Már a szomszédok is aggódtak: Johnny Depp luxusbirtokához kivonult a rendőrség

Mint minden világsztárnak, Johnny Deppnek is kijárt jó pár zaklató az évek során. Bár ma már egyre kevesebbet látni a színészt, megszállott rajongói így sem bírják békén hagyni. A mostani eset rendőrségi üggyé is fajult. Mutatjuk a részleteket!

Johnny Depp ismét zaklatóval áll szemben.

Forrás: Getty Images Europe

Ismét zaklatták Johnny Deppet az otthonában 1995 óta lakik Johnny Depp ebben a luxusotthonban, de az koránt sem volt felhőtlen.

Az évek alatt rengetegen próbáltak betörni a birtokra, sőt sokan mai napig zaklatják a színészt.

Most egy nő próbálta meg megkörnyékezni mindenki kedvenc kalózát!

Ismét rendőrautók szirénázásától volt hangos Johnny Depp Los Angeles-i luxusrezidenciájának környéke. Kedden délután négy óra körül érkezett a riasztás a helyi rendőrségre, miszerint egy kéretlen látogató van a 62 éves színész domboldalon fekvő birtokának kapujánál.

A TMZ rendőrségi forrásai szerint a bejelentő elmondta, hogy egy nő ült a főkapu előtt, ráadásul az elmúlt napokban nem ez volt az első eset: a hétvégén többször is feltűnt a környéken. A Radar Online szerint az ismeretlen nő az utóbbi időben valóságos helyi csapássá vált, ami komoly aggodalmat keltett Depp szomszédaiban. Úgy tudni, a rejtélyes zaklató valamilyen üzenetet próbált hátrahagyni a színésznek, miközben gyanúsan viselkedett és folyamatosan videózta a birtokot. Mire a rendőrök kiérkeztek, Johnny Depp zaklatója köddé vált, így letartóztatás sem történt.

Nem ez az első eset a világhírű színésznél

A hatalmas, West Hollywood-i kastélyszerű ingatlant a legendás sztár még 1995-ben vásárolta 1,8 millió dollárért, amelyet egykori párjával, Vanessa Paradis-val és két közös gyermekükkel, Lily-Rose Depp-pel és Jackk Depp-pel osztott meg. Az otthont azonban nem most vették először célba a zaklatók.

2021 januárja: Egy nő tört be a házba, de a megszólaló riasztó miatt azonnal elmenekült.

2021 márciusa: Egy férfi bemászott a kerítésen, bejutott a házba, kevert magának egy italt, majd megfürdött a villa 10 fürdőszobájának egyikében. Mivel nem akart kijönni, a rendőröknek rá kellett törniük az ajtót. Depp ekkor sem tartózkodott otthon.

Hasonló sztáros cikkeink is érdekelhetnek: