrészt az ökológiai egyensúly és a helyi élővilág is sérülhet általa.

Ez a gömbhal rendkívül veszélyes toxint, tetrodotoxint tartalmaz, amely az egyik legerősebb ismert idegméreg. Ez nemcsak a húsában, hanem a belső szervekben – például a májban és a nemi szervekben –, sőt akár a bőrben és az izomszövetekben is jelen lehet. Emiatt nemcsak a fogyasztása, hanem akár az érintése is kockázatot jelenthet

− mondta dr. Branko Davicevic tengerbiológus szakértő, aki a hatóságokkal együtt figyelmeztetett arra, hogy aki ilyen halat észlel, semmiképp ne próbálja megfogni vagy megérinteni. A toxin ugyanis hamar a nyálkahártyába jut, felszívódik, majd zsibbadást, légzési nehézséget, bénulást, végső esetben pedig fulladásos halált okozhat. A veszélyt tovább növeli a gömbhal rendkívül erős, csőrszerű állkapcsa is, amellyel szintén súlyos sérülést is okozhat.

A szakemberek szerint az Adria élővilágában egyre több szokatlan és potenciálisan veszélyes faj jelenik meg – nemrég például emberre is veszélyes cápa került horogra, és több eset is rávilágított arra, hogy a térségben a tengeri találkozások könnyen kockázatossá válhatnak.

