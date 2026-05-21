2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

orvosi csoda

Szenzációs magyar orvosi siker: megszületett az első baba, akinél embrióként szűrték ki az SMA-t

orvosi csoda SMA betegség genetika Semmelweis Egyetem
Komáromi Bence
2026.05.21.
A csecsemő mesterséges megtermékenyítéssel jött világra, és a születésének körülményei új távlatokat nyitottak az orvostudomány számára. Csongor ugyanis egy olyan családba született, amely tagjai között örökletes az SMA betegség, ez azonban őt már egyáltalán nem fogja érinteni.

Hihetetlen áttörést ért el az orvostudomány terén a Semmelweis Egyetem. Az intézményben egészséges életet adtak az első olyan újszülöttnek, akinek szervezetéből kiszűrték az örökletes SMA betegséget. A Csongor nevű kisfiú és az édesanyja is jól vannak. Mutatjuk a kisfiú születésének nem mindennapi körülményeit!

Megszületett Csongor, az első magyar kisfiú, akin embrió korában elvégezték az SMA-szűrést
Forrás: Semmelweis Egyetem

Csongor születése orvosi csodának számít

Történelmi sikert értek el a Semmelweis Egyetem munkatársai: a segítségükkel egészséges kisfiú született az intézményben, akinél még embrió korában sikerült kiszűrni a súlyos és örökletes betegséget, az SMA-t. Magyarországon ez volt az első ilyen eset, ami ráadásul nem egy magánkórházban, hanem az állami ellátásban történt.

Csongor családja sajnos már érintett a betegségben, ugyanis az első gyermeküknél fél éves korában diagnosztizálták a betegséget. Emiatt vizsgálatoknak vetették alá magukat a szülők és kiderült, amitől a leginkább rettegtek: mindketten hordozzák a hibás géneket. Így pedig 25%-ra nőtt az esélye annak, hogy a következő gyermekük is beteg legyen. A pár ezért a lombikprogram és egy speciális genetikai vizsgálat igénybevétele mellett döntött. Az egyetem orvosai a beültetés előtt megvizsgálták az embriókat, így pedig kitudták szűrni az SMA-t okozó genetikai eltéréseket.

Ennek hála Csongor egészségesen születhetett meg. További jó hír, hogy az eljárás nem csak az SMA terén segíthet, más súlyos örökletes betegségek kiszűrésére is esélyt ad a jövőben. Így pedig reményt biztosít párok ezrei számára, hogy a lombikprogramon keresztül egészséges utódokat hozhassanak világra.

