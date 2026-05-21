„Nem kell mindig győzni” –Súlyos bűntudat gyötörte Scherer Pétert

Az egész országot megrázta a hír, hogy meghalt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színész generációk kedvence volt, a legtöbben humoros szerepeiről és szerethető karaktereiről ismerték, a magánéletében azonban hosszú éveken át komoly lelki terheket cipelt.
Scherer Péter autóbalesetben veszítette el testvérét
A színész élete utolsó időszakában betegséggel küzdött, de közeli hozzátartozói szerint egy régebbi családi tragédiát sem tudott igazán feldolgozni. Bátyját több mint egy évtizeddel ezelőtt veszítette el egy autóbalesetben, a történtek pedig mély nyomot hagytak benne.
Scherer Péter korábban egy interjúban beszélt arról, hogy sokáig bűntudatot érzett a testvérével való kapcsolata miatt. Úgy fogalmazott: ha lenne lehetősége újra átélni bizonyos közös pillanatokat, ma már egészen másként viselkedne.
„Sok minden miatt van bennem lelkiismeret-furdalás vele kapcsolatban. Ha ma újra lejátszhatnánk néhány beszélgetést vagy együtt töltött estét, biztosan másképp csinálnám”
– mondta évekkel ezelőtt az RTL kamerái előtt. A színész arról is őszintén beszélt, hogy sokáig versengtek egymással, és utólag úgy érzi, gyakran háttérbe szorította a testvérét.
„Már megértettem, hogy nem kell mindig győzni”
– fogalmazott akkor, hozzátéve, hogy ezt a felismerést túl későn hozta meg számára az élet.
A gyászából született meg Scherer Péter egyik legszemélyesebb darabja
A gyász feldolgozásában a színház is fontos szerepet kapott. Scherer Péter 2017-ben írta és rendezte meg a Testvérest című darabot, amely személyes élményeiből és a testvére elvesztése után átélt érzésekből táplálkozott. Az előadás a Nézőművészeti Kft. egyik meghatározó produkciója lett, amellyel hosszú időn át járták az országot.
A darab egyszerre szólt a testvéri kapcsolatról, a veszteségről és a kimondatlan érzésekről. Bár az előadás már évekkel ezelőtt lekerült a műsorról, Scherer Péter számára mindvégig különösen fontos maradt, hiszen saját bevallása szerint ezen keresztül próbálta feldolgozni a fájdalmat és emléket állítani bátyjának.
