Óriási az öröm! Megszületett Horváth Csenge kislánya, gyönyörű nevet választottak a babának

Megszületett Horváth Csenge és férje első közös gyermeke. A modell kislánynak adott életet, a baba pedig igazán különleges nevet kapott.

A kislány a Blikk értesülései szerint a Jana nevet kapta: az édesanya és az újszülött is jól vannak. Fésűs Nelly lánya már napokkal ezelőtt izgatottan készült a szülésre, közösségi oldalán pedig azt is megmutatta követőinek, milyen holmikat készített össze a nagy napra. Bár Horváth Csenge eredetileg május 18-ra volt kiírva, a kisbaba végül néhány nappal később, csütörtökön érkezett meg.

A modell és férje, Barabás Ottó a korábbi jégkorongozó korábban igyekeztek távol tartani kapcsolatukat a nyilvánosságtól, és még a házasságukat sem verték nagy dobra. Később azonban az is kiderült, hogy első gyermeküket várják. A pár jelenleg Budapest és Erdély között osztja meg az életét, ám a család bővülésével ez könnyen változhat a jövőben, hogy minél több időt tölthessenek együtt az újszülöttel.

