2026. máj. 21., csütörtök

Óriási az öröm! Megszületett Horváth Csenge kislánya, gyönyörű nevet választottak a babának

gólyahír Fésűs Nelly lánya Horváth Csenge Fésűs Nelly
Rideg Léna
2026.05.21.
Világra jött a modell első gyermeke. Horváth Csenge kisbabája néhány nappal a kiírt időpont után érkezett meg, az édesanya és a pici is jól vannak.

Megszületett Horváth Csenge és férje első közös gyermeke. A modell kislánynak adott életet, a baba pedig igazán különleges nevet kapott.

Horváth Csenge édesanya lett.
Forrás: Instagram

Megszületett Horváth Csenge gyermeke

A kislány a Blikk értesülései szerint a Jana nevet kapta: az édesanya és az újszülött is jól vannak. Fésűs Nelly lánya már napokkal ezelőtt izgatottan készült a szülésre, közösségi oldalán pedig azt is megmutatta követőinek, milyen holmikat készített össze a nagy napra. Bár Horváth Csenge eredetileg május 18-ra volt kiírva, a kisbaba végül néhány nappal később, csütörtökön érkezett meg.

Óriási az öröm a családban

A modell és férje, Barabás Ottó a korábbi jégkorongozó korábban igyekeztek távol tartani kapcsolatukat a nyilvánosságtól, és még a házasságukat sem verték nagy dobra. Később azonban az is kiderült, hogy első gyermeküket várják. A pár jelenleg Budapest és Erdély között osztja meg az életét, ám a család bővülésével ez könnyen változhat a jövőben, hogy minél több időt tölthessenek együtt az újszülöttel.

