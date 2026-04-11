A Mercedes-Benz CLA EQ tesztje női szemmel – Csendes luxus kompromisszumok nélkül

A Mercedes-Benz CLA nem csendben gurul be az életedbe, bár hangtalanul suhan, mégis azonnal magára vonja a figyelmet. Ez a modell egy valódi díva, újragondolva, nőies eleganciával, pengeéles technológiával és olyan lenyűgöző hatótávval, amire mindenki felkapja a fejét.

A Mercedes-Benz CLA kupés vonalvezetése és letisztult orrkialakítása új szintre emeli a kompakt prémium szegmens formavilágát.

Forrás: Antalfi Krisztina

Ikonikus, kupés megjelenés modern elektromos köntösben.

Meglepően nagy hatótáv és a lehető leggyorsabb tölthetőség.

Prémium belső tér, high-tech élmény és feltűnő jelenlét az utakon.

Mercedes-Benz CLA EQ teszt női szemmel: szerelem első látásra

Imádtuk benne, hogy bármerre jártunk vele, mindenhol magára vonta a tekinteteket. Nem volt olyan parkolás, dugóban araszolás, vagy piros lámpánál várakozás, ahol ne kaptunk volna rá legalább egy elismerő pillantást, kedves mosolyt vagy bókot. Vonalvezetése egyszerre elegáns és provokatív, míg kívül feltűnő, addig belül csendes – a vezetés igazi luxusérzést nyújt. Ez az az autó, amellyel nemcsak egyszerűen közlekedsz, hanem megjelensz. Ismerd meg velünk közelebbről ezt a lélegzetelállító szépséget!

Külcsín: elegáns kupé, haute couture-hangulat

A Mercedes-Benz CLA mindig is a kompakt prémium szegmens divatikonja volt, de az új elektromos generáció még magasabbra tette a lécet. A hosszú, ívelt tetővonal, a keret nélküli ajtók és az alacsony, sportos kiállás megmaradt, viszont minden részlet modernebb, letisztultabb, tudatosabb lett.

Az orr-rész zárt paneles kialakítást kapott, finom fényjátékkal és csillagmintás LED-grafikával. A teljes szélességben végigfutó hátsó fénycsík este konkrétan ékszerként ragyog – ez az a részlet, ami miatt még egyszer visszanézel rá a parkolóban. És nem csak te.

Az autó egyik leglátványosabb dizájneleme az orr-részen található, ahol 142 darab kisméretű, világító csillag díszíti a hűtőrácsot.

Az aerodinamika kulcsszerepet kapott: a légellenállási együttható 0,21 körüli, ami nemcsak mérnöki bravúr, hanem a hatótáv záloga is. A közel 4,7 méteres hossz elegáns arányokat ad, miközben városban is könnyen kezelhető marad. Ez az a kupé, ami magassarkúhoz és sportcipőhöz is jól áll.

Belbecs – Digitális luxus, amit teljesen személyre szabhatsz

Az utastérben a Mercedes új digitális világa fogad. A műszerfalon végigfutó, üvegfelület alá rejtett kijelzőpanel az új generációs MBUX rendszerrel futurisztikus, mégis ösztönösen kezelhető. A rendszer mesterséges intelligenciával tanulja a szokásaidat, személyre szabja a navigációt, a klímát, sőt még a hangulatvilágítást is.

És ha már hangulat: az állítható ambient fények palettája konkrétan sminkszett-szintű. Finom púderes árnyalatok, mély lilák, vibráló rózsaszínek, minden esti indulás egy mini divatshow.

Az anyaghasználat prémium: fenntartható textilek, opcióként bőr, letisztult fémhatású betétek. A panorámatető tovább növeli a térérzetet, miközben természetes fényt hoz a belső térbe. A tengelytáv növekedése miatt a hátsó sor is kényelmesebb lett, a csomagtartó pedig a kategóriában versenyképes, miközben az első csomagtér extra praktikumot ad.