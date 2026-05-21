2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Egy kutatás szerint ilyen gyakran kellene szabadságra menni: meglepő eredmény született

Simon Benedek
2026.05.21.
Számtalan munkavállalót érint az idő előtti kiégés. Egy új kutatás szerint ennek megelőzésében kulcsfontosságú a megfelelő szabadság kivétele.

Egy 2025-ös kutatás szerint a kiégés és a munkahelyi stressz hatékonyabban csökkenthető rendszeres, rövid szabadságokkal, mint egyetlen hosszú éves pihenéssel.

Hogyan vegyem ki a szabadságokat?

Egy 2025-ös kutatásban (Maximizing Recovery: The Superiority of Frequent Vacations) Selvaraj Giridharan, az Abu-Dzabi-i Tawam Kórház onkológiai osztályának munkatársa arra a következtetésre jutott, hogy a rövid szabadságok jobban javíthatják a mentális jóllétet és növelhetik a munkahelyi teljesítményt, mint a hosszabba nyúló távollétek.

A kórház onkológiai osztályán dolgozó Selvaraj Giridharan által vezetett tanulmány arra jutott, hogy nagyjából kéthavonta beiktatott rövid vakációk segítik leginkább a mentális regenerációt és a jobb munkahelyi teljesítmény fenntartását. A kutatók emellett azt is megállapították, hogy a tartós túlterhelés emelkedett kortizolszinthez, mentális kifáradáshoz, csökkent hatékonysághoz és végső soron kiégéshez vezet. A gyakori pihenők ezzel szemben segítik az alvást, a hangulatot és a szív- és érrendszeri mutatókra is jótékony hatással vannak. 

A tanulmány szerzői szerint a hosszú éves szabadságok helyett a gyakoribb, rövidebb munkahelyi szabadságok jobb hatással vannak a munkavállalók egészségére. 

„A társadalmaknak olyan szabadság-rendszert kellene támogatniuk, amelyek a kevés, de hosszabb távollétek helyett, a gyakoribb pihenést hangsúlyozzák a dolgozók jóllétének és teljesítményének javítása érdekében” – írják a tanulmányban.

