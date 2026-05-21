Szenzációs magyar orvosi siker: megszületett az első baba, akinél embrióként szűrték ki az SMA-t

Hihetetlen áttörést ért el az orvostudomány terén a Semmelweis Egyetem. Az intézményben egészséges életet adtak az első olyan újszülöttnek, akinek szervezetéből kiszűrték az örökletes SMA betegséget. A Csongor nevű kisfiú és az édesanyja is jól vannak. Mutatjuk a kisfiú születésének nem mindennapi körülményeit!

Megszületett Csongor, az első magyar kisfiú, akin embrió korában elvégezték az SMA-szűrést

Forrás: Semmelweis Egyetem

Csongor születése orvosi csodának számít

Történelmi sikert értek el a Semmelweis Egyetem munkatársai: a segítségükkel egészséges kisfiú született az intézményben, akinél még embrió korában sikerült kiszűrni a súlyos és örökletes betegséget, az SMA-t. Magyarországon ez volt az első ilyen eset, ami ráadásul nem egy magánkórházban, hanem az állami ellátásban történt.

Csongor családja sajnos már érintett a betegségben, ugyanis az első gyermeküknél fél éves korában diagnosztizálták a betegséget. Emiatt vizsgálatoknak vetették alá magukat a szülők és kiderült, amitől a leginkább rettegtek: mindketten hordozzák a hibás géneket. Így pedig 25%-ra nőtt az esélye annak, hogy a következő gyermekük is beteg legyen. A pár ezért a lombikprogram és egy speciális genetikai vizsgálat igénybevétele mellett döntött. Az egyetem orvosai a beültetés előtt megvizsgálták az embriókat, így pedig kitudták szűrni az SMA-t okozó genetikai eltéréseket.

Ennek hála Csongor egészségesen születhetett meg. További jó hír, hogy az eljárás nem csak az SMA terén segíthet, más súlyos örökletes betegségek kiszűrésére is esélyt ad a jövőben. Így pedig reményt biztosít párok ezrei számára, hogy a lombikprogramon keresztül egészséges utódokat hozhassanak világra.

