Hihetetlen bejelentés: folytatást kap a Peaky Blinders

Komáromi Bence
2025.10.03.
A világ legismertebb maffiasorozata két új évaddal tér vissza a tévéképernyőre. A Peaky Blinders sorozat 2022-es lezárása óta rajongók millió vártak erre a bejelentésre.

Nem semmi bejelentést tett a Netflix csütörtök este. A streamingóriás elárulta, hogy engedve a rajongók kéréseinek, folytatni fogják a világ legnépszerűbb maffiasorozatát. A cég tájékoztatása szerint a Peaky Blinders sorozat új évadait Steven Knight fogja dirigálni, aki az első hat évad alkotója volt. A folytatásban visszatér Cillian Murphy is, bár már nem szereplőként, hanem executive rendezőként.

Cillian Murphy executive producerként fogja dirigálni a Peaky Blinders sorozat új évadait
A Peaky Blinders sorozat folytatása új főszereplőkkel fog folytatódni

Steven Knight a Mirror számára árulta el, hogy miről fog szólni a két új évad, és hogy kik lesznek a sorozat új főszereplői. A direktor szerint a történet 1953-ban fog folytatódni Birminghamben, és a II. világháború utáni kaotikus viszonyokról fog szólni és arról, hogy a Shelby család új generációja hogyan veszi újra a kezébe az irányítást.

Izgatottan jelentem be, hogy új fejezetet nyitunk a sorozat történetében. Ismét Birminghamben játszódik majd a sztori, de a Shelby család új tagjait fogjuk bemutatni, akik a II. világháború után a hamuvá vált városban újra a kezükbe veszik az irányítást. Pokoli utazás lesz. 

- nyilatkozta a direktor.

Az új Peaky Blinders szereplőiről még nem adott információkat a rendező, azonban az már biztos, hogy Cillian Murphy nem tér vissza Thomas Shelby-ként a sorozatban, viszont executive rendezőként segíteni fogja Steven Knight munkáját.

