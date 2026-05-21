2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

„Nem kell mindig győzni” –Súlyos bűntudat gyötörte Scherer Pétert

Rideg Léna
2026.05.21.
Az egész országot sokkolta a színész halála. Bár Scherer Péter a kamerák előtt mindig mosolygott, legbelül komoly harcot vívott: éveken át küzdött betegséggel, gyásszal és a testvére elvesztése miatt érzett bűntudattal is.

Az egész országot megrázta a hír, hogy meghalt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színész generációk kedvence volt, a legtöbben humoros szerepeiről és szerethető karaktereiről ismerték, a magánéletében azonban hosszú éveken át komoly lelki terheket cipelt.

Scherer Péter halála az egész országot szíven ütötte.
Forrás: Bors

Scherer Péter autóbalesetben veszítette el testvérét

A színész élete utolsó időszakában betegséggel küzdött, de közeli hozzátartozói szerint egy régebbi családi tragédiát sem tudott igazán feldolgozni. Bátyját több mint egy évtizeddel ezelőtt veszítette el egy autóbalesetben, a történtek pedig mély nyomot hagytak benne.

Scherer Péter korábban egy interjúban beszélt arról, hogy sokáig bűntudatot érzett a testvérével való kapcsolata miatt. Úgy fogalmazott: ha lenne lehetősége újra átélni bizonyos közös pillanatokat, ma már egészen másként viselkedne.

„Sok minden miatt van bennem lelkiismeret-furdalás vele kapcsolatban. Ha ma újra lejátszhatnánk néhány beszélgetést vagy együtt töltött estét, biztosan másképp csinálnám” 

– mondta évekkel ezelőtt az RTL kamerái előtt. A színész arról is őszintén beszélt, hogy sokáig versengtek egymással, és utólag úgy érzi, gyakran háttérbe szorította a testvérét.

„Már megértettem, hogy nem kell mindig győzni”

 – fogalmazott akkor, hozzátéve, hogy ezt a felismerést túl későn hozta meg számára az élet.

A gyászából született meg Scherer Péter egyik legszemélyesebb darabja

A gyász feldolgozásában a színház is fontos szerepet kapott. Scherer Péter 2017-ben írta és rendezte meg a Testvérest című darabot, amely személyes élményeiből és a testvére elvesztése után átélt érzésekből táplálkozott. Az előadás a Nézőművészeti Kft. egyik meghatározó produkciója lett, amellyel hosszú időn át járták az országot.

A darab egyszerre szólt a testvéri kapcsolatról, a veszteségről és a kimondatlan érzésekről. Bár az előadás már évekkel ezelőtt lekerült a műsorról, Scherer Péter számára mindvégig különösen fontos maradt, hiszen saját bevallása szerint ezen keresztül próbálta feldolgozni a fájdalmat és emléket állítani bátyjának.

Két éve tudják a kollégák, hogy Scherer Péter beteg: „Voltak riasztó tünetek..."

Scherer Péter halála a közönséget és a pályatársakat is mélyen megrázta. A Jászai Mari-díjas színművész 64 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után hunyt el. Simon Kornél számára különösen fájdalmas a veszteség, hiszen másfél évtizeden át játszott együtt Pepével a Pletykafészek című előadásban.

Scherer Péter kedd estére fellépést tervezett: a tragédia a színházat és a nézőket is letaglózta

Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közös darabját adták volna elő Salgótarjánban. Scherer Péter kedd délelőtt meghalt.

Megszólaltak Scherer Péterrel kapcsolatban a mentők is: "Egyetlen nap egy több évtizedes pályafutásból"

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2020-as emléket idézett fel a közösségi médiában. Egy Scherer Péterrel közös munkanapról meséltek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
