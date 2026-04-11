A Peaky Blinders-bandatag leszármazottja nem kertelt: „a sorozat legfontosabb eleme hazugság"

Megtörte a csendet az egyik utolsó élő Peaky Blinders-leszármazott. Carl Chinn – aki a birminghami banda egyik alapítótagjának, Edward Derricknek a dédunokája – az elmúlt 40 évet azzal töltötte, hogy minél jobban feltérképezhesse az ősei életét. Az egyetemi professzorként tevékenykedő férfi a Peaky Blinders tagjait, bűneit és kulturális hatásukat vizsgálta, és most lerántotta a leplet a népszerű Netflix-sorozat legnagyobb hazugságairól.

A Peaky Blinders egyik legfontosabb üzenete hazugság

Carl az aggodalmának adott hangot, miután észrevette, hogy a sorozat a legnagyobb hatást kétségtelenül a divat világára gyakorolta. Rengetegen azonnal szaladtak drága öltönyöket és kalapokat vásárolni világszerte, miután Cillian Murphy és csapata divatdiktátorokká váltak a képernyőn. Ezzel szemben a való életben a birminghami bandák annyira szegények voltak, hogy nem tudtak volna megengedni maguknak ilyen fényűző öltözködési stílust.

„A legtöbb rajongó figyelmen kívül hagyja azt az apró tényt, hogy a Peaky Blinders tagjai erőszakosak és rasszisták voltak. Rendszeresen vertek meg embereket és nem állt távol tőlük a szexuális zaklatás sem. Egyszerű utcagyerekek voltak, akik munka helyett fosztogattak, átvertek embereket és fogadásokat kötöttek. Ha kellett, akkor pedig uzsoráztak. Ehelyett az emberek fejében az a gondolat él, hogy kifinomult úriemberek voltak, akik öltönyökben és drága ruhákban járták az utcákat" – kezdte beszámolóját a professzor. Edward Derrick dédunokája rámutatott arra is, hogy az emberek rajongani kezdtek a gengszterek iránt, pedig ők valójában megvetendő bűnözők voltak.

„Aggasztó, hogy fiatal férfiak kezdtek el rajongani a maffia iránt. Én úgy nőttem fel, hogy tudtam, hogy a dédapám egy erőszakos, feleségverő, piti tolvaj volt. A nagybátyám rengeteget mesélt róla, ugyanis egy utcában nőttek fel. Én nem vagyok büszke rá, hogy egy igazi Peaky Blinders-leszármazott vagyok, de arra kimondhatatlanul büszke vagyok, hogy Birmingham mellékutcáiban nőttek fel a női őseim, akik az 1920-as évek szervezett bűnözői bandái ellenére is életben maradtak és kitartottak. Ők az igazi hősők itt, nem a bűnözők" – zárta sorait a professzor.